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https://sarabic.ae/20241218/الحليب-قد-يتضمن-فيروسا-معديا-لعدة-أيام-في-هذه-الحالة-1095918377.html
الحليب قد يتضمن فيروسا معديا لعدة أيام في هذه الحالة
الحليب قد يتضمن فيروسا معديا لعدة أيام في هذه الحالة
سبوتنيك عربي
كشفت تجارب جديدة أن أحد الفيروسات الرئيسية المسؤولة عن الإنفلونزا الموسمية قد يظل معديًا في الحليب الخام بعد أيام من خروجه من جسم دافئ، مما يثير المخاوف بشأن... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T11:38+0000
2024-12-18T11:38+0000
مجتمع
الصحة
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وعندما أصاب العلماء دفعة من الحليب الخام بفيروس "H1N1"، (وهو نوع فرعي من فيروس الأنفلونزا أ)، وحفظوها في درجة حرارة تبريد منزلية قياسية نسبيا تبلغ 4 درجات مئوية (نحو 39 درجة فهرنهايت)، وجدوا أن الأمر استغرق من العامل الممرض يومين إلى ثلاثة أيام للوصول إلى انخفاض في العدوى بنسبة 99%.وأكد العلماء أن عملية البسترة نجحت في حل هذا التهديد، فعندما قام الباحثون بتسخين الحليب المصاب إلى 63 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة، نجحوا في تعطيل فيروس الإنفلونزا "أ" المعدي، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وقال المهندسة البيئية ألكسندريا بوم من جامعة "ستانفورد": "يسلط هذا العمل الضوء على المخاطر المحتملة لانتقال إنفلونزا الطيور من خلال استهلاك الحليب الخام وأهمية بسترة الحليب".دراسة: تناول الحلوى من حين لآخر مفيد لصحة القلبالصحة المصرية تكشف عن المرض الأكثر انتشارا في البلاد حاليا
https://sarabic.ae/20241218/دراسة-الحمل-يسبب-تغييرات-جوهرية-في-دماغ-المرأة-1095913256.html
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الصحة
الصحة

الحليب قد يتضمن فيروسا معديا لعدة أيام في هذه الحالة

11:38 GMT 18.12.2024
© Getty Images / Sam Edwardsطفلة تشرب حليب
طفلة تشرب حليب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Getty Images / Sam Edwards
تابعنا عبر
كشفت تجارب جديدة أن أحد الفيروسات الرئيسية المسؤولة عن الإنفلونزا الموسمية قد يظل معديًا في الحليب الخام بعد أيام من خروجه من جسم دافئ، مما يثير المخاوف بشأن الانتشار المحتمل لإنفلونزا الطيور.
وعندما أصاب العلماء دفعة من الحليب الخام بفيروس "H1N1"، (وهو نوع فرعي من فيروس الأنفلونزا أ)، وحفظوها في درجة حرارة تبريد منزلية قياسية نسبيا تبلغ 4 درجات مئوية (نحو 39 درجة فهرنهايت)، وجدوا أن الأمر استغرق من العامل الممرض يومين إلى ثلاثة أيام للوصول إلى انخفاض في العدوى بنسبة 99%.

وأوضح العلماء أنه من المثير للقلق أن جزءاً صغيراً من جزيئات الفيروس ظل في حالة قابلة للانتقال لمدة تصل إلى خمسة أيام، وتتراوح مدة الصلاحية الموصى بها للحليب الخام المبرد بين خمسة وسبعة أيام، وهذا يعني أنه حتى في ظل الظروف المثالية فإن الحليب المحتوي على الفيروس يمكن أن ينقل الإنفلونزا إلى المستهلك.

الحمل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
مجتمع
دراسة: الحمل يسبب تغييرات جوهرية في دماغ المرأة
11:18 GMT
وأكد العلماء أن عملية البسترة نجحت في حل هذا التهديد، فعندما قام الباحثون بتسخين الحليب المصاب إلى 63 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة، نجحوا في تعطيل فيروس الإنفلونزا "أ" المعدي، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وقال المهندسة البيئية ألكسندريا بوم من جامعة "ستانفورد": "يسلط هذا العمل الضوء على المخاطر المحتملة لانتقال إنفلونزا الطيور من خلال استهلاك الحليب الخام وأهمية بسترة الحليب".
دراسة: تناول الحلوى من حين لآخر مفيد لصحة القلب
الصحة المصرية تكشف عن المرض الأكثر انتشارا في البلاد حاليا
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