كيف يعيد دماغك تجديد نفسه أثناء النوم... دراسة جديدة تفسر العملية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:03 GMT
6 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
210 د
بلا قيود
عضو "فتح": تصريحات ترامب تدل على أنه موافق على إنهاء الوجود الفلسطيني
17:30 GMT
59 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
18:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:30 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:27 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:03 GMT
11 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:15 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250128/كيف-يعيد-دماغك-تجديد-نفسه-أثناء-النوم؟-دراسة-جديدة-تفسر-العملية-1097228906.html
كيف يعيد دماغك تجديد نفسه أثناء النوم... دراسة جديدة تفسر العملية
كيف يعيد دماغك تجديد نفسه أثناء النوم... دراسة جديدة تفسر العملية
سبوتنيك عربي
قام باحثون من جامعة كوبنهاغن في دراسة جديدة، بتفسير آلية عمل الدماغ وطريقة تجديده لنفسه أثناء الليل، وقاموا بشرح دور الدماغ في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ... 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T07:53+0000
2025-01-28T07:55+0000
مجتمع
علوم
الصحة
نوم
أعصاب
الأعصاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/09/1050382024_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_74ea6d6128ea1b23903cde58a73e195f.jpg
يعتقد العلماء أن دماغك يمر بدورة شطف لطيفة، يغسل بها ما يعادل يومًا كاملًا من المنتجات الثانوية السامة استعدادًا ليوم جديد من التفكير في المستقبل. لكن الآليات وراء نظام التطهير العصبي هذا لم يتم وصفها بالتفصيل بعد.قام العلماء بتطبيق مجموعة من التقنيات لرسم خريطة للارتفاع والهبوط الدقيق للناقلات العصبية وحجم الدم والسائل النخاعي لدى الفئران أثناء قيامها بيومها.يُطلق على السباكة البيولوجية التي يشار إليها تقنيًا باسم النظام اللمفاوي اسم "شبكة الصرف الصحي" للدماغ، وهي حداثة تشريحية في كثير من النواحي، حيث تم التعرف عليها في الفئران منذ أكثر من عقد من الزمان.كما تساعد عملية "إزالة مياه الصرف" هذه في موازنة مستويات المياه في جميع أنحاء الدماغ، وتسهيل تقديم العوامل الخطيرة المحتملة المسببة للمرض إلى الجهاز المناعي، بل وتساعد حتى في توصيل إمدادات الوقود إلى حيث تشتد الحاجة إليها.وتشير الدراسات حول كيفية إخراج الدماغ للمواد إلى نظام إزالة النفايات ليتم غسلها بشكل إيقاعي لإزالتها إلى أنماط الموجات الدماغية التي يتم تنسيقها جماعياً بواسطة الخلايا العصبية التي تنسق العملية. ومع ذلك، فإنها تعتمد عادة على نماذج حيوانية مخدرة، مما يترك تساؤلات حول كيفية إدارة دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية لنظامها اللمفاوي.من خلال وضع علامة على الناقل العصبي "نورإبينفرين" واستخدام غرسة الألياف البصرية لتنشيط الجينات الحساسة للضوء المصممة في أنسجة دماغ الحيوان، يمكن للفريق مراقبة وتجربة التقلبات في إزالة النفايات أثناء نوم الفئران وأثناء يقظتها.أظهرت النتائج أن "نورإبينفرين" يتسبب في تقلص الأوعية الدموية بشكل إيقاعي على مدى نبضات تستمر نحو 50 ثانية، يليها تذبذب دقيق في حجم الدم في جميع أنحاء الدماغ.وعلاوة على ذلك، فقد أثبتوا تجريبياً أن هذه النبضات دفعت في الواقع الجهاز اللمفاوي إلى اختراق أعمق في الدماغ، مؤكدين على الدور الذي يلعبه النوم العميق في التخلص من القمامة التي خلفها يوم من التفكير الشاق.