https://sarabic.ae/20241218/دولة-عربية-تعاني-من-الشيخوخة-وتراجع-الخصوبة--1095919410.html
دولة عربية تعاني من الشيخوخة وتراجع الخصوبة
دولة عربية تعاني من الشيخوخة وتراجع الخصوبة
سبوتنيك عربي
أفادت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى، في المغرب، بأن معدل الخصوبة في المملكة واصل انخفاضه، ليصل إلى أقل من طفلين لكل امرأة خلال عام 2024، بالتالي أصبح أقل... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T12:06+0000
2024-12-18T12:06+0000
2024-12-18T12:09+0000
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وتشير هذه النتائج إلى زيادة معدل الشيخوخة، مع بداية انقلاب الهرم السكاني وانخفاض ملحوظ في نسبة الأطفال دون 15 سنة إلى 26%، مقابل ارتفاع نسبة السكان فوق 60 عاما إلى 13%، ما يضع البلاد، وفقا لخبراء، أمام تحديات اقتصادية ومجتمعية.وبحسب موقع "هسبريس"، تظهر هذه النتائج تحولا ديموغرافيا في المملكة، ينذر بتحديات واضحة على مستوى الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والبنية التحتية الملائمة.
https://sarabic.ae/20241217/المغرب-نحو-الإلغاء-القانوني-لعقوبة-الإعدام-ما-التداعيات؟-1095894551.html
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, منوعات
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, منوعات
دولة عربية تعاني من الشيخوخة وتراجع الخصوبة
12:06 GMT 18.12.2024 (تم التحديث: 12:09 GMT 18.12.2024)
أفادت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى، في المغرب، بأن معدل الخصوبة في المملكة واصل انخفاضه، ليصل إلى أقل من طفلين لكل امرأة خلال عام 2024، بالتالي أصبح أقل من عتبة تعويض الأجيال المحددة في 2.1 طفل لكل امرأة.
وتشير هذه النتائج إلى زيادة معدل الشيخوخة، مع بداية انقلاب الهرم السكاني وانخفاض ملحوظ في نسبة الأطفال دون 15 سنة إلى 26%، مقابل ارتفاع نسبة السكان فوق 60 عاما إلى 13%، ما يضع البلاد، وفقا لخبراء، أمام تحديات اقتصادية ومجتمعية.
وتعود الأسباب إلى الاستخدام الواسع لوسائل تنظيم الأسرة، ومن جهة أخرى إلى ارتفاع معدل العزوبة النهائية عند سن 55 عاما، بالإضافة إلى نسبة المطلقين البالغين 15 عاما فما فوق، وتداعيات جائحة “كوفيد-19” التي دفعت العديد من الأزواج إلى تأجيل مشاريع الزواج والإنجاب.
وبحسب موقع "هسبريس
"، تظهر هذه النتائج تحولا ديموغرافيا في المملكة، ينذر بتحديات واضحة على مستوى الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والبنية التحتية الملائمة.