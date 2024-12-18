7 أطعمة تساعدك على النوم

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مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
09:16 GMT
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
11:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
كيف يستعد اللبنانيون؟ وهل يساعدهم الواقع الاقتصادي على إتمام مظاهر العيد؟
13:36 GMT
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183 د
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خبير: اغتيال كيريلوف لاستجداء الدعم الغربي لأوكرانيا ولفضحه جرائم الغرب الكيميائية
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59 د
ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
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29 د
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150 د
مدار الليل والنهار
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06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
11:03 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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ملفات ساخنة
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خبير: مطالبة روسيا برفع العقوبات ستحسن العلاقة مع النظام الجديد في سوريا
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سوريا... تحديات المرحلة الانتقالية تفرض ضرورة التوافق على الدستور الجديد
18:03 GMT
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https://sarabic.ae/20241218/7-أطعمة-تساعدك-على-النوم-1095920031.html
7 أطعمة تساعدك على النوم
7 أطعمة تساعدك على النوم
سبوتنيك عربي
يعتبر الحصول على نوم جيد مهم للغاية لصحتك العامة، حيث يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة ويعزز جهاز المناعة لديك، فهناك علاقة وثيقة بين الطعام الذي نأكله... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T12:27+0000
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الصحة
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ويوصي العلماء عموما بالحصول على ما بين 7 و9 ساعات متواصلة من النوم كل ليلة، وأحد المجالات التي يتجاهلها الكثير من الناس في سعيهم للحصول على نوم أفضل هو النظام الغذائي.وقال غوش أكس، اختصاصي التغذية السريرية: "من الممكن أن يؤدي نقص "فيتامين د" أو "المغنيسيوم" إلى مشاكل في النوم، كما تظهر بعض الأدلة أن الأشخاص الذين يعانون من نقص في فيتامينات" E" و"C" و"B12" و"B6" قد يعانون أيضًا من المزيد من مشاكل النوم".وإليك أفضل 7 أطعمة ومشروبات يمكنك تناولها قبل النوم لمساعدتك على النوم بعمق:ولجني فوائد الأطعمة والمشروبات المعززة للنوم، قد يكون من الأفضل استهلاكها قبل 2-3 ساعات من النوم، حيث أن تناول الطعام مباشرة قبل النوم قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل ارتجاع الحمض.دولة عربية تعاني من الشيخوخة وتراجع الخصوبةحليب الأبقار أو الحليب النباتي؟... دراسة تكشف عن الأفضل
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الصحة
الصحة

7 أطعمة تساعدك على النوم

12:27 GMT 18.12.2024
© Getty Images / Monica Bertolazziفواكه وخضروات من أنواع مختلفة
فواكه وخضروات من أنواع مختلفة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Getty Images / Monica Bertolazzi
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يعتبر الحصول على نوم جيد مهم للغاية لصحتك العامة، حيث يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة ويعزز جهاز المناعة لديك، فهناك علاقة وثيقة بين الطعام الذي نأكله وجودة نومنا.
ويوصي العلماء عموما بالحصول على ما بين 7 و9 ساعات متواصلة من النوم كل ليلة، وأحد المجالات التي يتجاهلها الكثير من الناس في سعيهم للحصول على نوم أفضل هو النظام الغذائي.
وقال غوش أكس، اختصاصي التغذية السريرية: "من الممكن أن يؤدي نقص "فيتامين د" أو "المغنيسيوم" إلى مشاكل في النوم، كما تظهر بعض الأدلة أن الأشخاص الذين يعانون من نقص في فيتامينات" E" و"C" و"B12" و"B6" قد يعانون أيضًا من المزيد من مشاكل النوم".
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مجتمع
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11:38 GMT
وإليك أفضل 7 أطعمة ومشروبات يمكنك تناولها قبل النوم لمساعدتك على النوم بعمق:
1.
الحبوب الكاملة مثل الشوفان أو الكينوا.
2.
البروتينات مثل الدواجن والأسماك.
3.
الخضروات.
4.
الموز والكيوي والبرتقال والتوت والفواكه الأخرى.
5.
البيض الطازج.
6.
الحليب والزبادي.
7.
المكسرات، مثل اللوز والكاجو.
ولجني فوائد الأطعمة والمشروبات المعززة للنوم، قد يكون من الأفضل استهلاكها قبل 2-3 ساعات من النوم، حيث أن تناول الطعام مباشرة قبل النوم قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل ارتجاع الحمض.
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