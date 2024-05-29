https://sarabic.ae/20240529/علماء-المصريون-القدماء-أول-من-اكتشفوا-مرض-السرطان-وحاولوا-علاجه-1089317345.html

علماء: المصريون القدماء أول من اكتشفوا مرض السرطان وحاولوا علاجه

علماء: المصريون القدماء أول من اكتشفوا مرض السرطان وحاولوا علاجه

سبوتنيك عربي

توصل علماء إلى أن الأطباء المصريين القدماء هم أول من اكتشفوا مرض السرطان وحاولوا علاجه، وذلك بعد فحص جمجمتين مصابتين بالأورام والعثور على أدلة على إجراء عمليات... 29.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-29T15:41+0000

2024-05-29T15:41+0000

2024-05-29T15:41+0000

مجتمع

منوعات

مصر

أخبار مصر الآن

علوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103869/24/1038692410_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_eff67503443470188bc1f6073cd3d8d4.jpg

وذكر تقرير أمريكي، أن الجمجمة الأكبر سنا أو الأقدم، التي تم اكتشافها في الجيزة بمصر، تعود لرجل يتراوح عمره بين 30 و35 عاما وتوفي منذ أكثر من 4000 عام.وفي حين أن سبب الوفاة لا يزال غير مؤكد، إلا أن جمجمة الرجل وفكه كانا يعانيان من أكثر من 30 ورما عظميا سرطانيا.ووفقا للتقرير، كشف التحليل المجهري للعظام والأشعة المقطعية الدقيقة عن علامات قطع أحدثتها أداة معدنية حادة، على الأرجح سكين، في المناطق المحيطة بالأورام.ونقل التقرير عن إدغارد كاماروس، عالم الحفريات في جامعة سانتياغو دي كومبوستيلا في إسبانيا، الذي شارك في تأليف الدراسة التي نُشرت، اليوم الأربعاء، في مجلة "فرونتيرز إن ميديسين"، أنه:وأضاف كاماروس: "وإذا كان الرجل ميتا عندما تمت العملية، فلا يزال هذا الأمر رائدا، لأن الأطباء كانوا يجمعون المعلومات لعلاج الحالات المستقبلية".وفيما يتعلق بالجمجمة الثانية، كانت لامرأة يزيد عمرها على 50 عاما وتوفيت منذ أكثر من 2000 عام، وكان بها ورم عظمي خبيث كبير، بالإضافة إلى ورمين تم شفاؤهما.ورجح الباحثون أن تلك الأورام التي تم شفاؤها تشير إلى أنها ربما تلقت نوعا من العلاج.وتشير الدراسة إلى أنه من الصعب معرفة ما إذا كان هذان المصريان قد عولجا من السرطان في أثناء حياتهما.وأضافوا: "كانوا يعلمون أنه شيء يموت الناس بسببه".

https://sarabic.ae/20230202/دراسة-تكشف-لأول-مرة-3-معلومات-مهمة-عن-عملية-تحنيط-المصريين-القدماء--1073045951.html

https://sarabic.ae/20230124/لماذا-حظرت-متاحف-بريطانية-استخدام-كلمة-مومياء-على-رفات-المصريين-القدماء؟-1072663105.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, علوم, الأخبار