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https://sarabic.ae/20250103/التموضع-العكسي-الحالة-التي-تكون-فيها-أعضاء-الإنسان-على-الجانب-الخطأ--1096446302.html
التموضع العكسي... الحالة التي تكون فيها أعضاء الإنسان على الجانب الخطأ
التموضع العكسي... الحالة التي تكون فيها أعضاء الإنسان على الجانب الخطأ
سبوتنيك عربي
يعتبر انقلاب وضع الأحشاء هو حالة وراثية نادرة، تتسبب في تموضع الأعضاء في الصدر والبطن، على الجانب المعاكس للمكان الذي توجد فيه عادةً، مثل صورة المرآة. 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T12:38+0000
2025-01-03T12:38+0000
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ويعاني حوالي 1 من كل 10000 شخص، من انقلاب وضع الأحشاء، ويكون الرجال أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة بمقدار 1.5 مرة من النساء.وتتأثر أعضاء مثل الكبد والطحال، عبر خط الوسط للجسم حتى القلب بهذه الظاهرة، وهي الظاهرة المعروفة باسم يمين القلب، فإن الحالة توصف بأنها انقلاب وضع الأحشاء بالكامل.هذه الهياكل لها وظائف عديدة، بما في ذلك دعم شكل الخلية وقدرتها على التحرك في جميع أنحاء الجسم.ويتم توريث انعكاس وضع الأحشاء بطريقة جسمية متنحية، مما يعني أن كلا الوالدين بحاجة إلى نقل جين متحور لأطفالهم لتطويره. قد يصاب الأشخاص بانعكاس وضع الأحشاء بمفرده، أو جنبًا إلى جنب مع حالة أخرى مثل خلل الحركة الهدبي الأولي. يحدث هذا عندما يكون هناك خلل في الأهداب - الهياكل الصغيرة المتعرجة الشبيهة بالشعر التي تحافظ على مجرى الهواء والأذنين والجيوب الأنفية خالية من الجراثيم المعدية.ولن يصاب العديد من الأشخاص المصابين بانعكاس وضع الأحشاء بأي أعراض ملحوظة من هذه الحالة، حسبما ذكره موقع "لايف ساينس"، على الرغم من أن مواضع أعضائهم مقلوبة، إلا أن الأعضاء لا تزال تعمل بشكل طبيعي. قد لا يدرك العديد من الأفراد أنهم مصابون بانعكاس وضع الأحشاء حتى يتم فحصهم من قبل الأطباء بحثًا عن حالة أخرى غير ذات صلة.كما أن المصابين بخلل الحركة الهدبي الأولي قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، مثل التهاب الشعب الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية، حيث تلتهب مجاري الهواء والجيوب الأنفية على التوالي. إذا لم يكونوا على دراية بحالتهم، فقد يكون الأشخاص المصابون بانقلاب وضع الأحشاء معرضين أيضًا لخطر الأخطاء التشخيصية إذا تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب أمراض معينة.على سبيل المثال، يسبب التهاب الزائدة الدودية عادةً ألمًا في الجانب الأيمن السفلي من البطن، حيث توجد الزائدة الدودية عادةً. ولكن قد يتم تجاهل هذه الحالة أو تشخيصها في وقت لاحق عن المعتاد إذا كان الألم الذي يعاني منه الشخص في جانبه الأيسر بدلاً من ذلك.دراسة: سيجارة واحدة تسرق 20 دقيقة من عمرك المتوقعكم من الوقت يستغرق القلب للتعافي بعد الإقلاع عن التدخين؟
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الصحة, علوم
الصحة, علوم

التموضع العكسي... الحالة التي تكون فيها أعضاء الإنسان على الجانب الخطأ

12:38 GMT 03.01.2025
© Photo / Getty Image/ Peter Dazeleyأعضاء الجسم الداخلية
أعضاء الجسم الداخلية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
© Photo / Getty Image/ Peter Dazeley
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يعتبر انقلاب وضع الأحشاء هو حالة وراثية نادرة، تتسبب في تموضع الأعضاء في الصدر والبطن، على الجانب المعاكس للمكان الذي توجد فيه عادةً، مثل صورة المرآة.
ويعاني حوالي 1 من كل 10000 شخص، من انقلاب وضع الأحشاء، ويكون الرجال أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة بمقدار 1.5 مرة من النساء.
وتتأثر أعضاء مثل الكبد والطحال، عبر خط الوسط للجسم حتى القلب بهذه الظاهرة، وهي الظاهرة المعروفة باسم يمين القلب، فإن الحالة توصف بأنها انقلاب وضع الأحشاء بالكامل.
ويحدث انقلاب وضع الأحشاء بسبب طفرات في جين واحد أو أكثر، وتم ربط أكثر من 100 جين بعيوب في "انحراف" الجسم، مثل الجين "إن أم إي 7"، الذي يشفر بروتينًا يساعد في تنظيم إنشاء هياكل خلوية تشبه الأنبوب، تسمى الأنابيب الدقيقة.
هذه الهياكل لها وظائف عديدة، بما في ذلك دعم شكل الخلية وقدرتها على التحرك في جميع أنحاء الجسم.
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ويتم توريث انعكاس وضع الأحشاء بطريقة جسمية متنحية، مما يعني أن كلا الوالدين بحاجة إلى نقل جين متحور لأطفالهم لتطويره. قد يصاب الأشخاص بانعكاس وضع الأحشاء بمفرده، أو جنبًا إلى جنب مع حالة أخرى مثل خلل الحركة الهدبي الأولي. يحدث هذا عندما يكون هناك خلل في الأهداب - الهياكل الصغيرة المتعرجة الشبيهة بالشعر التي تحافظ على مجرى الهواء والأذنين والجيوب الأنفية خالية من الجراثيم المعدية.
أثناء التطور الجيني، تساعد الأهداب في تحديد المحور الأيسر والأيمن للجسم.
ولن يصاب العديد من الأشخاص المصابين بانعكاس وضع الأحشاء بأي أعراض ملحوظة من هذه الحالة، حسبما ذكره موقع "لايف ساينس"، على الرغم من أن مواضع أعضائهم مقلوبة، إلا أن الأعضاء لا تزال تعمل بشكل طبيعي. قد لا يدرك العديد من الأفراد أنهم مصابون بانعكاس وضع الأحشاء حتى يتم فحصهم من قبل الأطباء بحثًا عن حالة أخرى غير ذات صلة.
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ومع ذلك، يعاني ما بين 5% و 10% من الأشخاص المصابين بانعكاس وضع الأحشاء، من عيوب في القلب موجودة منذ الولادة.
كما أن المصابين بخلل الحركة الهدبي الأولي قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، مثل التهاب الشعب الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية، حيث تلتهب مجاري الهواء والجيوب الأنفية على التوالي. إذا لم يكونوا على دراية بحالتهم، فقد يكون الأشخاص المصابون بانقلاب وضع الأحشاء معرضين أيضًا لخطر الأخطاء التشخيصية إذا تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب أمراض معينة.
على سبيل المثال، يسبب التهاب الزائدة الدودية عادةً ألمًا في الجانب الأيمن السفلي من البطن، حيث توجد الزائدة الدودية عادةً. ولكن قد يتم تجاهل هذه الحالة أو تشخيصها في وقت لاحق عن المعتاد إذا كان الألم الذي يعاني منه الشخص في جانبه الأيسر بدلاً من ذلك.
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