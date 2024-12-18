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https://sarabic.ae/20241218/حليب-الأبقار-أو-الحليب-النباتي؟-دراسة-تكشف-عن-الأفضل-1095917303.html
حليب الأبقار أو الحليب النباتي؟... دراسة تكشف عن الأفضل
حليب الأبقار أو الحليب النباتي؟... دراسة تكشف عن الأفضل
سبوتنيك عربي
قام باحثون من جامعة بريشيا في إيطاليا، وجامعة كوبنهاغن في الدنمارك، بفحص تأثيرات معالجات درجات الحرارة العالية على الجودة الغذائية لعشرة بدائل مختلفة للحليب... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T11:37+0000
2024-12-18T11:37+0000
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تعمل المعالجة بالحرارة العالية جدًا على تسخين الأطعمة إلى درجات حرارة أعلى من 140 درجة مئوية، لتعقيم محتوياتها وإطالة مدة الصلاحية، ولكن في كثير من الحالات يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تفاعلات كيميائية تؤثر على القيمة الغذائية للطعام.تقول عالمة الأغذية ماريان نيسن لوند، من جامعة كوبنهاغن: "معظم المشروبات النباتية تحتوي بالفعل على بروتين أقل بكثير من حليب البقر. والبروتين الذي يوجد بمحتوى منخفض، يتم تعديله أيضًا عند معالجته بالحرارة".يخضع الحليب النباتي لمعالجة كبيرة لتحويل المكونات النباتية إلى شيء يشبه الحليب. وبحث الفريق عن منتجات تفاعل "ميلارد" (المستخدمة في تصنيع الحليب النباتي)، والتي يتم إنشاؤها كأحماض أمينية وسكريات مختلفة يتم تسخينها بدرجة كافية.ووجد أن بعض أنواع الحليب النباتي تحتوي على مركبات مثيرة للقلق، وإن كانت بكميات لا تشكل أي خطر. تضمنت هذه المواد الكيميائية مادة الأكريلاميد المسرطنة، والمادة التفاعلية هيدروكسي ميثيل فورفورال.ووفقا للعلماء، فإنه على الرغم من أن هذه المنتجات ليست خطيرة ولا غير صحية بشكل صريح، إلا أنها غالبًا لا تكون مغذية بشكل خاص أيضا.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن هذه الدراسة لا تعني أن نقول إن نوعًا واحدًا من الحليب هو الأفضل ويجب تجنب جميع الأنواع الأخرى. ويجب الموازنة مع الأدلة بين الضرر الذي يلحقه نوع ما من الحليب، والفوائد الصحية الأخرى له.نوع واحد من الشوكولاتة قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري... تعرف إليهأفضل 10 أطعمة صحية كاملة الدسم لخسارة الوزن
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علوم, الصحة, حليب, حليب, مشتقات الحليب, الحليب, بروتين, بروتينات, بروتينات, البروتين, نقص البروتين, نقص البروتين الحيواني
علوم, الصحة, حليب, حليب, مشتقات الحليب, الحليب, بروتين, بروتينات, بروتينات, البروتين, نقص البروتين, نقص البروتين الحيواني

حليب الأبقار أو الحليب النباتي؟... دراسة تكشف عن الأفضل

11:37 GMT 18.12.2024
© Getty Images / Helen Camacaroصورة لثلاثة أنواع من الحليب
صورة لثلاثة أنواع من الحليب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Getty Images / Helen Camacaro
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قام باحثون من جامعة بريشيا في إيطاليا، وجامعة كوبنهاغن في الدنمارك، بفحص تأثيرات معالجات درجات الحرارة العالية على الجودة الغذائية لعشرة بدائل مختلفة للحليب النباتي (المصنوعة من اللوز وفول الصويا والشوفان والأرز)، مقارنة بنوعين من حليب الألبان (حليب الأبقار).
تعمل المعالجة بالحرارة العالية جدًا على تسخين الأطعمة إلى درجات حرارة أعلى من 140 درجة مئوية، لتعقيم محتوياتها وإطالة مدة الصلاحية، ولكن في كثير من الحالات يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تفاعلات كيميائية تؤثر على القيمة الغذائية للطعام.
تقول عالمة الأغذية ماريان نيسن لوند، من جامعة كوبنهاغن: "معظم المشروبات النباتية تحتوي بالفعل على بروتين أقل بكثير من حليب البقر. والبروتين الذي يوجد بمحتوى منخفض، يتم تعديله أيضًا عند معالجته بالحرارة".
وتضيف لوند: "يؤدي هذا إلى فقدان بعض الأحماض الأمينية الأساسية، والتي تعتبر مهمة للغاية بالنسبة لنا. في حين أن المحتويات الغذائية للمشروبات النباتية تختلف اختلافًا كبيرًا، فإن معظمها ذات جودة غذائية منخفضة نسبيًا".
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يخضع الحليب النباتي لمعالجة كبيرة لتحويل المكونات النباتية إلى شيء يشبه الحليب. وبحث الفريق عن منتجات تفاعل "ميلارد" (المستخدمة في تصنيع الحليب النباتي)، والتي يتم إنشاؤها كأحماض أمينية وسكريات مختلفة يتم تسخينها بدرجة كافية.
يمكن أن تؤثر منتجات تفاعل "ميلارد" على القيمة الغذائية للبروتينات، عن طريق تقليل توفر الأحماض الأمينية. وعلى سبيل المثال، كان حليب البقر يحتوي على بروتين أكثر من 8 من أصل 10 من الحليب النباتي. علاوة على ذلك، كانت أعداد الأحماض الأمينية أعلى في الغالب في حليب البقر.
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ووجد أن بعض أنواع الحليب النباتي تحتوي على مركبات مثيرة للقلق، وإن كانت بكميات لا تشكل أي خطر. تضمنت هذه المواد الكيميائية مادة الأكريلاميد المسرطنة، والمادة التفاعلية هيدروكسي ميثيل فورفورال.
تضيف لوند: "لقد فوجئنا بالعثور على الأكريلاميد لأنه لا يوجد عادة في الأطعمة السائلة، وأحد المصادر المحتملة هو اللوز المحمص المستخدم في أحد المنتجات".
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ووفقا للعلماء، فإنه على الرغم من أن هذه المنتجات ليست خطيرة ولا غير صحية بشكل صريح، إلا أنها غالبًا لا تكون مغذية بشكل خاص أيضا.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن هذه الدراسة لا تعني أن نقول إن نوعًا واحدًا من الحليب هو الأفضل ويجب تجنب جميع الأنواع الأخرى. ويجب الموازنة مع الأدلة بين الضرر الذي يلحقه نوع ما من الحليب، والفوائد الصحية الأخرى له.
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