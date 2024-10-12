https://sarabic.ae/20241012/هل-انتشر-مرض-وبائي-جديد-في-مصر-بسبب-المياه-الصحة-تكشف-الحقيقة-1093673390.html
هل انتشر مرض وبائي جديد في مصر بسبب المياه... "الصحة" تكشف الحقيقة
هل انتشر مرض وبائي جديد في مصر بسبب المياه... "الصحة" تكشف الحقيقة
سبوتنيك عربي
نفت وزارة الصحة المصرية الشائعات حول انتشار مرض وبائي في محافظة الجيزة، مشيرة إلى أنها قامت بفحص مياه الشرب وتأكدت من صلاحيتها وسلامتها. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T10:13+0000
2024-10-12T10:13+0000
2024-10-12T10:13+0000
مصر
أخبار مصر الآن
وزارة الصحة المصرية
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101564/75/1015647576_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_01b2e7915bd848487a62805bd71aeb09.jpg
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات تلفزيونية، أمس الجمعة، إن فريقا من قطاع الطب الوقائي قام بالتحقق من الوضع في قرية القبيات بمركز أطفيح، والتي تم الإبلاغ عنها عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.كما أشار إلى عدم تسجيل أي حالات في المستشفيات تعاني من الأعراض المزعومة التي تم تداولها عبر الإنترنت.وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية على أن الأمراض الشائعة حاليا هي الأمراض التنفسية، التي تصيب المصريين في هذا الوقت من العام نتيجة لتغير الفصول.وكانت مدينة أسوان جنوبي مصر قد شهدت في الأيام الماضية تعرض بعض المواطنين، لإعياء ونزلات معوية (القيء والإسهال) بدون أسباب واضحة.وتحدثت بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الإصابات الكثيرة في المدينة وحالات الإعياء، وزعمت بعضها وجود "حالات كوليرا"، وهو ما نفته السلطات الصحية في مصر، التي أكدت أن الحالات مصابة بنزلات معوية.فيما وجّه رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، "بتحرك جميع أجهزة الدولة المعنية للوصول للمصدر الرئيسي المسبب لهذه الأعراض، وتقديم كافة الدعم للمرضى".
https://sarabic.ae/20240921/الصحة-المصرية-تتحرك-لمواجهة-مرض-غامض-جنوبي-البلاد-صور-1092965040.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101564/75/1015647576_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_6fdb9939013bd4a3b6ed5844b8dd97f0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الصحة المصرية, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الصحة المصرية, العالم العربي, الأخبار
هل انتشر مرض وبائي جديد في مصر بسبب المياه... "الصحة" تكشف الحقيقة
نفت وزارة الصحة المصرية الشائعات حول انتشار مرض وبائي في محافظة الجيزة، مشيرة إلى أنها قامت بفحص مياه الشرب وتأكدت من صلاحيتها وسلامتها.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات تلفزيونية، أمس الجمعة، إن فريقا من قطاع الطب الوقائي قام بالتحقق من الوضع في قرية القبيات بمركز أطفيح، والتي تم الإبلاغ عنها عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف عبد الغفار أن وزارة الصحة قامت بفحص مياه الشرب في المنطقة، وخلصت إلى عدم وجود أي أمراض أو أوبئة.
كما أشار إلى عدم تسجيل أي حالات في المستشفيات تعاني من الأعراض المزعومة التي تم تداولها عبر الإنترنت.
وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية
على أن الأمراض الشائعة حاليا هي الأمراض التنفسية، التي تصيب المصريين في هذا الوقت من العام نتيجة لتغير الفصول.
وكانت مدينة أسوان جنوبي مصر قد شهدت في الأيام الماضية تعرض بعض المواطنين، لإعياء ونزلات معوية (القيء والإسهال) بدون أسباب واضحة.
وتحدثت بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الإصابات الكثيرة في المدينة وحالات الإعياء، وزعمت بعضها وجود "حالات كوليرا"، وهو ما نفته السلطات الصحية في مصر
، التي أكدت أن الحالات مصابة بنزلات معوية.
فيما وجّه رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، "بتحرك جميع أجهزة الدولة المعنية للوصول للمصدر الرئيسي المسبب لهذه الأعراض، وتقديم كافة الدعم للمرضى".