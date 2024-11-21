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أول حظر قانوني في العالم على استخدام الأطفال دون سن 16 عاما لوسائل التواصل

أول حظر قانوني في العالم على استخدام الأطفال دون سن 16 عاما لوسائل التواصل

سبوتنيك عربي

تقدمت حكومة إحدى الدول، اليوم الخميس، بمشروع قانون في البرلمان لديها، يفرض أول حظر قانوني في العالم على استخدام الأطفال دون سن 16 عاما لوسائل التواصل... 21.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-21T17:33+0000

2024-11-21T17:33+0000

2024-11-21T17:33+0000

مجتمع

أستراليا

منوعات

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وقال مكتب رئيس الوزراء بأستراليا في بيان: "قدمت الحكومة اليوم تشريعا رائدا عالميا، لفرض حد أدنى لسن 16 عاما لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسيوفر مشروع قانون تعديل السلامة عبر الإنترنت لعام 2024 (الحد الأدنى لسن وسائل التواصل الاجتماعي) حماية أكبر للشباب الأستراليين خلال المراحل الحرجة من نموهم".وأوضح البيان أن منصات التواصل الاجتماعي المقيدة بالعمر في أستراليا، ستشمل "تيك توك" و"سناب شات"، إلى جانب منصة التغريدات "إكس"، و"إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).فيما أشار إلى أنه في الوقت نفسه، سيتم السماح بالوصول إلى الرسائل والألعاب عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية، بما في ذلك "يوتيوب".وبذلك المشروع الذي طُرح اليوم الخميس، تصبح أستراليا هي أول دولة في العالم تقدم حدا أدنى لسن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء أراضيها، ومع ذلك، تفرض العديد من الولايات الأمريكية قيودا على الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي بالنسبة للأطفال دون سن معينة.

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