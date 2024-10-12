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هل انتشر مرض وبائي جديد في مصر بسبب المياه... "الصحة" تكشف الحقيقة
هل انتشر مرض وبائي جديد في مصر بسبب المياه... "الصحة" تكشف الحقيقة
سبوتنيك عربي
نفت وزارة الصحة المصرية الشائعات حول انتشار مرض وبائي في محافظة الجيزة، مشيرة إلى أنها قامت بفحص مياه الشرب وتأكدت من صلاحيتها وسلامتها. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T10:13+0000
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وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات تلفزيونية، أمس الجمعة، إن فريقا من قطاع الطب الوقائي قام بالتحقق من الوضع في قرية القبيات بمركز أطفيح، والتي تم الإبلاغ عنها عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.كما أشار إلى عدم تسجيل أي حالات في المستشفيات تعاني من الأعراض المزعومة التي تم تداولها عبر الإنترنت.وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية على أن الأمراض الشائعة حاليا هي الأمراض التنفسية، التي تصيب المصريين في هذا الوقت من العام نتيجة لتغير الفصول.وكانت مدينة أسوان جنوبي مصر قد شهدت في الأيام الماضية تعرض بعض المواطنين، لإعياء ونزلات معوية (القيء والإسهال) بدون أسباب واضحة.وتحدثت بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الإصابات الكثيرة في المدينة وحالات الإعياء، وزعمت بعضها وجود "حالات كوليرا"، وهو ما نفته السلطات الصحية في مصر، التي أكدت أن الحالات مصابة بنزلات معوية.فيما وجّه رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، "بتحرك جميع أجهزة الدولة المعنية للوصول للمصدر الرئيسي المسبب لهذه الأعراض، وتقديم كافة الدعم للمرضى".
https://sarabic.ae/20240921/الصحة-المصرية-تتحرك-لمواجهة-مرض-غامض-جنوبي-البلاد-صور-1092965040.html
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مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الصحة المصرية, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الصحة المصرية, العالم العربي, الأخبار

هل انتشر مرض وبائي جديد في مصر بسبب المياه... "الصحة" تكشف الحقيقة

10:13 GMT 12.10.2024
© Sputnik . Ashraf Kamalنهر النيل ـ القاهرة
نهر النيل ـ القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
© Sputnik . Ashraf Kamal
تابعنا عبر
نفت وزارة الصحة المصرية الشائعات حول انتشار مرض وبائي في محافظة الجيزة، مشيرة إلى أنها قامت بفحص مياه الشرب وتأكدت من صلاحيتها وسلامتها.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات تلفزيونية، أمس الجمعة، إن فريقا من قطاع الطب الوقائي قام بالتحقق من الوضع في قرية القبيات بمركز أطفيح، والتي تم الإبلاغ عنها عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف عبد الغفار أن وزارة الصحة قامت بفحص مياه الشرب في المنطقة، وخلصت إلى عدم وجود أي أمراض أو أوبئة.

كما أشار إلى عدم تسجيل أي حالات في المستشفيات تعاني من الأعراض المزعومة التي تم تداولها عبر الإنترنت.
وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية على أن الأمراض الشائعة حاليا هي الأمراض التنفسية، التي تصيب المصريين في هذا الوقت من العام نتيجة لتغير الفصول.
النيل في أسوان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
مجتمع
الصحة المصرية تتحرك لمواجهة "مرض غامض" جنوبي البلاد... صور
21 سبتمبر, 12:08 GMT
وكانت مدينة أسوان جنوبي مصر قد شهدت في الأيام الماضية تعرض بعض المواطنين، لإعياء ونزلات معوية (القيء والإسهال) بدون أسباب واضحة.
وتحدثت بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الإصابات الكثيرة في المدينة وحالات الإعياء، وزعمت بعضها وجود "حالات كوليرا"، وهو ما نفته السلطات الصحية في مصر، التي أكدت أن الحالات مصابة بنزلات معوية.
فيما وجّه رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، "بتحرك جميع أجهزة الدولة المعنية للوصول للمصدر الرئيسي المسبب لهذه الأعراض، وتقديم كافة الدعم للمرضى".
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