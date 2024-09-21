https://sarabic.ae/20240921/الصحة-المصرية-تتحرك-لمواجهة-مرض-غامض-جنوبي-البلاد-صور-1092965040.html

الصحة المصرية تتحرك لمواجهة "مرض غامض" جنوبي البلاد... صور

الصحة المصرية تتحرك لمواجهة "مرض غامض" جنوبي البلاد... صور

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة المصرية، عن اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ما أُطلق عليه "المرض الغامض" في محافظة أسوان، وذلك بعد تزايد حالات الإصابة بأعراض نزلات معوية وسط... 21.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-21T12:08+0000

2024-09-21T12:08+0000

2024-09-21T12:28+0000

مجتمع

مصر

أخبار مصر الآن

وزارة الصحة المصرية

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101353/47/1013534752_0:171:3031:1876_1920x0_80_0_0_360d8bbc4e50d71d37485b484fdee533.jpg

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن "وزير الصحة خالد عبد الغفار، تلقى تقريرا مفصلا عن الوضع، يتضمن خطوات الفريق المركزي من قطاع الطب الوقائي، الذي تم إرساله إلى أسوان".وأضاف البيان أن "الفريق قام بزيارة عدد من المستشفيات في أسوان، حيث تم فحص المرضى المحجوزين ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة لهم". وشملت الجهود زيارة بعض المنازل في القرى لإجراء مقابلات مع الأهالي وتقديم التوعية اللازمة.كما نظّمت الوزارة ورشة عمل افتراضية للأطباء للتدريب على بروتوكولات التشخيص والعلاج للنزلات المعوية، مع خطط لزيادة وعي أطباء الرعاية الأولية حول كيفية التعامل مع هذه الحالات.وفي إطار جهودها لمواجهة المرض، أكدت الوزارة المصرية، على "أهمية التوعية بأساليب الوقاية من النزلات المعوية، مع التركيز على النظافة الشخصية والعامة وضمان توافر المستلزمات والأدوية في المستشفيات".وكان المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، قد صرح في وقت سابق من اليوم السبت، بأنه "بعد فحوصات أولية لمحطات المياه والمنازل، ثبت أنه لا يوجد تغير مرتبط بوجود بكتيريا أو تغير مايكروبيولوجي بمحطات المياه".كما أشار عبد الغفار إلى انخفاض إجمالي عدد الحالات التي تحتاج لدخول المستشفيات وتلقي العلاج من 63 إلى 25 حالة فقط.وشهدت الأيام الماضية تعرض بعض المواطنين في أسوان، لإعياء ونزلات معوية (القيء والإسهال)، وذلك لأسباب غامضة، وفق صحيفة "المصري اليوم".وتحدثت بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الإصابات الكثيرة في المدينة وحالات الإعياء، وزعمت بعضها وجود "حالات كوليرا"، وهو ما نفته السلطات الصحية في مصر، التي أكدت أن الحالات مصابة بنزلات معوية.

https://sarabic.ae/20240529/علماء-المصريون-القدماء-أول-من-اكتشفوا-مرض-السرطان-وحاولوا-علاجه-1089317345.html

https://sarabic.ae/20240917/مصر-تبحث-إمكانية-الزراعة-بمياه-عالية-الملوحة-1092805287.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الصحة المصرية, الأخبار