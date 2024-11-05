كم من الوقت يستغرق القلب للتعافي بعد الإقلاع عن التدخين؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:25 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:09 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
11:36 GMT
24 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
17:34 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
10:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فوز ترامب سيوقف الدعم العسكري لأوكرانيا والأوروبيون عاجزون عن مواجهة روسيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير نتنياهو بعد تسريب "وثائق غزة" المزورة؟
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241105/كم-من-الوقت-يستغرق-القلب-للتعافي-بعد-الإقلاع-عن-التدخين-1094512460.html
كم من الوقت يستغرق القلب للتعافي بعد الإقلاع عن التدخين؟
كم من الوقت يستغرق القلب للتعافي بعد الإقلاع عن التدخين؟
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية مهمة، عن الجدول الزمني المدهش من أجل استعادة صحة القلب والأوعية الدموية، بعد قرار الإقلاع عن التدخين والسجائر. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T15:50+0000
2024-11-05T15:51+0000
مجتمع
علوم
منوعات
الأخبار
أمراض القلب والسكري والضغط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103699/94/1036999437_0:132:1920:1212_1920x0_80_0_0_fb292e6dd2c01d9b8f6679e932a23e82.jpg
وتتبعت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "جاما" العلمية، 5.8 مليون شخص في كوريا الجنوبية، لفهم المدة التي يستغرقها القلب للشفاء بعد توقف الشخص عن التدخين، وحددت 8 سنوات من تدخين العلبة (يتم حساب سنة العلبة بعدد علب السجائر التي يدخنها الشخص يوميا مضروبًا في عدد سنوات التدخين) كمتوسط ​​يفصل المدخنين الخفيفين عن المدخنين الشرهين.وكان المشاركون من الذكور في الغالب، بمتوسط ​​​​عمر 45.8 عاما، وكان حوالي 15.8% من المدخنين الحاليين، و1.9% من المدخنين السابقين، و82.2% لم يدخنوا قط.وتتبع الباحثون هؤلاء الأفراد لمدة 4.2 سنة في المتوسط، وراقبوا تطور أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب، وسجلوا بدقة تاريخ التدخين لكل مشارك، ولم يتتبعوا حالتهم الحالية فحسب، بل وعدد السجائر التي يدخنونها ومتى أقلعوا عن التدخين. وتؤكد النتائج على التأثير المدمر للتدخين؛ فبالنسبة لأولئك الذين استمروا في التدخين، زاد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل خطي مع كل عام علبة، وكان لدى المدخنين الذين يدخنون 30 علبة في العام ضعف خطر الإصابة بمشاكل مرتبطة بالقلب، مقارنة بمن لم يدخنوا قط.وخلصت الدراسة، أن المدخنين الخفيفين، الذين تعرضوا لضربة تراكمية من الآثار السيئة للتدخين لسنوات، قبل أن يقرروا الإقلاع عن التدخين، استغرقوا من 5 إلى 10 أعوام أخرى حتى يشبه قلبهم قلب غير المدخنين، فيما استغرق المدخنين المفرطين ما يصل إلى 25 عاما لشفاء قلوبهم بعد الإقلاع عن التدخين.ويوجه البحث العلمي رسالة واضحة: ليست كل قصص التدخين متساوية؛ فاعتمادا على كمية السجائر التي دخنتها، قد يستغرق طريقك إلى التعافي من أمراض القلب والأوعية الدموية ما بين بضع سنوات، إلى أكثر من عقدين من الزمان.
https://sarabic.ae/20241021/صور-صادمة-كيف-يغير-التدخين-عظامك-للأبد-1093988336.html
https://sarabic.ae/20240929/السجائر-الإلكترونية-قد-تصيب-بمرض-خطير-بعد-تغييرها-للحمض-النووي-1093236512.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103699/94/1036999437_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_3ddf517fb8a58ed80aa3fd58a6be6e9c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, منوعات, الأخبار, أمراض القلب والسكري والضغط
علوم, منوعات, الأخبار, أمراض القلب والسكري والضغط

كم من الوقت يستغرق القلب للتعافي بعد الإقلاع عن التدخين؟

15:50 GMT 05.11.2024 (تم التحديث: 15:51 GMT 05.11.2024)
© Photo / CC0 Creative Commonsالإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
الإقلاع عن التدخين
© Photo / CC0 Creative Commons
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية مهمة، عن الجدول الزمني المدهش من أجل استعادة صحة القلب والأوعية الدموية، بعد قرار الإقلاع عن التدخين والسجائر.
وتتبعت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "جاما" العلمية، 5.8 مليون شخص في كوريا الجنوبية، لفهم المدة التي يستغرقها القلب للشفاء بعد توقف الشخص عن التدخين، وحددت 8 سنوات من تدخين العلبة (يتم حساب سنة العلبة بعدد علب السجائر التي يدخنها الشخص يوميا مضروبًا في عدد سنوات التدخين) كمتوسط ​​يفصل المدخنين الخفيفين عن المدخنين الشرهين.
وكان المشاركون من الذكور في الغالب، بمتوسط ​​​​عمر 45.8 عاما، وكان حوالي 15.8% من المدخنين الحاليين، و1.9% من المدخنين السابقين، و82.2% لم يدخنوا قط.
هيكل عظمي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
مجتمع
صور صادمة... كيف يغير التدخين عظامك للأبد
21 أكتوبر, 09:24 GMT
وتتبع الباحثون هؤلاء الأفراد لمدة 4.2 سنة في المتوسط، وراقبوا تطور أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب، وسجلوا بدقة تاريخ التدخين لكل مشارك، ولم يتتبعوا حالتهم الحالية فحسب، بل وعدد السجائر التي يدخنونها ومتى أقلعوا عن التدخين.
وتؤكد النتائج على التأثير المدمر للتدخين؛ فبالنسبة لأولئك الذين استمروا في التدخين، زاد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل خطي مع كل عام علبة، وكان لدى المدخنين الذين يدخنون 30 علبة في العام ضعف خطر الإصابة بمشاكل مرتبطة بالقلب، مقارنة بمن لم يدخنوا قط.
سيجارة إلكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
مجتمع
السجائر الإلكترونية قد تصيب بمرض خطير بعد تغييرها للحمض النووي
29 سبتمبر, 11:59 GMT
وخلصت الدراسة، أن المدخنين الخفيفين، الذين تعرضوا لضربة تراكمية من الآثار السيئة للتدخين لسنوات، قبل أن يقرروا الإقلاع عن التدخين، استغرقوا من 5 إلى 10 أعوام أخرى حتى يشبه قلبهم قلب غير المدخنين، فيما استغرق المدخنين المفرطين ما يصل إلى 25 عاما لشفاء قلوبهم بعد الإقلاع عن التدخين.
ويوجه البحث العلمي رسالة واضحة: ليست كل قصص التدخين متساوية؛ فاعتمادا على كمية السجائر التي دخنتها، قد يستغرق طريقك إلى التعافي من أمراض القلب والأوعية الدموية ما بين بضع سنوات، إلى أكثر من عقدين من الزمان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:23 GMTИзраильские танки и бронетранспортеры на севере Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 23:04 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل3 نوفمبر, 13:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала