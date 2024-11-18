"اغتصاب الفتيات".. ما قصة المخدر الذي تضج به مواقع التواصل في مصر؟

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البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
17:03 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان 15 قرية في جنوب لبنان بإخلائها فوراً، ووزير الدفاع الإيراني يجري عدد من اللقاءات والمشاروات في دمشق
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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35 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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13 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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https://sarabic.ae/20241118/اغتصاب-الفتيات-ما-قصة-المخدر-الذي-تضج-به-مواقع-التواصل-في-مصر؟-1094890174.html
"اغتصاب الفتيات".. ما قصة المخدر الذي تضج به مواقع التواصل في مصر؟
"اغتصاب الفتيات".. ما قصة المخدر الذي تضج به مواقع التواصل في مصر؟
سبوتنيك عربي
ثار جدل مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حول ظهور عقار جديد عرف إعلاميا بمخدر "اغتصاب الفتيات"، حتى أن وزارة الداخلية المصرية أصدرت بيانا للتعليق على... 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T07:25+0000
2024-11-18T07:25+0000
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وأعلنت الداخلية المصرية أن رجال الشرطة ألقوا القبض على أشخاص بتهمة حيازة مواد مخدرة، كان بحوزتهم هذا العقار المخدر الذي يعرف أيضا باسم GHB. ووجدت الشرطة بحيازة المتهمين أكثر من 180 لترا من المخدر المذكور، مشيرة إلى أنهم استوردوا المخدر عبر مواقع إلكترونية دولية، وجرى تهريبه إلى مصر داخل عبوات تابعة لشركات النظافة بغرض التمويه، وذلك بهدف ترويجه بين فئات الشباب وتحقيق أرباح غير مشروعة.وأفادت تقارير صحيفية بأن "GHB" هو منشط قوي للجهاز العصبي المركزي، اسمه العلمي غاما هيدروكسي بيوتيريت ويُعرف اختصارا باسم "GHB"، حيث يتم استخدامه في التخدير خلال العمليات الجراحية، وفي علاج لحالات الإدمان على الكحول والمخدرات في مراكز علاج الإدمان، كما أنه أثبت فاعلية علاجية مع مرضى النوم القهري، حين يتم وصفه تحت إشراف الطبيب.ويحذر الخبراء من أن الجرعات الكبيرة من العقار قد تسبب فقدان الوعي ونوع من فقدان الذاكرة قصيرة المدى المعروف باسم فقدان الذاكرة التقدمي.وقد شجعت تلك الأعراض بعض مجرمي الاعتداءات الجنسية على استخدامه لتخدير الضحايا وشل حركتهم، وهو ما أكسب العقار شهرته بلقب "مخدر الاغتصاب"، حيث يعمدوا إلى مزجه مع الكحول أو غيره من المثبطات، وقد يسبب هذا العقار مميتا في تلك الحالة.
https://sarabic.ae/20240727/غير-آمن-وكالة-الأدوية-الأوروبية-ترفض-طرح-دواء-ليكيمبي-لعلاج-ألزهايمر-1091164811.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

"اغتصاب الفتيات".. ما قصة المخدر الذي تضج به مواقع التواصل في مصر؟

07:25 GMT 18.11.2024
© Photo / unsplash/pina messinaأدوية مختلفة مع مكملات غذائية
أدوية مختلفة مع مكملات غذائية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© Photo / unsplash/pina messina
تابعنا عبر
ثار جدل مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حول ظهور عقار جديد عرف إعلاميا بمخدر "اغتصاب الفتيات"، حتى أن وزارة الداخلية المصرية أصدرت بيانا للتعليق على الموضوع.
وأعلنت الداخلية المصرية أن رجال الشرطة ألقوا القبض على أشخاص بتهمة حيازة مواد مخدرة، كان بحوزتهم هذا العقار المخدر الذي يعرف أيضا باسم GHB.
ووجدت الشرطة بحيازة المتهمين أكثر من 180 لترا من المخدر المذكور، مشيرة إلى أنهم استوردوا المخدر عبر مواقع إلكترونية دولية، وجرى تهريبه إلى مصر داخل عبوات تابعة لشركات النظافة بغرض التمويه، وذلك بهدف ترويجه بين فئات الشباب وتحقيق أرباح غير مشروعة.
رسم توضيحي لدماغ مصاب بمرض ألزهايمر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
مجتمع
"غير آمن"... وكالة الأدوية الأوروبية ترفض طرح دواء "ليكيمبي" لعلاج "ألزهايمر"
27 يوليو, 06:20 GMT
وأفادت تقارير صحيفية بأن "GHB" هو منشط قوي للجهاز العصبي المركزي، اسمه العلمي غاما هيدروكسي بيوتيريت ويُعرف اختصارا باسم "GHB"، حيث يتم استخدامه في التخدير خلال العمليات الجراحية، وفي علاج لحالات الإدمان على الكحول والمخدرات في مراكز علاج الإدمان، كما أنه أثبت فاعلية علاجية مع مرضى النوم القهري، حين يتم وصفه تحت إشراف الطبيب.
ويحذر الخبراء من أن الجرعات الكبيرة من العقار قد تسبب فقدان الوعي ونوع من فقدان الذاكرة قصيرة المدى المعروف باسم فقدان الذاكرة التقدمي.
وقد شجعت تلك الأعراض بعض مجرمي الاعتداءات الجنسية على استخدامه لتخدير الضحايا وشل حركتهم، وهو ما أكسب العقار شهرته بلقب "مخدر الاغتصاب"، حيث يعمدوا إلى مزجه مع الكحول أو غيره من المثبطات، وقد يسبب هذا العقار مميتا في تلك الحالة.
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