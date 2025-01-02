شركة أبحاث: عام 2025 يمثل رسميا بداية جيل بشري جديد

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حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
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https://sarabic.ae/20250102/شركة-أبحاث-عام-2025-يمثل-رسميا-بداية-جيل-بشري-جديد-1096401993.html
شركة أبحاث: عام 2025 يمثل رسميا بداية جيل بشري جديد
شركة أبحاث: عام 2025 يمثل رسميا بداية جيل بشري جديد
سبوتنيك عربي
أفادت شركة الأبحاث "ماكريندل"، بأن الأطفال الذين يولدون ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، ينتمون إلى جيل بشري جديد يعرف بـ"جيل بيتا"، وهو مصطلح... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T07:34+0000
2025-01-02T07:34+0000
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ونقل موقع "sciencealert" العلمي، عن الشركة بيانا، قالت فيه إن جيل "بيتا" سيشكل 16% من سكان العالم بحلول عام 2035، وأن العديد من أطفال هذا الجيل سيعيشون ليشهدوا القرن الثاني والعشرين.يشار إلى أن شركة الأبحاث "ماكريندل" تأسست على يد الباحث الاجتماعي مارك ماكريندل، الذي صاغ مصطلح "جيل ألفا"، وفيما يلي ملخص للتصنيفات الجيلية المستخدمة بشكل شائع لمن ولدوا خلال المئة عام الماضية:ومن المتوقع أيضًا أن يتأثر جيل "بيتا" بشكل كبير بالتكنولوجيا، تمامًا مثل أسلافهم من جيل "ألفا"، الذين يُطلق عليهم أحيانًا لقب "أطفال آيباد" بسبب اعتمادهم الملحوظ على التكنولوجيا.ويرى ماكريندل أن حياة جيل "بيتا" ستتحدد بالذكاء الاصطناعي والأتمتة، وأنهم سيواجهون تحديات مجتمعية كبيرة مثل أزمة المناخ والتحولات السكانية العالمية.ويواجه آباء أطفال جيل "ألفا" تحديات متزايدة في كيفية إدارة علاقة أطفالهم بالتكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت منتشرة على نطاق واسع منذ إطلاق "شات جي بي تي"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.وكان خبراء في مجال التربية قد صرحوا سابقًا بأنه ينبغي على آباء جيل "ألفا" السعي إلى إبعاد أطفالهم عن وسائل التواصل الاجتماعي لأطول فترة ممكنة، مشيرين إلى التأثير الضار الذي يمكن أن تُحدثه على الصحة النفسية.
https://sarabic.ae/20241219/بوحمرون-ينتشر-بين-أطفال-دولة-عربية-والسلطات-تطلق-تحذيرا-عاجلا-1095948892.html
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منوعات, الأخبار

شركة أبحاث: عام 2025 يمثل رسميا بداية جيل بشري جديد

07:34 GMT 02.01.2025
© Photo / unsplash/Jill Sauveطفل رضيع بين يدي والده
طفل رضيع بين يدي والده - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Photo / unsplash/Jill Sauve
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أفادت شركة الأبحاث "ماكريندل"، بأن الأطفال الذين يولدون ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، ينتمون إلى جيل بشري جديد يعرف بـ"جيل بيتا"، وهو مصطلح يُطلق على مواليد الفترة من 2025 إلى 2039.
ونقل موقع "sciencealert" العلمي، عن الشركة بيانا، قالت فيه إن جيل "بيتا" سيشكل 16% من سكان العالم بحلول عام 2035، وأن العديد من أطفال هذا الجيل سيعيشون ليشهدوا القرن الثاني والعشرين.
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يشار إلى أن شركة الأبحاث "ماكريندل" تأسست على يد الباحث الاجتماعي مارك ماكريندل، الذي صاغ مصطلح "جيل ألفا"، وفيما يلي ملخص للتصنيفات الجيلية المستخدمة بشكل شائع لمن ولدوا خلال المئة عام الماضية:
جيل "بيتا": 2025-2039
جيل "ألفا": 2010-2024
الجيل "زد": 1997-2009
جيل "الألفية": 1981-1996
الجيل "إكس": 1965-1980
جيل "طفرة المواليد": 1946-1964
الجيل "الصامت": 1928-1945
ومن المتوقع أيضًا أن يتأثر جيل "بيتا" بشكل كبير بالتكنولوجيا، تمامًا مثل أسلافهم من جيل "ألفا"، الذين يُطلق عليهم أحيانًا لقب "أطفال آيباد" بسبب اعتمادهم الملحوظ على التكنولوجيا.
ويرى ماكريندل أن حياة جيل "بيتا" ستتحدد بالذكاء الاصطناعي والأتمتة، وأنهم سيواجهون تحديات مجتمعية كبيرة مثل أزمة المناخ والتحولات السكانية العالمية.
مواقع التواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
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ويواجه آباء أطفال جيل "ألفا" تحديات متزايدة في كيفية إدارة علاقة أطفالهم بالتكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت منتشرة على نطاق واسع منذ إطلاق "شات جي بي تي"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وكشفت دراسة أجراها مركز "بيو" للأبحاث ونُشرت، في نوفمبر 2023، أن واحدًا من كل 5 طلاب سمعوا عن "شات جي بي تي"، إذ استخدموه للمساعدة في واجباتهم المدرسية.

وكان خبراء في مجال التربية قد صرحوا سابقًا بأنه ينبغي على آباء جيل "ألفا" السعي إلى إبعاد أطفالهم عن وسائل التواصل الاجتماعي لأطول فترة ممكنة، مشيرين إلى التأثير الضار الذي يمكن أن تُحدثه على الصحة النفسية.
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