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https://sarabic.ae/20240720/شركة-أمريكية-تبتكر-زبدة-من-مكونات-كيميائية-خالية-من-مشتقات-الحليب-1090965908.html
شركة تبتكر زبدة من مكونات كيميائية خالية من مشتقات الحليب
شركة تبتكر زبدة من مكونات كيميائية خالية من مشتقات الحليب
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة أمريكية عن ابتكار زبدة خالية من مشتقات الحليب والدهون الحيوانية المختلفة، وذلك سعيا منها لجذب المستهلكين الذين لا يتناولون الألبان ومشتقاته. 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T13:26+0000
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وذكرت شركة "سافور" الأمريكية الناشئة أن الزبدة المبتكرة مصنوعة من دهون نباتية اصطناعية دون الاستفادة من الماشية، مضيفة أن الزبدة المبتكرة تحتوي على مادة ثاني أوكسيد الكاربون دون إدخال حليب الأبقار عليها.وبحسب الشركة، فإن الدهون النباتية الاصطناعية، المصنوعة دون استخدام الماشية أو المحاصيل اللازمة للسمن النباتي، يمكن أن تقلل من انبعاثات الكربون.ولفتت الشركة إلى أنه قد يتم طرح نوع جديد من الدهون الغذائية التي لا تحتاج إلى حيوانات أو مساحات كبيرة من الأراضي لإنتاج مشتقات الحليب والألبان في الولايات المتحدة، حيث يتسابق الباحثون و رجال الأعمال لتطوير أول مواد غذائية صناعية.
https://sarabic.ae/20230908/بقرة-تركب-سيارة-على-الاتوستراد-السريع-في-لبنان-فيديو-1080807484.html
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علوم
علوم

شركة تبتكر زبدة من مكونات كيميائية خالية من مشتقات الحليب

13:26 GMT 20.07.2024 (تم التحديث: 13:28 GMT 20.07.2024)
CC0 / / الخبز مع قطعة زبدة
الخبز مع قطعة زبدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
CC0 / /
تابعنا عبر
أعلنت شركة أمريكية عن ابتكار زبدة خالية من مشتقات الحليب والدهون الحيوانية المختلفة، وذلك سعيا منها لجذب المستهلكين الذين لا يتناولون الألبان ومشتقاته.
وذكرت شركة "سافور" الأمريكية الناشئة أن الزبدة المبتكرة مصنوعة من دهون نباتية اصطناعية دون الاستفادة من الماشية، مضيفة أن الزبدة المبتكرة تحتوي على مادة ثاني أوكسيد الكاربون دون إدخال حليب الأبقار عليها.
وبحسب الشركة، فإن الدهون النباتية الاصطناعية، المصنوعة دون استخدام الماشية أو المحاصيل اللازمة للسمن النباتي، يمكن أن تقلل من انبعاثات الكربون.
بقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
بقرة تركب سيارة على الاتوستراد السريع في لبنان.. فيديو
8 سبتمبر 2023, 09:43 GMT
ولفتت الشركة إلى أنه قد يتم طرح نوع جديد من الدهون الغذائية التي لا تحتاج إلى حيوانات أو مساحات كبيرة من الأراضي لإنتاج مشتقات الحليب والألبان في الولايات المتحدة، حيث يتسابق الباحثون و رجال الأعمال لتطوير أول مواد غذائية صناعية.
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