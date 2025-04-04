https://sarabic.ae/20250404/طفل-ينفذ-سرقة-على-طريقة-أفلام-الخيال-فيديو-1099224415.html
طفل ينفذ سرقة على طريقة "أفلام الخيال"... فيديو
طفل ينفذ سرقة على طريقة "أفلام الخيال"... فيديو
سبوتنيك عربي
قامت عائلة بحشر شقيقهم الصغير داخل جهاز ألعاب للحصول على الجوائز المخزنة فيه، وذلك في مشهد أشبه بأفلام الكوميديا والجريمة. 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T16:04+0000
2025-04-04T16:04+0000
2025-04-04T16:04+0000
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وتبين المشاهد لحظة حشر العائلة شقيقهم الصغير داخل الآلة، ويقوم بعدها الطفل بمساعدتهم في سرقة البضاعة جميعها. الطفل الصغير، بحجمه المناسب تمامًا، تسلل بسهولة إلى الداخل، وبدأ بتمرير الألعاب إلى بقية أفراد العائلة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات
طفل ينفذ سرقة على طريقة "أفلام الخيال"... فيديو
قامت عائلة بحشر شقيقهم الصغير داخل جهاز ألعاب للحصول على الجوائز المخزنة فيه، وذلك في مشهد أشبه بأفلام الكوميديا والجريمة.
وتبين المشاهد لحظة حشر العائلة شقيقهم الصغير داخل الآلة، ويقوم بعدها الطفل بمساعدتهم في سرقة البضاعة جميعها.
الطفل الصغير، بحجمه المناسب تمامًا، تسلل بسهولة إلى الداخل، وبدأ بتمرير الألعاب إلى بقية أفراد العائلة.