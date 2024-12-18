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https://sarabic.ae/20241218/الصحة-المصرية-تكشف-المرض-الأكثر-انتشارا-في-البلاد-حاليا-1095908368.html
الصحة المصرية تكشف عن المرض الأكثر انتشارا في البلاد حاليا
الصحة المصرية تكشف عن المرض الأكثر انتشارا في البلاد حاليا
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الصحة المصرية أن تحور الفيروسات يمكنها من الانتشار بسهولة بين المصابين خاصة فيروس الإنفلونزا، الذي يصيب نحو مليار شخص سنويا. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T07:50+0000
2024-12-18T07:53+0000
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وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، إن مرض الإنفلونزا العادية هو الأكثر انتشارا في مصر في الفترة الحالية.وأوضح عبد الغفار أن "الوضع في مصر هو المعتاد في مثل هذه الفترة من العام".والشهر الماضي، أوضح متحدث وزارة الصحة أن فيروسات الإنفلونزا الموسمية المنتشرة في مصر حاليا هي "فلو إيه إتش - 3".وتقول منظمة الصحة العالمية إن نحو مليار حالة من حالات الأنفلونزا الموسمية يتم رصدها سنويا، بينها 3 إلى 5 ملايين حالة إصابة يكون لها تأثيرات صحية كبيرة على المصاب.كما تشير إلى أن عدد الوفيات المرتبط بالإصابة بالإنفلونزا الموسمية سنويا يتراوح بين 290 و650 ألف حالة تتوفى بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.وتكون البلدان النامية هي الأكثر تأثرا بالإنفلونزا الموسمية، التي تتسبب في 99 في المئة من وفيات الأطفال دون سن الخامسة، بحسب الصحة العالمية، التي أشارت إلى أن الأعراض تبدأ بعد فترة تتراوح بين يوم و4 أيام من حدوث الإصابة، وتستمر نحو أسبوع، في أغلب الأحيان.ويمكن لفيروس الإنفلونزا الانتشار بين الأشخاص عند السعال أو العطس، وتشمل أعراضه الحمى والتهاب الحلق وآلام الجسم والشعور بالتعب.
https://sarabic.ae/20241012/هل-انتشر-مرض-وبائي-جديد-في-مصر-بسبب-المياه-الصحة-تكشف-الحقيقة-1093673390.html
https://sarabic.ae/20240421/لماذا-الجائحة-المقبلة-قد-يكون-سببها-الأنفلونزا-علماء-يوضحون-1088154965.html
https://sarabic.ae/20230706/دراسة-تمارين-القلب-قد-تساعد-في-تقليل-مخاطر-الوفاة-بسبب-الإنفلونزا-والالتهاب-الرئوي-1078793483.html
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منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الصحة المصرية
منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الصحة المصرية

الصحة المصرية تكشف عن المرض الأكثر انتشارا في البلاد حاليا

07:50 GMT 18.12.2024 (تم التحديث: 07:53 GMT 18.12.2024)
© Getty Images / Hiramanالإنفلونزا الموسمية
الإنفلونزا الموسمية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Getty Images / Hiraman
تابعنا عبر
أكدت وزارة الصحة المصرية أن تحور الفيروسات يمكنها من الانتشار بسهولة بين المصابين خاصة فيروس الإنفلونزا، الذي يصيب نحو مليار شخص سنويا.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، إن مرض الإنفلونزا العادية هو الأكثر انتشارا في مصر في الفترة الحالية.
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هل انتشر مرض وبائي جديد في مصر بسبب المياه... "الصحة" تكشف الحقيقة
12 أكتوبر, 10:13 GMT
وأوضح عبد الغفار أن "الوضع في مصر هو المعتاد في مثل هذه الفترة من العام".
والشهر الماضي، أوضح متحدث وزارة الصحة أن فيروسات الإنفلونزا الموسمية المنتشرة في مصر حاليا هي "فلو إيه إتش - 3".
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وتقول منظمة الصحة العالمية إن نحو مليار حالة من حالات الأنفلونزا الموسمية يتم رصدها سنويا، بينها 3 إلى 5 ملايين حالة إصابة يكون لها تأثيرات صحية كبيرة على المصاب.
كما تشير إلى أن عدد الوفيات المرتبط بالإصابة بالإنفلونزا الموسمية سنويا يتراوح بين 290 و650 ألف حالة تتوفى بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.
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6 يوليو 2023, 12:10 GMT
وتكون البلدان النامية هي الأكثر تأثرا بالإنفلونزا الموسمية، التي تتسبب في 99 في المئة من وفيات الأطفال دون سن الخامسة، بحسب الصحة العالمية، التي أشارت إلى أن الأعراض تبدأ بعد فترة تتراوح بين يوم و4 أيام من حدوث الإصابة، وتستمر نحو أسبوع، في أغلب الأحيان.
ويمكن لفيروس الإنفلونزا الانتشار بين الأشخاص عند السعال أو العطس، وتشمل أعراضه الحمى والتهاب الحلق وآلام الجسم والشعور بالتعب.
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