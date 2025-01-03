عزز دماغك في عام 2025... 12 سؤالا تغير حياتك
© Photo / Unsplash/ notorious v1ruSدماغ
© Photo / Unsplash/ notorious v1ruS
تابعنا عبر
سلطت دراسة الضوء على 12 عاملا رئيسيا يحمون صحة الدماغ، حيث يمكن استخدامهم على شكل أسئلة، خلال محادثة بسيطة مع طبيب الأعصاب، أو طبيب الرعاية الأولية.
وقامت الأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب، بدراسة الـ 12 عاملا، في مقال من سلسلة القضايا الناشئة في علم الأعصاب، ونُشرت في العدد الإلكتروني الصادر في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2024 من مجلة نيورولوجي.
وقالت الدكتورة كارلاين إي جاكسون، رئيسة الأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب: "إن أطباء الأعصاب هم خبراء في صحة الدماغ، ولديهم التدريب والبصيرة اللازمان لمساعدتك في الحفاظ على دماغك في أفضل حالاته طوال الحياة".
إن مبادرة صحة الدماغ التابعة للأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب تقود الطريق، وتحسن صحة الدماغ للجميع من خلال تزويد أطباء الأعصاب بمعلومات مهمة حول علم الأعصاب الوقائي.
وتحدد المقالة، التي نشرتها مجلة "ساينس تيك ديلي"، 12 عاملاً تؤثر على صحة دماغ الشخص، في جميع مراحل الحياة، وهي تتضمن أسئلة لكل عامل يمكنك مناقشته مع طبيبك، وتتألف من:
1.النوم: هل تستطيع الحصول على قسط كافٍ من النوم لتشعر بالراحة؟
2.التأثير والمزاج والصحة العقلية: هل لديك مخاوف بشأن مزاجك أو قلقك أو إجهادك؟
3.الطعام والنظام الغذائي والمكملات الغذائية: هل لديك مخاوف بشأن الحصول على ما يكفي من الطعام الصحي، أو لديك أي أسئلة حول المكملات الغذائية أو الفيتامينات؟
4.التمارين الرياضية: هل تجد طرقًا لملاءمة التمارين الرياضية في حياتك؟
5.التفاعلات الاجتماعية الداعمة: هل لديك اتصال منتظم مع الأصدقاء المقربين أو العائلة، وهل لديك دعم كافٍ من الناس؟
6.تجنب الصدمات: هل ترتدي أحزمة الأمان والخوذات، وتستخدم مقاعد السيارة للأطفال؟
7.ضغط الدم: هل واجهت مشاكل مع ارتفاع ضغط الدم في المنزل أو أثناء زيارات الطبيب، أو هل لديك أي مخاوف بشأن علاج ضغط الدم أو الحصول على سوار ضغط الدم في المنزل؟
8.المخاطر والعوامل الوراثية والأيضية: هل تعاني من مشاكل في التحكم في نسبة السكر في الدم أو الكوليسترول؟هل هناك مرض عصبي وراثي في عائلتك؟
9.القدرة على تحمل التكاليف والالتزام: هل تعاني من أي مشاكل في تكلفة أدويتك؟
10.العدوى: هل أنت على اطلاع دائم باللقاحات، وهل لديك معلومات كافية عن تلك اللقاحات؟
11.التعرضات السلبية: هل تدخن، أو تشرب أكثر من مشروب أو مشروبين في اليوم، أو تستخدم أدوية بدون وصفة طبية؟ أو هل تشرب مياه الآبار، أو تعيش في منطقة معروفة بتلوث الهواء أو الماء؟
12.المحددات الاجتماعية والبنيوية للصحة: هل لديك مخاوف بشأن الاحتفاظ بالسكن، أو الحصول على وسائل النقل، أو الحصول على الرعاية والتأمين الطبي، أو كونك آمنًا جسديًا أو عاطفيًا من الأذى؟
ومن خلال مناقشة هذه العوامل مع طبيب الأعصاب أو طبيب الرعاية الأولية، يمكنهم بعد ذلك تقديم المشورة والرعاية الطبية والموارد لمساعدتك على اتخاذ خطوات لتحسين صحة دماغك.