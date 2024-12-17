https://sarabic.ae/20241217/المغرب-نحو-الإلغاء-القانوني-لعقوبة-الإعدام-ما-التداعيات؟-1095894551.html
المغرب نحو الإلغاء القانوني لعقوبة الإعدام... ما التداعيات؟
المغرب نحو الإلغاء القانوني لعقوبة الإعدام... ما التداعيات؟
سبوتنيك عربي
يعتزم المغرب التصويت على قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام المزمع التصويت عليه خلال جلسة مرتقبة للأمم المتحدة. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T17:04+0000
2024-12-17T17:04+0000
2024-12-17T17:04+0000
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وفق تصريحات لـوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، يعد القرار خطوة هامة نحو إيقاف أو إلغاء عقوبة الإعدام مستقبلا.وأعلن وهبي، خلال إجابته على تساؤلات أمام البرلمان المغربي منذ أيام، أن المملكة المغربية تعتزم التصويت لأول مرة على قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام المزمع التصويت عليه خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة ديسمبر الجاري.وأوضح الوزير "منذ 1993 ومنذ تربع الملك محمد السادس على العرش لم يتم تنفيذ ولا عقوبة إعدام واحدة بالمغرب".وأشار إلى أن "اتجاه المغرب إلى التصويت على قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام سيكون بمثابة التأطير القانوني لعدم تنفيذ هذه العقوبة بالمغرب منذ السنة المذكورة". في الإطار قالت الدكتورة سناء العاجي الحنفي، المتخصصة في علم الاجتماع، إن المغرب لا ينفذ الإعدام منذ 1993، لكن هذا التصويت سيجعل توقيف التنفيذ رسميا.وترى أن تصويت المغرب يعني خطوة رئيسية في طريق ألغاء عقوبة الإعدام من جميع القوانين.نتائج إيجابية وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن هذا القرار ليس له إلا نتائج إيجابية، لأنه لم يثبت، عبر التاريخ، أن شكلت عقوبة الإعدام ردعا للمجرمين.وأوضحت أن" الإعدام عقوبة لا إنسانية كما أنها، وهذا مهم جدا، لا تمكن من تصحيح الخطأ القضائي الوارد جدا في حالات كثيرة جدا، بمعنى ماذا نفعل إذا أعدمنا المتهم ثم حضرت أدلة أخرى تثبت براءته؟".وأشارت العاجي إلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام في الكثير من الدول لم يوقف الجرائم، ولن يوقفها نهائيا. شااستهذدوشددت على أن الإعدام لم يثبت أنه يحد من الإجرام، كما أنه يؤسس لعدالة انتقامية.منظومة شاملةفي الإطار قال، المصطفى قريشي أستاذ القانون بالكلية متعددة التخصصات الناظور، إن المغرب لم ينفذ أي إعدام منذ سنه 1993.يرى أن الشق الإيجابي للقرار يرتبط بانخراط المغرب في تطوير منظومته القانونية، خاصة فيما يتعلق بالقانون الجنائي، وبمنظومته الحقوقية والحق في الحياة.يشير قريشي في حديثه مع "سبوتنيك"، إلى أن الجانب السلبي في الخطوة يتمثل في احتمالية أن يشكل فرصة للافلات من العقوبة الأشد، خاصة في حالة وجود جرائم بشعة، مثل جرائم التي شهدناها في السنوات الأخيرة، وهي متعلقة باحتجاز أطفال واغتصابهم وقتلهم.إفلات الجناة من العقوبة ويرى أن إفلات الجناة في مثل هذه الحالات من عقوبة الإعدام، ربما يشكل نوعا من عدم الرضا المجتمعي، خاصة أن عقوبة الإعدام ترتبط بمنظومات الشريعة الإسلامية، التي تدعو إلى القصاص في حالة وجود جرائم قتل متعمد.ويرى أن تزايد معدل الجرائم أو نقصانها يرتبط بمجموعة من المنظومات، منها أخلاقية وقانونية، وكذلك ما يرتبط بوجود عقوبات رادعة، وبالتالي هي منظومة متكاملة لا ترتبط فقط بتعديل فصل من فصول القانون الجنائي، ولكن بتعديل المنظومة بشكل كامل.وكان وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أوضح أن أوضح أنه "في المغرب لدينا 88 محكوما بالإعدام، منهم امرأة واحدة، ومنذ 2020 إلى الآن حوّلنا العقوبة إلى المؤبد لفائدة 161 معتقلا رغبة منا في الحد منها".
https://sarabic.ae/20231130/اليوم-العالمي-لوقف-عقوبة-الإعدام-بين-التأييد-والمعارضة-1083621279.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, غزة, لبنان, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, غزة, لبنان, أخبار سوريا اليوم
المغرب نحو الإلغاء القانوني لعقوبة الإعدام... ما التداعيات؟
حصري
يعتزم المغرب التصويت على قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام المزمع التصويت عليه خلال جلسة مرتقبة للأمم المتحدة.