تقول المؤلفة الأولى للدراسة، عالمة الأعصاب ناتالي هاوغلوند: "هذه النتائج، جنبًا إلى جنب مع ما نعرفه عن الجهاز اللمفاوي، ترسم الصورة الكاملة للديناميكيات داخل الدماغ، وكانت هذه الموجات البطيئة، والإثارة الدقيقة، والنورإبينفرين هي الحلقة المفقودة".ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "ساينتفيك أليرت" العلمية، فقد استوحى فريق البحث من مزاعم أن الأدوية المساعدة على النوم مثل "زولبيديم" الذي يباع تحت اسم "أمبيان"ـ يمكنها أن تغير مراحل النوم، فقام باختبار التأثير الذي قد يحدثه الدواء، إن وجد، على عملية التنظيف، فوجدوا أنه يقلل من التذبذبات ويعرقل قدرة السائل النخاعي على الوصول إلى أعماق الدماغ.دراسة تكشف عن طريقتين مبتكرتين للحد من الإرهاق في العملعزز دماغك في عام 2025... 12 سؤالا تغير حياتك
https://sarabic.ae/20250123/دراسة-مخاطر-صحية-بالجملة-تصيب-العاملين-في-الفترة-الليلية-1097075193.html
https://sarabic.ae/20241218/7-أطعمة-تساعدك-على-النوم-1095920031.html
https://sarabic.ae/20241216/دراسة-تكشف-عن-فصيلة-من-البشر-لا-تحتاج-للنوم-لساعات-طويلة-1095836324.html
https://sarabic.ae/20241211/شلل-النوم-أسبابه-وأعراضه-ماذا-تعرف-عنه؟-1095697151.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/09/1050382024_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_a840c02313a80cfbb7a51b5ad0c63105.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة, نوم, أعصاب, الأعصاب
علوم, الصحة, نوم, أعصاب, الأعصاب

كيف يعيد دماغك تجديد نفسه أثناء النوم... دراسة جديدة تفسر العملية

07:53 GMT 28.01.2025 (تم التحديث: 07:55 GMT 28.01.2025)
© Depositphotos.com / olly18نوم
نوم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
© Depositphotos.com / olly18
تابعنا عبر
قام باحثون من جامعة كوبنهاغن في دراسة جديدة، بتفسير آلية عمل الدماغ وطريقة تجديده لنفسه أثناء الليل، وقاموا بشرح دور الدماغ في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية.
يعتقد العلماء أن دماغك يمر بدورة شطف لطيفة، يغسل بها ما يعادل يومًا كاملًا من المنتجات الثانوية السامة استعدادًا ليوم جديد من التفكير في المستقبل. لكن الآليات وراء نظام التطهير العصبي هذا لم يتم وصفها بالتفصيل بعد.
قام العلماء بتطبيق مجموعة من التقنيات لرسم خريطة للارتفاع والهبوط الدقيق للناقلات العصبية وحجم الدم والسائل النخاعي لدى الفئران أثناء قيامها بيومها.
لا تساعدنا النتائج على فهم أفضل لكيفية تجديد الدماغ لنفسه في الليل فحسب، بل إنها تكشف أيضًا عن جانب سلبي مفاجئ لأدوية النوم الشائعة مثل "أمبيان".
صورة لفتاة تعمل على الحاسوب ليلا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
مجتمع
دراسة: مخاطر صحية بالجملة تصيب العاملين في الفترة الليلية
23 يناير, 13:18 GMT
يُطلق على السباكة البيولوجية التي يشار إليها تقنيًا باسم النظام اللمفاوي اسم "شبكة الصرف الصحي" للدماغ، وهي حداثة تشريحية في كثير من النواحي، حيث تم التعرف عليها في الفئران منذ أكثر من عقد من الزمان.
وقد نجحت التحقيقات الجارية منذ ذلك الحين في رسم خريطة للشبكة في أدمغة البشر، وكشفت عن أن النظام اللمفاوي يسحب السائل الشوكي إلى عمق داخل الدماغ لحمل المواد التي قد تسبب الضرر في تركيزات عالية. وترتبط بعض هذه النفايات بمرض ألزهايمر.
