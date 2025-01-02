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القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"
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مدار الليل والنهار
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09:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
لقاء سبوتنيك
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الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
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لقاء سبوتنيك
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مساحة حرة
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
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https://sarabic.ae/20250102/دراسة-سيجارة-واحدة-تسرق-20-دقيقة-من-عمرك-المتوقع-1096415992.html
دراسة: سيجارة واحدة تسرق 20 دقيقة من عمرك المتوقع
دراسة: سيجارة واحدة تسرق 20 دقيقة من عمرك المتوقع
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء في جامعة لندن، عن أضرار جديدة للتدخين، وعن أن كل سيجارة يتم تدخينها يمكن أن تنقص 20 دقيقة من العمر المتوقع للإنسان. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T11:57+0000
2025-01-02T11:57+0000
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التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة
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السرطان
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أضرار السجائر الإلكترونية
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واستندت الدراسة إلى بيانات حديثة أضيفت إلى دراسة أجريت عام 2000، والتي قدّرت سابقا، أن كل سيجارة يتم تدخينها تعادل 11 دقيقة من العمر الضائع للإنسان.وأشارت الدراسة إلى أن ارتفاع معدلات الوفيات عبر عدد أكبر من المدخنين، يعني تقديرًا أكثر دقة للتنبؤ بمتوسط ​​العمر المتوقع للإنسان المدخن.وكتب الباحثون في ورقتهم المنشورة: "تتمثل إحدى الطرق المؤثرة المحتملة للتعبير عن الضرر الناجم عن التدخين في تقدير متوسط ​​خسارة متوسط ​​العمر المتوقع لكل سيجارة يتم تدخينها".وتعتبر الزيادات التي تبلغ 20 دقيقة تعميمًا يعتمد على مقياس مبسط لعادة كل شخص. كل شيء من مدى عمق استنشاق المدخنين مع كل نفس، إلى الحالات الطبية الأخرى التي يعانون منها، يمكن أن يحدث فرقًا في متوسط ​​العمر المتوقع.ومع ذلك، فإن 20 دقيقة هي اختصار مفيد لتخيل تأثير كل سيجارة على الجسم، مع التأكيد على حقيقة أن فوائد عدم التدخين تزداد بمرور الوقت.ويؤكد الباحثون أنه لا يكفي الحد من كمية التدخين، فالإقلاع عن التدخين تمامًا هو الخيار الوحيد إذا كنت تريد القضاء على المخاطر الإضافية للمرض. بغض النظر عن عمرك أو المدة التي دخنت فيها، يمكنك رؤية الفوائد من خلال إيجاد طريقة للإقلاع عن التدخين.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن الإقلاع عن التدخين في كل سن مفيد، ولكن كلما تمكن المدخنون من الإقلاع عن هذا السلم المؤدي إلى الموت، كلما كانت حياتهم أطول وأكثر صحة.تفاصيل صادمة.. معلومات غير متوقعة عما تفعله السجائر بالمدخنزفيرك يحذرك من مرض خطير
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علوم, الصحة, التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة, خلايا سرطانية, سرطانات, السرطان, سجائر, أضرار السجائر الإلكترونية, السجائر, السجائر الإلكترونية
علوم, الصحة, التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة, خلايا سرطانية, سرطانات, السرطان, سجائر, أضرار السجائر الإلكترونية, السجائر, السجائر الإلكترونية

دراسة: سيجارة واحدة تسرق 20 دقيقة من عمرك المتوقع

11:57 GMT 02.01.2025
CC BY 2.0 / Pixabay/ geralt / التدخين
التدخين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
CC BY 2.0 / Pixabay/ geralt /
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كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء في جامعة لندن، عن أضرار جديدة للتدخين، وعن أن كل سيجارة يتم تدخينها يمكن أن تنقص 20 دقيقة من العمر المتوقع للإنسان.
واستندت الدراسة إلى بيانات حديثة أضيفت إلى دراسة أجريت عام 2000، والتي قدّرت سابقا، أن كل سيجارة يتم تدخينها تعادل 11 دقيقة من العمر الضائع للإنسان.
وأشارت الدراسة إلى أن ارتفاع معدلات الوفيات عبر عدد أكبر من المدخنين، يعني تقديرًا أكثر دقة للتنبؤ بمتوسط ​​العمر المتوقع للإنسان المدخن.

وحرص العلماء على تحفيز الناس على الإقلاع عن عادة التدخين، والتي تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الرئة وتلف الدماغ ومجموعة من الأضرار الأخرى.

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وكتب الباحثون في ورقتهم المنشورة: "تتمثل إحدى الطرق المؤثرة المحتملة للتعبير عن الضرر الناجم عن التدخين في تقدير متوسط ​​خسارة متوسط ​​العمر المتوقع لكل سيجارة يتم تدخينها".
وتعتبر الزيادات التي تبلغ 20 دقيقة تعميمًا يعتمد على مقياس مبسط لعادة كل شخص. كل شيء من مدى عمق استنشاق المدخنين مع كل نفس، إلى الحالات الطبية الأخرى التي يعانون منها، يمكن أن يحدث فرقًا في متوسط ​​العمر المتوقع.
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ومع ذلك، فإن 20 دقيقة هي اختصار مفيد لتخيل تأثير كل سيجارة على الجسم، مع التأكيد على حقيقة أن فوائد عدم التدخين تزداد بمرور الوقت.

وكتب الباحثون: "تشير البيانات الوبائية إلى أن الضرر الناجم عن التدخين تراكميا، وكلما توقف الشخص عن التدخين في وقت مبكر، وكلما تجنب تدخين المزيد من السجائر، كلما عاش لفترة أطول".

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وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن الإقلاع عن التدخين في كل سن مفيد، ولكن كلما تمكن المدخنون من الإقلاع عن هذا السلم المؤدي إلى الموت، كلما كانت حياتهم أطول وأكثر صحة.
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