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عرب بوينت بودكاست
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:03 GMT
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
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بلا قيود
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مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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لقاء سبوتنيك
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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https://sarabic.ae/20241217/إجراء-بسيط-يفعل-العجائب-لمستقبل-دماغك-1095873483.html
إجراء بسيط "يفعل العجائب" لمستقبل دماغك
إجراء بسيط "يفعل العجائب" لمستقبل دماغك
سبوتنيك عربي
توصل الباحثون في جامعة لندن وجامعة أكسفورد، إلى أن ممارسة الرياضة لبضع دقائق فقط، يمكن أن يكون لها تأثير قوي على وظائف المخ، وقد تستمر هذه الفوائد على الذاكرة... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T12:53+0000
2024-12-17T12:53+0000
مجتمع
علوم
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ووجد الباحثون في جامعة لندن وجامعة أكسفورد، أدلة على أن الفوائد المعرفية الحادة للنشاط البدني، لا تستمر فقط لبضع دقائق أو ساعات، كما تشير الدراسات السابقة، بل حتى اليوم التالي.وقد شملت التجربة 76 بالغًا بريطانيًا، يتمتعون بصحة معرفية، تتراوح أعمارهم بين 50 و83 عامًا، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت".خلال الدراسة، تم تتبع مستويات النشاط والنوم باستخدام أجهزة يمكن ارتداؤها أثناء ممارسة المشاركين لحياتهم الطبيعية، وبتحليل البيانات ومراعاة العوامل المساهمة، وجد الباحثون أن درجات الاختبار للذاكرة العرضية والذاكرة العاملة كانت أعلى إذا قام المشاركون في اليوم السابق بنشاط بدني أكثر اعتدالاً نسبيًا، مثل المشي السريع أو أي شيء يرفع معدل ضربات القلب.ومن ناحية أخرى، كان للسلوك الأكثر خمولًا في اليوم السابق ارتباطات سلبية بالذاكرة العاملة.بعد ذلك، نظر الفريق إلى بيانات النوم بمفردها، بغض النظر عن النشاط البدني، ووجدوا أن فترات النوم الأطول كانت مرتبطة بذاكرة عرضية أفضل وسرعة نفسية حركية.دراسة تكشف عن فصيلة من البشر لا تحتاج للنوم لساعات طويلة
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علوم
علوم

إجراء بسيط "يفعل العجائب" لمستقبل دماغك

12:53 GMT 17.12.2024
© Photo / getty Image/ jamie grillالذاكرة والتفكير
الذاكرة والتفكير - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© Photo / getty Image/ jamie grill
تابعنا عبر
توصل الباحثون في جامعة لندن وجامعة أكسفورد، إلى أن ممارسة الرياضة لبضع دقائق فقط، يمكن أن يكون لها تأثير قوي على وظائف المخ، وقد تستمر هذه الفوائد على الذاكرة ومهارات التفكير لفترة أطول مما كان يعتقد العلماء.
ووجد الباحثون في جامعة لندن وجامعة أكسفورد، أدلة على أن الفوائد المعرفية الحادة للنشاط البدني، لا تستمر فقط لبضع دقائق أو ساعات، كما تشير الدراسات السابقة، بل حتى اليوم التالي.
وقد شملت التجربة 76 بالغًا بريطانيًا، يتمتعون بصحة معرفية، تتراوح أعمارهم بين 50 و83 عامًا، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت".

كل يوم لمدة 8 أيام، خضع المتطوعون لاختبار إدراكي لتقييم الانتباه، والذاكرة والوظيفة التنفيذية وسرعة المعالجة وسرعة الحركة النفسية، وهي القدرة على اكتشاف التغيرات البيئية السريعة والاستجابة لها.

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خلال الدراسة، تم تتبع مستويات النشاط والنوم باستخدام أجهزة يمكن ارتداؤها أثناء ممارسة المشاركين لحياتهم الطبيعية، وبتحليل البيانات ومراعاة العوامل المساهمة، وجد الباحثون أن درجات الاختبار للذاكرة العرضية والذاكرة العاملة كانت أعلى إذا قام المشاركون في اليوم السابق بنشاط بدني أكثر اعتدالاً نسبيًا، مثل المشي السريع أو أي شيء يرفع معدل ضربات القلب.

وشكلت كل 30 دقيقة إضافية، من النشاط المعتدل في اليوم السابق، ارتباطًا بزيادة في درجة الذاكرة العرضية والذاكرة العاملة بنحو 0.15 انحراف معياري.

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ومن ناحية أخرى، كان للسلوك الأكثر خمولًا في اليوم السابق ارتباطات سلبية بالذاكرة العاملة.
ويشرح المؤلفون، بقيادة عالمة الأوبئة ميكايلا بلومبرغ من جامعة كلية لندن، "لم تتغير هذه النتائج بشكل كبير بعد مراعاة خصائص النوم في الليلة السابقة".
بعد ذلك، نظر الفريق إلى بيانات النوم بمفردها، بغض النظر عن النشاط البدني، ووجدوا أن فترات النوم الأطول كانت مرتبطة بذاكرة عرضية أفضل وسرعة نفسية حركية.
دراسة تكشف عن فصيلة من البشر لا تحتاج للنوم لساعات طويلة
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
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