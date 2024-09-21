الصحة المصرية تتحرك لمواجهة "مرض غامض" جنوبي البلاد... صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
11:38 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن دخول الحرب "مرحلة جديدة"، نصر الله يؤكد أنه لا يمكن إعادة سكان الشمال قبل إيقاف الحرب
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:31 GMT
19 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد أن تخوض حربا ضد روسيا من خلال أوروبا وليس بالمواجهة المباشرة
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240921/الصحة-المصرية-تتحرك-لمواجهة-مرض-غامض-جنوبي-البلاد-صور-1092965040.html
الصحة المصرية تتحرك لمواجهة "مرض غامض" جنوبي البلاد... صور
الصحة المصرية تتحرك لمواجهة "مرض غامض" جنوبي البلاد... صور
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة المصرية، عن اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ما أُطلق عليه "المرض الغامض" في محافظة أسوان، وذلك بعد تزايد حالات الإصابة بأعراض نزلات معوية وسط... 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T12:08+0000
2024-09-21T12:28+0000
مجتمع
مصر
أخبار مصر الآن
وزارة الصحة المصرية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101353/47/1013534752_0:171:3031:1876_1920x0_80_0_0_360d8bbc4e50d71d37485b484fdee533.jpg
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن "وزير الصحة خالد عبد الغفار، تلقى تقريرا مفصلا عن الوضع، يتضمن خطوات الفريق المركزي من قطاع الطب الوقائي، الذي تم إرساله إلى أسوان".وأضاف البيان أن "الفريق قام بزيارة عدد من المستشفيات في أسوان، حيث تم فحص المرضى المحجوزين ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة لهم". وشملت الجهود زيارة بعض المنازل في القرى لإجراء مقابلات مع الأهالي وتقديم التوعية اللازمة.كما نظّمت الوزارة ورشة عمل افتراضية للأطباء للتدريب على بروتوكولات التشخيص والعلاج للنزلات المعوية، مع خطط لزيادة وعي أطباء الرعاية الأولية حول كيفية التعامل مع هذه الحالات.وفي إطار جهودها لمواجهة المرض، أكدت الوزارة المصرية، على "أهمية التوعية بأساليب الوقاية من النزلات المعوية، مع التركيز على النظافة الشخصية والعامة وضمان توافر المستلزمات والأدوية في المستشفيات".وكان المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، قد صرح في وقت سابق من اليوم السبت، بأنه "بعد فحوصات أولية لمحطات المياه والمنازل، ثبت أنه لا يوجد تغير مرتبط بوجود بكتيريا أو تغير مايكروبيولوجي بمحطات المياه".كما أشار عبد الغفار إلى انخفاض إجمالي عدد الحالات التي تحتاج لدخول المستشفيات وتلقي العلاج من 63 إلى 25 حالة فقط.وشهدت الأيام الماضية تعرض بعض المواطنين في أسوان، لإعياء ونزلات معوية (القيء والإسهال)، وذلك لأسباب غامضة، وفق صحيفة "المصري اليوم".وتحدثت بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الإصابات الكثيرة في المدينة وحالات الإعياء، وزعمت بعضها وجود "حالات كوليرا"، وهو ما نفته السلطات الصحية في مصر، التي أكدت أن الحالات مصابة بنزلات معوية.
https://sarabic.ae/20240529/علماء-المصريون-القدماء-أول-من-اكتشفوا-مرض-السرطان-وحاولوا-علاجه-1089317345.html
https://sarabic.ae/20240917/مصر-تبحث-إمكانية-الزراعة-بمياه-عالية-الملوحة-1092805287.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101353/47/1013534752_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_2e38ccc2f641b0b3615d3f250b0a8e66.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الصحة المصرية, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الصحة المصرية, الأخبار

الصحة المصرية تتحرك لمواجهة "مرض غامض" جنوبي البلاد... صور

12:08 GMT 21.09.2024 (تم التحديث: 12:28 GMT 21.09.2024)
© Sputnik . Valerei Shustov / الانتقال إلى بنك الصورالنيل في أسوان
النيل في أسوان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
© Sputnik . Valerei Shustov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة المصرية، عن اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ما أُطلق عليه "المرض الغامض" في محافظة أسوان، وذلك بعد تزايد حالات الإصابة بأعراض نزلات معوية وسط مخاوف بين المواطنين.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن "وزير الصحة خالد عبد الغفار، تلقى تقريرا مفصلا عن الوضع، يتضمن خطوات الفريق المركزي من قطاع الطب الوقائي، الذي تم إرساله إلى أسوان".
وأضاف البيان أن "الفريق قام بزيارة عدد من المستشفيات في أسوان، حيث تم فحص المرضى المحجوزين ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة لهم".
وشملت الجهود زيارة بعض المنازل في القرى لإجراء مقابلات مع الأهالي وتقديم التوعية اللازمة.
كما نظّمت الوزارة ورشة عمل افتراضية للأطباء للتدريب على بروتوكولات التشخيص والعلاج للنزلات المعوية، مع خطط لزيادة وعي أطباء الرعاية الأولية حول كيفية التعامل مع هذه الحالات.
الانتهاء من ترميم مقبرة، تابوت، الفرعون، توت عنخ آمون، الأقصر، مصر 31 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
مجتمع
علماء: المصريون القدماء أول من اكتشفوا مرض السرطان وحاولوا علاجه
29 مايو, 15:41 GMT
وفي إطار جهودها لمواجهة المرض، أكدت الوزارة المصرية، على "أهمية التوعية بأساليب الوقاية من النزلات المعوية، مع التركيز على النظافة الشخصية والعامة وضمان توافر المستلزمات والأدوية في المستشفيات".
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، قد صرح في وقت سابق من اليوم السبت، بأنه "بعد فحوصات أولية لمحطات المياه والمنازل، ثبت أنه لا يوجد تغير مرتبط بوجود بكتيريا أو تغير مايكروبيولوجي بمحطات المياه".

وأضاف أن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، وجّه "بتحرك جميع أجهزة الدولة المعنية للوصول للمصدر الرئيسي المسبب لهذه الأعراض، وتقديم كافة الدعم للمرضى".

زراعة الياسمين في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
مصر تبحث إمكانية الزراعة بمياه عالية الملوحة
17 سبتمبر, 07:29 GMT
كما أشار عبد الغفار إلى انخفاض إجمالي عدد الحالات التي تحتاج لدخول المستشفيات وتلقي العلاج من 63 إلى 25 حالة فقط.
وشهدت الأيام الماضية تعرض بعض المواطنين في أسوان، لإعياء ونزلات معوية (القيء والإسهال)، وذلك لأسباب غامضة، وفق صحيفة "المصري اليوم".
وتحدثت بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الإصابات الكثيرة في المدينة وحالات الإعياء، وزعمت بعضها وجود "حالات كوليرا"، وهو ما نفته السلطات الصحية في مصر، التي أكدت أن الحالات مصابة بنزلات معوية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مقتل قائدين و14 مقاتلا من "حزب الله" في الضربة الإسرائيلية10:04 GMT حسن نصر الله - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... نصر الله بعد "تفجيرات البيجر": تلقينا ضربة قاسية19 سبتمبر, 15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала