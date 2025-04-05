https://sarabic.ae/20250405/دولة-عربية-تشرع-في-بناء-أحد-أكبر-محطات-الطاقة-الشمسية-عالميا-1099245023.html
دولة عربية تشرع في بناء أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية عالميا
دولة عربية تشرع في بناء أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية عالميا
سبوتنيك عربي
تعتزم شركة عربية البدء في بناء محطة عملاقة للطاقة الشمسية، تبلغ طاقتها الإنتاجية 2000 ميغاواط، قبل نهاية العام الجاري. 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T15:08+0000
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ووفق تقرير لـ "تلفزيون قطر"، أمس الجمعة، أنه " تعتزم شركة "قطر للطاقة" القطرية عربية البدء في بناء محطة عملاقة للطاقة الشمسية، وتأتي المحطة الجديدة لمضاعفة قدرة قطر على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى 4000 ميغاواط، وهو ما يشكل 30% من إجمالي القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية في قطر بحلول 2030"وتضم محفظة الطاقات الشمسية التابعة لقطر للطاقة، محطة الخرسعة للطاقة الشمسية التي تم تدشينها عام 2022 بسعة تبلغ 800 ميغاواط من الكهرباء.كما تشمل محطتين ضخمتين من الطاقة الشمسية في مدينتي مسيعيد و"راس لفان" الصناعيتين باستثمارات تبلغ مليارين و300 مليون ريال قطري (631.8 مليون دولار).وتتميز محفظة الطاقات الشمسية بقدرة توليد إجمالية للطاقة الكهربائية تبلغ 875 ميغاواط، من المقرر تدشينها خلال شهر أبريل الجاري.ويعتبر الاستثمار في الطاقة الشمسية والأمونيا الزرقاء، وفي مرافق التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون الموسعة جزءاً من الخطوات التي تتخذها "قطر للطاقة" لتنفيذ استراتيجيتها للاستدامة التي تؤكد على التزامها، كمنتج رئيسي للطاقة. وتدعمُ استراتيجية الاستدامة التزام "قطر للطاقة" بحماية البيئة وتعزيزها مع تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030..
https://sarabic.ae/20250405/شركة-يابانية-عملاقة-تدرس-نقل-جزء-من-إنتاجها-إلى-أمريكا-لتفادي-الرسوم-الجمركية-1099244469.html
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العالم العربي, منوعات, اقتصاد
العالم العربي, منوعات, اقتصاد
دولة عربية تشرع في بناء أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية عالميا
15:08 GMT 05.04.2025 (تم التحديث: 15:19 GMT 05.04.2025)
تعتزم شركة عربية البدء في بناء محطة عملاقة للطاقة الشمسية، تبلغ طاقتها الإنتاجية 2000 ميغاواط، قبل نهاية العام الجاري.
ووفق تقرير لـ "تلفزيون قطر"، أمس الجمعة، أنه " تعتزم شركة "قطر للطاقة" القطرية عربية البدء في بناء محطة عملاقة للطاقة الشمسية، وتأتي المحطة الجديدة لمضاعفة قدرة قطر على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى 4000 ميغاواط، وهو ما يشكل 30% من إجمالي القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية في قطر بحلول 2030"
ووفق التقرير، تعتبر هذه المحطة ضمن أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم.
وتضم محفظة الطاقات الشمسية التابعة لقطر للطاقة، محطة الخرسعة للطاقة الشمسية التي تم تدشينها عام 2022 بسعة تبلغ 800 ميغاواط من الكهرباء.
كما تشمل محطتين ضخمتين من الطاقة الشمسية في مدينتي مسيعيد و"راس لفان" الصناعيتين باستثمارات تبلغ مليارين و300 مليون ريال قطري (631.8 مليون دولار).
وتتميز محفظة الطاقات الشمسية بقدرة توليد إجمالية للطاقة الكهربائية تبلغ 875 ميغاواط، من المقرر تدشينها خلال شهر أبريل الجاري.
وتنفذ "قطر للطاقة" استراتيجية للاستدامة تستهدف التحول إلى طاقة منخفضة الكربون وتعزيز الاستدامة، وتتكامل مشاريع الطاقة الشمسية مع مشروع "الأمونيا 7" وهو أول وأكبر مشروع أمونيا زرقاء في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون طن سنوياً، الذي سيدخل طور الإنتاج في الربع الأول من العام 2026.
ويعتبر الاستثمار في الطاقة الشمسية والأمونيا الزرقاء، وفي مرافق التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون الموسعة جزءاً من الخطوات التي تتخذها "قطر للطاقة" لتنفيذ استراتيجيتها للاستدامة التي تؤكد على التزامها، كمنتج رئيسي للطاقة.
وتدعمُ استراتيجية الاستدامة التزام "قطر للطاقة" بحماية البيئة وتعزيزها مع تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.