كما تساعد عملية "إزالة مياه الصرف" هذه في موازنة مستويات المياه في جميع أنحاء الدماغ، وتسهيل تقديم العوامل الخطيرة المحتملة المسببة للمرض إلى الجهاز المناعي، بل وتساعد حتى في توصيل إمدادات الوقود إلى حيث تشتد الحاجة إليها.
فواكه وخضروات من أنواع مختلفة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
مجتمع
7 أطعمة تساعدك على النوم
18 ديسمبر 2024, 12:27 GMT
وتشير الدراسات حول كيفية إخراج الدماغ للمواد إلى نظام إزالة النفايات ليتم غسلها بشكل إيقاعي لإزالتها إلى أنماط الموجات الدماغية التي يتم تنسيقها جماعياً بواسطة الخلايا العصبية التي تنسق العملية. ومع ذلك، فإنها تعتمد عادة على نماذج حيوانية مخدرة، مما يترك تساؤلات حول كيفية إدارة دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية لنظامها اللمفاوي.
لتتبع عملية غسل الدماغ إلى جذورها الفسيولوجية، طور الباحثون طريقة جديدة لزراعة الألياف البصرية والتي سمحت لهم بتسجيل ديناميكيات السوائل عبر أدمغة الفئران بينما كانت الحيوانات تركض بحرية نسبية حول أقفاصها.
من خلال وضع علامة على الناقل العصبي "نورإبينفرين" واستخدام غرسة الألياف البصرية لتنشيط الجينات الحساسة للضوء المصممة في أنسجة دماغ الحيوان، يمكن للفريق مراقبة وتجربة التقلبات في إزالة النفايات أثناء نوم الفئران وأثناء يقظتها.
صورة لفتاة بعد استيقاظها من النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
مجتمع
دراسة تكشف عن فصيلة من البشر لا تحتاج للنوم لساعات طويلة
16 ديسمبر 2024, 13:27 GMT
أظهرت النتائج أن "نورإبينفرين" يتسبب في تقلص الأوعية الدموية بشكل إيقاعي على مدى نبضات تستمر نحو 50 ثانية، يليها تذبذب دقيق في حجم الدم في جميع أنحاء الدماغ.
وكانت هذه العلاقة بين تقلبات الناقل العصبي وتغير أحجام الدم أكثر وضوحًا عندما كانت الفئران في حالة نوم غير حالمة مقارنة باليقظة أو في مرحلة الحلم.
وعلاوة على ذلك، فقد أثبتوا تجريبياً أن هذه النبضات دفعت في الواقع الجهاز اللمفاوي إلى اختراق أعمق في الدماغ، مؤكدين على الدور الذي يلعبه النوم العميق في التخلص من القمامة التي خلفها يوم من التفكير الشاق.
صورة لرجل نائم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
مجتمع
"شلل النوم" أسبابه وأعراضه... ماذا تعرف عنه؟
11 ديسمبر 2024, 14:57 GMT
تقول المؤلفة الأولى للدراسة، عالمة الأعصاب ناتالي هاوغلوند: "هذه النتائج، جنبًا إلى جنب مع ما نعرفه عن الجهاز اللمفاوي، ترسم الصورة الكاملة للديناميكيات داخل الدماغ، وكانت هذه الموجات البطيئة، والإثارة الدقيقة، والنورإبينفرين هي الحلقة المفقودة".
ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "ساينتفيك أليرت" العلمية، فقد استوحى فريق البحث من مزاعم أن الأدوية المساعدة على النوم مثل "زولبيديم" الذي يباع تحت اسم "أمبيان"ـ يمكنها أن تغير مراحل النوم، فقام باختبار التأثير الذي قد يحدثه الدواء، إن وجد، على عملية التنظيف، فوجدوا أنه يقلل من التذبذبات ويعرقل قدرة السائل النخاعي على الوصول إلى أعماق الدماغ.
دراسة تكشف عن طريقتين مبتكرتين للحد من الإرهاق في العمل
عزز دماغك في عام 2025... 12 سؤالا تغير حياتك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала