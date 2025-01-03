https://sarabic.ae/20250103/عزز-دماغك-في-عام-2025-12-سؤالا-تغير-حياتك---1096450698.html

عزز دماغك في عام 2025... 12 سؤالا تغير حياتك

عزز دماغك في عام 2025... 12 سؤالا تغير حياتك

سبوتنيك عربي

سلطت دراسة الضوء على 12 عاملا رئيسيا يحمون صحة الدماغ، حيث يمكن استخدامهم على شكل أسئلة، خلال محادثة بسيطة مع طبيب الأعصاب، أو طبيب الرعاية الأولية. 03.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-03T13:56+0000

2025-01-03T13:56+0000

2025-01-03T13:56+0000

مجتمع

الصحة

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وقامت الأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب، بدراسة الـ 12 عاملا، في مقال من سلسلة القضايا الناشئة في علم الأعصاب، ونُشرت في العدد الإلكتروني الصادر في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2024 من مجلة نيورولوجي.وقالت الدكتورة كارلاين إي جاكسون، رئيسة الأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب: "إن أطباء الأعصاب هم خبراء في صحة الدماغ، ولديهم التدريب والبصيرة اللازمان لمساعدتك في الحفاظ على دماغك في أفضل حالاته طوال الحياة".وتحدد المقالة، التي نشرتها مجلة "ساينس تيك ديلي"، 12 عاملاً تؤثر على صحة دماغ الشخص، في جميع مراحل الحياة، وهي تتضمن أسئلة لكل عامل يمكنك مناقشته مع طبيبك، وتتألف من:ومن خلال مناقشة هذه العوامل مع طبيب الأعصاب أو طبيب الرعاية الأولية، يمكنهم بعد ذلك تقديم المشورة والرعاية الطبية والموارد لمساعدتك على اتخاذ خطوات لتحسين صحة دماغك.كم من الوقت يستغرق القلب للتعافي بعد الإقلاع عن التدخين؟شركة أبحاث: عام 2025 يمثل رسميا بداية جيل بشري جديد

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