https://sarabic.ae/20240720/شركة-أمريكية-تبتكر-زبدة-من-مكونات-كيميائية-خالية-من-مشتقات-الحليب-1090965908.html
شركة تبتكر زبدة من مكونات كيميائية خالية من مشتقات الحليب
شركة تبتكر زبدة من مكونات كيميائية خالية من مشتقات الحليب
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة أمريكية عن ابتكار زبدة خالية من مشتقات الحليب والدهون الحيوانية المختلفة، وذلك سعيا منها لجذب المستهلكين الذين لا يتناولون الألبان ومشتقاته. 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T13:26+0000
2024-07-20T13:26+0000
2024-07-20T13:28+0000
علوم
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وذكرت شركة "سافور" الأمريكية الناشئة أن الزبدة المبتكرة مصنوعة من دهون نباتية اصطناعية دون الاستفادة من الماشية، مضيفة أن الزبدة المبتكرة تحتوي على مادة ثاني أوكسيد الكاربون دون إدخال حليب الأبقار عليها.وبحسب الشركة، فإن الدهون النباتية الاصطناعية، المصنوعة دون استخدام الماشية أو المحاصيل اللازمة للسمن النباتي، يمكن أن تقلل من انبعاثات الكربون.ولفتت الشركة إلى أنه قد يتم طرح نوع جديد من الدهون الغذائية التي لا تحتاج إلى حيوانات أو مساحات كبيرة من الأراضي لإنتاج مشتقات الحليب والألبان في الولايات المتحدة، حيث يتسابق الباحثون و رجال الأعمال لتطوير أول مواد غذائية صناعية.
https://sarabic.ae/20230908/بقرة-تركب-سيارة-على-الاتوستراد-السريع-في-لبنان-فيديو-1080807484.html
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علوم
شركة تبتكر زبدة من مكونات كيميائية خالية من مشتقات الحليب
13:26 GMT 20.07.2024 (تم التحديث: 13:28 GMT 20.07.2024)
أعلنت شركة أمريكية عن ابتكار زبدة خالية من مشتقات الحليب والدهون الحيوانية المختلفة، وذلك سعيا منها لجذب المستهلكين الذين لا يتناولون الألبان ومشتقاته.
وذكرت شركة "سافور" الأمريكية الناشئة أن الزبدة المبتكرة مصنوعة من دهون نباتية اصطناعية دون الاستفادة من الماشية، مضيفة أن الزبدة المبتكرة تحتوي على مادة ثاني أوكسيد الكاربون دون إدخال حليب الأبقار عليها.
وبحسب الشركة، فإن الدهون النباتية الاصطناعية، المصنوعة دون استخدام الماشية أو المحاصيل اللازمة للسمن النباتي، يمكن أن تقلل من انبعاثات الكربون.
ولفتت الشركة إلى أنه قد يتم طرح نوع جديد من الدهون الغذائية التي لا تحتاج إلى حيوانات أو مساحات كبيرة من الأراضي لإنتاج مشتقات الحليب والألبان في الولايات المتحدة، حيث يتسابق الباحثون و رجال الأعمال لتطوير أول مواد غذائية صناعية.