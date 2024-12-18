https://sarabic.ae/20241218/حليب-الأبقار-أو-الحليب-النباتي؟-دراسة-تكشف-عن-الأفضل-1095917303.html

حليب الأبقار أو الحليب النباتي؟... دراسة تكشف عن الأفضل

حليب الأبقار أو الحليب النباتي؟... دراسة تكشف عن الأفضل

سبوتنيك عربي

قام باحثون من جامعة بريشيا في إيطاليا، وجامعة كوبنهاغن في الدنمارك، بفحص تأثيرات معالجات درجات الحرارة العالية على الجودة الغذائية لعشرة بدائل مختلفة للحليب... 18.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-18T11:37+0000

2024-12-18T11:37+0000

2024-12-18T11:37+0000

مجتمع

علوم

الصحة

حليب

حليب

مشتقات الحليب

الحليب

بروتين

بروتينات

بروتينات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/12/1095917445_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2a100c45a9c2a2fbbfedfb478586310b.jpg

تعمل المعالجة بالحرارة العالية جدًا على تسخين الأطعمة إلى درجات حرارة أعلى من 140 درجة مئوية، لتعقيم محتوياتها وإطالة مدة الصلاحية، ولكن في كثير من الحالات يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تفاعلات كيميائية تؤثر على القيمة الغذائية للطعام.تقول عالمة الأغذية ماريان نيسن لوند، من جامعة كوبنهاغن: "معظم المشروبات النباتية تحتوي بالفعل على بروتين أقل بكثير من حليب البقر. والبروتين الذي يوجد بمحتوى منخفض، يتم تعديله أيضًا عند معالجته بالحرارة".يخضع الحليب النباتي لمعالجة كبيرة لتحويل المكونات النباتية إلى شيء يشبه الحليب. وبحث الفريق عن منتجات تفاعل "ميلارد" (المستخدمة في تصنيع الحليب النباتي)، والتي يتم إنشاؤها كأحماض أمينية وسكريات مختلفة يتم تسخينها بدرجة كافية.ووجد أن بعض أنواع الحليب النباتي تحتوي على مركبات مثيرة للقلق، وإن كانت بكميات لا تشكل أي خطر. تضمنت هذه المواد الكيميائية مادة الأكريلاميد المسرطنة، والمادة التفاعلية هيدروكسي ميثيل فورفورال.ووفقا للعلماء، فإنه على الرغم من أن هذه المنتجات ليست خطيرة ولا غير صحية بشكل صريح، إلا أنها غالبًا لا تكون مغذية بشكل خاص أيضا.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن هذه الدراسة لا تعني أن نقول إن نوعًا واحدًا من الحليب هو الأفضل ويجب تجنب جميع الأنواع الأخرى. ويجب الموازنة مع الأدلة بين الضرر الذي يلحقه نوع ما من الحليب، والفوائد الصحية الأخرى له.نوع واحد من الشوكولاتة قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري... تعرف إليهأفضل 10 أطعمة صحية كاملة الدسم لخسارة الوزن

https://sarabic.ae/20240917/دراسة-تكشف-عن-علاقة-غير-متوقعة-بين-الحليب-والموز-والإصابة-بمرض-السكري-1092805035.html

https://sarabic.ae/20240401/مقارنة-الحليب-المحفوظ-من-أوائل-القرن-العشرين-بالحليب-الحديث-1087572044.html

https://sarabic.ae/20240720/شركة-أمريكية-تبتكر-زبدة-من-مكونات-كيميائية-خالية-من-مشتقات-الحليب-1090965908.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة, حليب, حليب, مشتقات الحليب, الحليب, بروتين, بروتينات, بروتينات, البروتين, نقص البروتين, نقص البروتين الحيواني