وفق تصريحات لـوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، يعد القرار خطوة هامة نحو إيقاف أو إلغاء عقوبة الإعدام مستقبلا
.
وأعلن وهبي، خلال إجابته على تساؤلات أمام البرلمان المغربي منذ أيام، أن المملكة المغربية تعتزم التصويت لأول مرة على قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام المزمع التصويت عليه خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة ديسمبر الجاري.
وأوضح الوزير "منذ 1993 ومنذ تربع الملك محمد السادس على العرش لم يتم تنفيذ ولا عقوبة إعدام واحدة بالمغرب".
وأشار إلى أن "اتجاه المغرب إلى التصويت على قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام سيكون بمثابة التأطير القانوني لعدم تنفيذ هذه العقوبة بالمغرب منذ السنة المذكورة".
في الإطار قالت الدكتورة سناء العاجي الحنفي، المتخصصة في علم الاجتماع، إن المغرب لا ينفذ الإعدام منذ 1993، لكن هذا التصويت سيجعل توقيف التنفيذ رسميا.
30 نوفمبر 2023, 11:50 GMT
وترى أن تصويت المغرب يعني خطوة رئيسية في طريق ألغاء عقوبة الإعدام
من جميع القوانين.
وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن هذا القرار ليس له إلا نتائج إيجابية، لأنه لم يثبت، عبر التاريخ، أن شكلت عقوبة الإعدام ردعا للمجرمين.
وأوضحت أن" الإعدام عقوبة لا إنسانية كما أنها، وهذا مهم جدا، لا تمكن من تصحيح الخطأ القضائي الوارد جدا في حالات كثيرة جدا، بمعنى ماذا نفعل إذا أعدمنا المتهم ثم حضرت أدلة أخرى تثبت براءته؟".
وأشارت العاجي إلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام في الكثير من الدول لم يوقف الجرائم، ولن يوقفها نهائيا. شااستهذد
ولفتت إلى أن إلغاء الإعدام لا يعني تبرئة المتهمين، خاصة أن هناك عقوبات أخرى كثيرة كالسجن لسنوات طويلة
، أو أشغال الصالح العام، وغير ذلك مما يمكن من تطبيق العدل ومعاقبة المجرمين، دون المس بحقهم الإنساني الأول وهو الحق في الحياة، والذي تؤسس عليه باقي الحقوق.
وشددت على أن الإعدام لم يثبت أنه يحد من الإجرام، كما أنه يؤسس لعدالة انتقامية.
في الإطار قال، المصطفى قريشي أستاذ القانون بالكلية متعددة التخصصات الناظور، إن المغرب لم ينفذ أي إعدام منذ سنه 1993.
يرى أن الشق الإيجابي للقرار يرتبط بانخراط المغرب في تطوير منظومته القانونية، خاصة فيما يتعلق بالقانون الجنائي، وبمنظومته الحقوقية والحق في الحياة.
يشير قريشي في حديثه مع "سبوتنيك"، إلى أن الجانب السلبي في الخطوة يتمثل في احتمالية أن يشكل فرصة للافلات من العقوبة الأشد، خاصة في حالة وجود جرائم بشعة، مثل جرائم التي شهدناها في السنوات الأخيرة، وهي متعلقة باحتجاز أطفال واغتصابهم وقتلهم.
ويرى أن إفلات الجناة في مثل هذه الحالات من عقوبة الإعدام
، ربما يشكل نوعا من عدم الرضا المجتمعي، خاصة أن عقوبة الإعدام ترتبط بمنظومات الشريعة الإسلامية، التي تدعو إلى القصاص في حالة وجود جرائم قتل متعمد.
ويرى أن تزايد معدل الجرائم أو نقصانها يرتبط بمجموعة من المنظومات، منها أخلاقية وقانونية، وكذلك ما يرتبط بوجود عقوبات رادعة، وبالتالي هي منظومة متكاملة لا ترتبط فقط بتعديل فصل من فصول القانون الجنائي، ولكن بتعديل المنظومة بشكل كامل.
وكان وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أوضح أن أوضح أنه "في المغرب لدينا 88 محكوما بالإعدام، منهم امرأة واحدة، ومنذ 2020 إلى الآن حوّلنا العقوبة إلى المؤبد لفائدة 161 معتقلا رغبة منا في الحد منها".