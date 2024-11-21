أول حظر قانوني في العالم على استخدام الأطفال دون سن 16 عاما لوسائل التواصل

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بوتين: من المستحيل استخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا دون متخصصين من البلدان التي صنعتها
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30 د
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
12:03 GMT
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هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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17:03 GMT
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لقاء سبوتنيك
حراك سياسي في ليبيا مع أول انتخابات بلدية في البلاد ومحاولات للمصالحة الوطنية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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19:03 GMT
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34 د
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:24 GMT
36 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
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لقاء سبوتنيك
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13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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حصاد الأسبوع
خبير: الفيتو الأمريكي دليل واضح على أنها ترعى الإرهاب والإبادة الجماعية
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فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
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29 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
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https://sarabic.ae/20241121/أول-حظر-قانوني-في-العالم-على-استخدام-الأطفال-دون-سن-16-عاما-لوسائل-التواصل-1095065061.html
أول حظر قانوني في العالم على استخدام الأطفال دون سن 16 عاما لوسائل التواصل
أول حظر قانوني في العالم على استخدام الأطفال دون سن 16 عاما لوسائل التواصل
سبوتنيك عربي
تقدمت حكومة إحدى الدول، اليوم الخميس، بمشروع قانون في البرلمان لديها، يفرض أول حظر قانوني في العالم على استخدام الأطفال دون سن 16 عاما لوسائل التواصل... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T17:33+0000
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مجتمع
أستراليا
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وقال مكتب رئيس الوزراء بأستراليا في بيان: "قدمت الحكومة اليوم تشريعا رائدا عالميا، لفرض حد أدنى لسن 16 عاما لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسيوفر مشروع قانون تعديل السلامة عبر الإنترنت لعام 2024 (الحد الأدنى لسن وسائل التواصل الاجتماعي) حماية أكبر للشباب الأستراليين خلال المراحل الحرجة من نموهم".وأوضح البيان أن منصات التواصل الاجتماعي المقيدة بالعمر في أستراليا، ستشمل "تيك توك" و"سناب شات"، إلى جانب منصة التغريدات "إكس"، و"إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).فيما أشار إلى أنه في الوقت نفسه، سيتم السماح بالوصول إلى الرسائل والألعاب عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية، بما في ذلك "يوتيوب".وبذلك المشروع الذي طُرح اليوم الخميس، تصبح أستراليا هي أول دولة في العالم تقدم حدا أدنى لسن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء أراضيها، ومع ذلك، تفرض العديد من الولايات الأمريكية قيودا على الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي بالنسبة للأطفال دون سن معينة.
https://sarabic.ae/20241118/اغتصاب-الفتيات-ما-قصة-المخدر-الذي-تضج-به-مواقع-التواصل-في-مصر؟-1094890174.html
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أستراليا, منوعات
أستراليا, منوعات

أول حظر قانوني في العالم على استخدام الأطفال دون سن 16 عاما لوسائل التواصل

17:33 GMT 21.11.2024
© Photo / Unsplash/ Merakistمواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
مواقع التواصل الاجتماعي
© Photo / Unsplash/ Merakist
تابعنا عبر
تقدمت حكومة إحدى الدول، اليوم الخميس، بمشروع قانون في البرلمان لديها، يفرض أول حظر قانوني في العالم على استخدام الأطفال دون سن 16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي.
وقال مكتب رئيس الوزراء بأستراليا في بيان: "قدمت الحكومة اليوم تشريعا رائدا عالميا، لفرض حد أدنى لسن 16 عاما لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسيوفر مشروع قانون تعديل السلامة عبر الإنترنت لعام 2024 (الحد الأدنى لسن وسائل التواصل الاجتماعي) حماية أكبر للشباب الأستراليين خلال المراحل الحرجة من نموهم".

وشدد البيان على أن "منصات التواصل الاجتماعي نفسها ستكون مسؤولة عن ضمان عدم تمكن الأطفال دون سن 16 عاما من إنشاء حساب، مع فرض الحكومة الأسترالية لغرامات تصل إلى 32.2 مليون دولار للانتهاكات النظامية".

وأوضح البيان أن منصات التواصل الاجتماعي المقيدة بالعمر في أستراليا، ستشمل "تيك توك" و"سناب شات"، إلى جانب منصة التغريدات "إكس"، و"إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
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فيما أشار إلى أنه في الوقت نفسه، سيتم السماح بالوصول إلى الرسائل والألعاب عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية، بما في ذلك "يوتيوب".
وبذلك المشروع الذي طُرح اليوم الخميس، تصبح أستراليا هي أول دولة في العالم تقدم حدا أدنى لسن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء أراضيها، ومع ذلك، تفرض العديد من الولايات الأمريكية قيودا على الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي بالنسبة للأطفال دون سن معينة.
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