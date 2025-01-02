دراسات تربط بين الكوابيس والإصابة بالخرف

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القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"
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حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:33 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
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https://sarabic.ae/20250102/دراسات-تربط-بين-الكوابيس-والإصابة-بالخرف-1096420126.html
دراسات تربط بين الكوابيس والإصابة بالخرف
دراسات تربط بين الكوابيس والإصابة بالخرف
سبوتنيك عربي
يمكن أن تسهم الظروف الحياتية المرهقة، أو بعض الأدوية، أو تصفح الأخبار السلبية قبل النوم، في زيادة تكرار الأحلام المخيفة. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T13:43+0000
2025-01-02T13:43+0000
مجتمع
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ووفقًا لنتائج دراسة نشرت ضمن مقال عام 2022 في مجلة "إي كلينيكال ميديسين"، فقد تشير كوابيسك المتكررة أيضًا إلى وجود ضغط على عقلك.أجرت الدراسة استطلاعًا على مجموعتين، الأولى من البالغين في منتصف العمر (متوسط ​​العمر 50 عامًا) ومجموعة أخرى من كبار السن (متوسط ​​العمر 83 عامًا)، حول مدى تكرار تجربتهم للأحلام المزعجة.بعد عدة سنوات، كان البالغون في منتصف العمر الذين عانوا من أحلام مزعجة بشكل متكرر أكثر عرضة بأربع مرات للإصابة بالتدهور المعرفي بعد سنوات، فيما كان كبار السن الذين عانوا من حالات أكثر تكرارًا للأحلام المزعجة أكثر عرضة مرتين للإصابة بالخرف، حسبما ذكر موقع "هيلث دايجيست".وأفاد مقال نُشر عام 2023 في مجلة "ساينتفك أمريكان"، بأن الإنسان غالبًا ما يقوم إعادة تدوير ما يحدث في حياته خلال النوم، فهناك حوار ثلاثي مهم يحدث بين مناطق مختلفة من عقلك أثناء مرحلة حركة العين السريعة، وهي مرحلة النوم التي تحدث فيها معظم الأحلام. يساعد هذا الحوار على معالجة ما يحدث في حياتك.ويتولى جزء من العقل مسؤولية تخفيف حدة العواطف السلبية في الأحلام وفي أثناء اليقظة أيضا، وإذا لم يعمل هذا الجزء من عقلك بشكل جيد، فقد تعطل هذه العواطف السلبية نومك، ووجدت الدراسة أيضًا أن كبار السن الذين تم تشخيص إصابتهم بالاكتئاب كانوا أكثر عرضة بنسبة 89% للإصابة بالخرف.ويرى باحثون أن الأطباء ينبغي لهم رصد تكرار الأحلام المزعجة طوال حياة البالغين قبل حدوث أي تدهور معرفي أو تشخيص الخرف، كما وجد أن "برازوسين"، وهو دواء يعالج الكوابيس، يمنع أيضًا تدهور الذاكرة واللويحات الأميلويد المرتبطة بمرض ألزهايمر.يشار إلى أنه مجرد معاناتك من كابوس لا يعني بالضرورة أنك معرض لخطر الإصابة بالخرف، فهناك أسباب أخرى للكوابيس يمكن ربطها بأسلوب حياتك، حيث يمكن أن يؤدي تناول شيء ما قبل النوم إلى زيادة التمثيل الغذائي، مما يعزز نشاط الدماغ أثناء النوم.ويمكن أن يكون الحرمان من النوم أيضًا سببًا للأحلام المزعجة، وتحدث معظم الكوابيس أثناء نوم حركة العين السريعة، وتزداد فترات حركة العين السريعة هذه كلما استمررت في النوم.ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الكحول أو الكافيين أو المخدرات إلى تعطيل دورة النوم الطبيعية، على سبيل المثال، قد يساعدك شرب الكحول في الليل على النوم بشكل أسرع، ولكن بعد ذلك يتسبب في انتقال دورة حركة العين السريعة إلى حالة تأهب قصوى.ويمكن أن تؤدي بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب، ومضادات الذهان، وحاصرات بيتا، والميلاتونين، أو حقن السيماجلويتيد، إلى تفاقم الكوابيس، لذلك يمكن لطبيبك ضبط الجرعة المناسبة.
https://sarabic.ae/20241220/حجم-عضلة-في-الجسم-قد-يرتبط-بمخاطر-الإصابة-بالخرف-1096023117.html
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منوعات, الصحة, الأخبار
منوعات, الصحة, الأخبار

