https://sarabic.ae/20250405/شركة-يابانية-عملاقة-تدرس-نقل-جزء-من-إنتاجها-إلى-أمريكا-لتفادي-الرسوم-الجمركية-1099244469.html

شركة يابانية عملاقة تدرس نقل جزء من إنتاجها إلى أمريكا لتفادي الرسوم الجمركية

شركة يابانية عملاقة تدرس نقل جزء من إنتاجها إلى أمريكا لتفادي الرسوم الجمركية

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة يابانية اليوم السبت، أن شركة سيارات يابانية تدرس نقل بعض عمليات إنتاج السيارات المقرر بيعها في السوق الأميركية من اليابان إلى الولايات المتحدة بحلول... 05.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-05T14:34+0000

2025-04-05T14:34+0000

2025-04-05T14:34+0000

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وأضافت صحيفة "نيكاي" اليابانية، أنه "تخطط شركة صناعة السيارات "نيسان موتور" اليابانية لخفض الإنتاج في مصنعها في فوكوكا ونقل بعض عمليات تصنيع سيارتها الرياضية من طراز روج إلى الولايات المتحدة للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، حسبما قال التقرير دون ذكر مصدر معلوماته".وقدر مركز التجارة الدولية أن اليابان قد تخسر صادرات سيارات محتملة إلى الولايات المتحدة بقيمة 17 مليار دولار بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على قطاع السيارات.وقالت جوليا سبايز مديرة قطاع التجارة ومعلومات السوق في مركز التجارة الدولية: "يشكل قطاع السيارات الياباني 20% من إجمالي صادرات البلاد، وتتجه غالبية الصادرات إلى السوق الأميركية". وتابعت قائلة "الآن، تعني الرسوم الجمركية المحددة بنسبة 25% على هذا القطاع والتي دخلت حيز التنفيذ أن اليابان قد تخسر ما قيمته 17 مليار دولار من إمكانات التصدير إلى الولايات المتحدة وفقا لحساباتنا". وأظهرت تحليلات أجرتها رويترز أن الرسوم الجمركية تشمل ما تفوق قيمته 460 مليار دولار من واردات المركبات وقطع غيار السيارات سنويا.وقالت شركة "أندرسون إيكونوميك غروب" الاستشارية في تقرير يوم الخميس إن الرسوم الجمركية الجديدة على السيارات قد تكلف المستهلكين الأميركيين أكثر من 30 مليار دولار من زيادة في أسعار السيارات وانخفاض في مبيعاتها في العام الأول من تطبيق الرسوم.ومركز التجارة الدولية هو وكالة مشتركة بين منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة. وهدفه هو مساعدة الدول النامية والدول التي تمر بمرحلة انتقالية على تحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال الصادرات.

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