https://sarabic.ae/20241121/أول-حظر-قانوني-في-العالم-على-استخدام-الأطفال-دون-سن-16-عاما-لوسائل-التواصل-1095065061.html
أول حظر قانوني في العالم على استخدام الأطفال دون سن 16 عاما لوسائل التواصل
أول حظر قانوني في العالم على استخدام الأطفال دون سن 16 عاما لوسائل التواصل
سبوتنيك عربي
تقدمت حكومة إحدى الدول، اليوم الخميس، بمشروع قانون في البرلمان لديها، يفرض أول حظر قانوني في العالم على استخدام الأطفال دون سن 16 عاما لوسائل التواصل... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T17:33+0000
2024-11-21T17:33+0000
2024-11-21T17:33+0000
مجتمع
أستراليا
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وقال مكتب رئيس الوزراء بأستراليا في بيان: "قدمت الحكومة اليوم تشريعا رائدا عالميا، لفرض حد أدنى لسن 16 عاما لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسيوفر مشروع قانون تعديل السلامة عبر الإنترنت لعام 2024 (الحد الأدنى لسن وسائل التواصل الاجتماعي) حماية أكبر للشباب الأستراليين خلال المراحل الحرجة من نموهم".وأوضح البيان أن منصات التواصل الاجتماعي المقيدة بالعمر في أستراليا، ستشمل "تيك توك" و"سناب شات"، إلى جانب منصة التغريدات "إكس"، و"إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).فيما أشار إلى أنه في الوقت نفسه، سيتم السماح بالوصول إلى الرسائل والألعاب عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية، بما في ذلك "يوتيوب".وبذلك المشروع الذي طُرح اليوم الخميس، تصبح أستراليا هي أول دولة في العالم تقدم حدا أدنى لسن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء أراضيها، ومع ذلك، تفرض العديد من الولايات الأمريكية قيودا على الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي بالنسبة للأطفال دون سن معينة.
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أستراليا, منوعات
أول حظر قانوني في العالم على استخدام الأطفال دون سن 16 عاما لوسائل التواصل
تقدمت حكومة إحدى الدول، اليوم الخميس، بمشروع قانون في البرلمان لديها، يفرض أول حظر قانوني في العالم على استخدام الأطفال دون سن 16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي.
وقال مكتب رئيس الوزراء بأستراليا في بيان: "قدمت الحكومة اليوم تشريعا رائدا عالميا، لفرض حد أدنى لسن 16 عاما لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسيوفر مشروع قانون تعديل السلامة عبر الإنترنت لعام 2024 (الحد الأدنى لسن وسائل التواصل الاجتماعي) حماية أكبر للشباب الأستراليين خلال المراحل الحرجة من نموهم".
وشدد البيان على أن "منصات التواصل الاجتماعي نفسها ستكون مسؤولة عن ضمان عدم تمكن الأطفال دون سن 16 عاما من إنشاء حساب، مع فرض الحكومة الأسترالية لغرامات تصل إلى 32.2 مليون دولار للانتهاكات النظامية".
وأوضح البيان أن منصات التواصل الاجتماعي المقيدة بالعمر في أستراليا، ستشمل "تيك توك" و"سناب شات"، إلى جانب منصة التغريدات "إكس"، و"إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
فيما أشار إلى أنه في الوقت نفسه، سيتم السماح بالوصول إلى الرسائل والألعاب عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية، بما في ذلك "يوتيوب".
وبذلك المشروع الذي طُرح اليوم الخميس، تصبح أستراليا هي أول دولة في العالم تقدم حدا أدنى لسن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء أراضيها، ومع ذلك، تفرض العديد من الولايات الأمريكية قيودا على الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي بالنسبة للأطفال دون سن معينة.