دراسات تربط بين الكوابيس والإصابة بالخرف

13:43 GMT 02.01.2025
© Photo / Unsplash/ Zanyar Ibrahimكابوس
كابوس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Photo / Unsplash/ Zanyar Ibrahim
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يمكن أن تسهم الظروف الحياتية المرهقة، أو بعض الأدوية، أو تصفح الأخبار السلبية قبل النوم، في زيادة تكرار الأحلام المخيفة.
ووفقًا لنتائج دراسة نشرت ضمن مقال عام 2022 في مجلة "إي كلينيكال ميديسين"، فقد تشير كوابيسك المتكررة أيضًا إلى وجود ضغط على عقلك.
أجرت الدراسة استطلاعًا على مجموعتين، الأولى من البالغين في منتصف العمر (متوسط ​​العمر 50 عامًا) ومجموعة أخرى من كبار السن (متوسط ​​العمر 83 عامًا)، حول مدى تكرار تجربتهم للأحلام المزعجة.
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بعد عدة سنوات، كان البالغون في منتصف العمر الذين عانوا من أحلام مزعجة بشكل متكرر أكثر عرضة بأربع مرات للإصابة بالتدهور المعرفي بعد سنوات، فيما كان كبار السن الذين عانوا من حالات أكثر تكرارًا للأحلام المزعجة أكثر عرضة مرتين للإصابة بالخرف، حسبما ذكر موقع "هيلث دايجيست".
وأفاد مقال نُشر عام 2023 في مجلة "ساينتفك أمريكان"، بأن الإنسان غالبًا ما يقوم إعادة تدوير ما يحدث في حياته خلال النوم، فهناك حوار ثلاثي مهم يحدث بين مناطق مختلفة من عقلك أثناء مرحلة حركة العين السريعة، وهي مرحلة النوم التي تحدث فيها معظم الأحلام. يساعد هذا الحوار على معالجة ما يحدث في حياتك.
ويتولى جزء من العقل مسؤولية تخفيف حدة العواطف السلبية في الأحلام وفي أثناء اليقظة أيضا، وإذا لم يعمل هذا الجزء من عقلك بشكل جيد، فقد تعطل هذه العواطف السلبية نومك، ووجدت الدراسة أيضًا أن كبار السن الذين تم تشخيص إصابتهم بالاكتئاب كانوا أكثر عرضة بنسبة 89% للإصابة بالخرف.
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ويرى باحثون أن الأطباء ينبغي لهم رصد تكرار الأحلام المزعجة طوال حياة البالغين قبل حدوث أي تدهور معرفي أو تشخيص الخرف، كما وجد أن "برازوسين"، وهو دواء يعالج الكوابيس، يمنع أيضًا تدهور الذاكرة واللويحات الأميلويد المرتبطة بمرض ألزهايمر.
يشار إلى أنه مجرد معاناتك من كابوس لا يعني بالضرورة أنك معرض لخطر الإصابة بالخرف، فهناك أسباب أخرى للكوابيس يمكن ربطها بأسلوب حياتك، حيث يمكن أن يؤدي تناول شيء ما قبل النوم إلى زيادة التمثيل الغذائي، مما يعزز نشاط الدماغ أثناء النوم.
ويمكن أن يكون الحرمان من النوم أيضًا سببًا للأحلام المزعجة، وتحدث معظم الكوابيس أثناء نوم حركة العين السريعة، وتزداد فترات حركة العين السريعة هذه كلما استمررت في النوم.
ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الكحول أو الكافيين أو المخدرات إلى تعطيل دورة النوم الطبيعية، على سبيل المثال، قد يساعدك شرب الكحول في الليل على النوم بشكل أسرع، ولكن بعد ذلك يتسبب في انتقال دورة حركة العين السريعة إلى حالة تأهب قصوى.
ويمكن أن تؤدي بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب، ومضادات الذهان، وحاصرات بيتا، والميلاتونين، أو حقن السيماجلويتيد، إلى تفاقم الكوابيس، لذلك يمكن لطبيبك ضبط الجرعة المناسبة.
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