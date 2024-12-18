https://sarabic.ae/20241218/الصحة-المصرية-تكشف-المرض-الأكثر-انتشارا-في-البلاد-حاليا-1095908368.html

الصحة المصرية تكشف عن المرض الأكثر انتشارا في البلاد حاليا

الصحة المصرية تكشف عن المرض الأكثر انتشارا في البلاد حاليا

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الصحة المصرية أن تحور الفيروسات يمكنها من الانتشار بسهولة بين المصابين خاصة فيروس الإنفلونزا، الذي يصيب نحو مليار شخص سنويا. 18.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-18T07:50+0000

2024-12-18T07:50+0000

2024-12-18T07:53+0000

مجتمع

منوعات

مصر

أخبار مصر الآن

وزارة الصحة المصرية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/12/1095908493_0:60:2119:1252_1920x0_80_0_0_231e13ad8d2bffef48b6f938aeceb565.jpg

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، إن مرض الإنفلونزا العادية هو الأكثر انتشارا في مصر في الفترة الحالية.وأوضح عبد الغفار أن "الوضع في مصر هو المعتاد في مثل هذه الفترة من العام".والشهر الماضي، أوضح متحدث وزارة الصحة أن فيروسات الإنفلونزا الموسمية المنتشرة في مصر حاليا هي "فلو إيه إتش - 3".وتقول منظمة الصحة العالمية إن نحو مليار حالة من حالات الأنفلونزا الموسمية يتم رصدها سنويا، بينها 3 إلى 5 ملايين حالة إصابة يكون لها تأثيرات صحية كبيرة على المصاب.كما تشير إلى أن عدد الوفيات المرتبط بالإصابة بالإنفلونزا الموسمية سنويا يتراوح بين 290 و650 ألف حالة تتوفى بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.وتكون البلدان النامية هي الأكثر تأثرا بالإنفلونزا الموسمية، التي تتسبب في 99 في المئة من وفيات الأطفال دون سن الخامسة، بحسب الصحة العالمية، التي أشارت إلى أن الأعراض تبدأ بعد فترة تتراوح بين يوم و4 أيام من حدوث الإصابة، وتستمر نحو أسبوع، في أغلب الأحيان.ويمكن لفيروس الإنفلونزا الانتشار بين الأشخاص عند السعال أو العطس، وتشمل أعراضه الحمى والتهاب الحلق وآلام الجسم والشعور بالتعب.

https://sarabic.ae/20241012/هل-انتشر-مرض-وبائي-جديد-في-مصر-بسبب-المياه-الصحة-تكشف-الحقيقة-1093673390.html

https://sarabic.ae/20240421/لماذا-الجائحة-المقبلة-قد-يكون-سببها-الأنفلونزا-علماء-يوضحون-1088154965.html

https://sarabic.ae/20230706/دراسة-تمارين-القلب-قد-تساعد-في-تقليل-مخاطر-الوفاة-بسبب-الإنفلونزا-والالتهاب-الرئوي-1078793483.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الصحة المصرية