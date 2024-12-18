https://sarabic.ae/20241218/دولة-عربية-تعاني-من-الشيخوخة-وتراجع-الخصوبة--1095919410.html

دولة عربية تعاني من الشيخوخة وتراجع الخصوبة

دولة عربية تعاني من الشيخوخة وتراجع الخصوبة

سبوتنيك عربي

أفادت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى، في المغرب، بأن معدل الخصوبة في المملكة واصل انخفاضه، ليصل إلى أقل من طفلين لكل امرأة خلال عام 2024، بالتالي أصبح أقل... 18.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-18T12:06+0000

2024-12-18T12:06+0000

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وتشير هذه النتائج إلى زيادة معدل الشيخوخة، مع بداية انقلاب الهرم السكاني وانخفاض ملحوظ في نسبة الأطفال دون 15 سنة إلى 26%، مقابل ارتفاع نسبة السكان فوق 60 عاما إلى 13%، ما يضع البلاد، وفقا لخبراء، أمام تحديات اقتصادية ومجتمعية.وبحسب موقع "هسبريس"، تظهر هذه النتائج تحولا ديموغرافيا في المملكة، ينذر بتحديات واضحة على مستوى الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والبنية التحتية الملائمة.

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