https://sarabic.ae/20241217/إجراء-بسيط-يفعل-العجائب-لمستقبل-دماغك-1095873483.html

إجراء بسيط "يفعل العجائب" لمستقبل دماغك

إجراء بسيط "يفعل العجائب" لمستقبل دماغك

سبوتنيك عربي

توصل الباحثون في جامعة لندن وجامعة أكسفورد، إلى أن ممارسة الرياضة لبضع دقائق فقط، يمكن أن يكون لها تأثير قوي على وظائف المخ، وقد تستمر هذه الفوائد على الذاكرة... 17.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-17T12:53+0000

2024-12-17T12:53+0000

2024-12-17T12:53+0000

مجتمع

علوم

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ووجد الباحثون في جامعة لندن وجامعة أكسفورد، أدلة على أن الفوائد المعرفية الحادة للنشاط البدني، لا تستمر فقط لبضع دقائق أو ساعات، كما تشير الدراسات السابقة، بل حتى اليوم التالي.وقد شملت التجربة 76 بالغًا بريطانيًا، يتمتعون بصحة معرفية، تتراوح أعمارهم بين 50 و83 عامًا، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت".خلال الدراسة، تم تتبع مستويات النشاط والنوم باستخدام أجهزة يمكن ارتداؤها أثناء ممارسة المشاركين لحياتهم الطبيعية، وبتحليل البيانات ومراعاة العوامل المساهمة، وجد الباحثون أن درجات الاختبار للذاكرة العرضية والذاكرة العاملة كانت أعلى إذا قام المشاركون في اليوم السابق بنشاط بدني أكثر اعتدالاً نسبيًا، مثل المشي السريع أو أي شيء يرفع معدل ضربات القلب.ومن ناحية أخرى، كان للسلوك الأكثر خمولًا في اليوم السابق ارتباطات سلبية بالذاكرة العاملة.بعد ذلك، نظر الفريق إلى بيانات النوم بمفردها، بغض النظر عن النشاط البدني، ووجدوا أن فترات النوم الأطول كانت مرتبطة بذاكرة عرضية أفضل وسرعة نفسية حركية.دراسة تكشف عن فصيلة من البشر لا تحتاج للنوم لساعات طويلة

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