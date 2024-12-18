https://sarabic.ae/20241218/7-أطعمة-تساعدك-على-النوم-1095920031.html

7 أطعمة تساعدك على النوم

7 أطعمة تساعدك على النوم

سبوتنيك عربي

يعتبر الحصول على نوم جيد مهم للغاية لصحتك العامة، حيث يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة ويعزز جهاز المناعة لديك، فهناك علاقة وثيقة بين الطعام الذي نأكله... 18.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-18T12:27+0000

2024-12-18T12:27+0000

2024-12-18T12:27+0000

مجتمع

الصحة

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ويوصي العلماء عموما بالحصول على ما بين 7 و9 ساعات متواصلة من النوم كل ليلة، وأحد المجالات التي يتجاهلها الكثير من الناس في سعيهم للحصول على نوم أفضل هو النظام الغذائي.وقال غوش أكس، اختصاصي التغذية السريرية: "من الممكن أن يؤدي نقص "فيتامين د" أو "المغنيسيوم" إلى مشاكل في النوم، كما تظهر بعض الأدلة أن الأشخاص الذين يعانون من نقص في فيتامينات" E" و"C" و"B12" و"B6" قد يعانون أيضًا من المزيد من مشاكل النوم".وإليك أفضل 7 أطعمة ومشروبات يمكنك تناولها قبل النوم لمساعدتك على النوم بعمق:ولجني فوائد الأطعمة والمشروبات المعززة للنوم، قد يكون من الأفضل استهلاكها قبل 2-3 ساعات من النوم، حيث أن تناول الطعام مباشرة قبل النوم قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل ارتجاع الحمض.دولة عربية تعاني من الشيخوخة وتراجع الخصوبةحليب الأبقار أو الحليب النباتي؟... دراسة تكشف عن الأفضل

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