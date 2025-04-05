https://sarabic.ae/20250405/شركة-يابانية-عملاقة-تدرس-نقل-جزء-من-إنتاجها-إلى-أمريكا-لتفادي-الرسوم-الجمركية-1099244469.html
شركة يابانية عملاقة تدرس نقل جزء من إنتاجها إلى أمريكا لتفادي الرسوم الجمركية
شركة يابانية عملاقة تدرس نقل جزء من إنتاجها إلى أمريكا لتفادي الرسوم الجمركية
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة يابانية اليوم السبت، أن شركة سيارات يابانية تدرس نقل بعض عمليات إنتاج السيارات المقرر بيعها في السوق الأميركية من اليابان إلى الولايات المتحدة بحلول... 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T14:34+0000
2025-04-05T14:34+0000
2025-04-05T14:34+0000
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وأضافت صحيفة "نيكاي" اليابانية، أنه "تخطط شركة صناعة السيارات "نيسان موتور" اليابانية لخفض الإنتاج في مصنعها في فوكوكا ونقل بعض عمليات تصنيع سيارتها الرياضية من طراز روج إلى الولايات المتحدة للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، حسبما قال التقرير دون ذكر مصدر معلوماته".وقدر مركز التجارة الدولية أن اليابان قد تخسر صادرات سيارات محتملة إلى الولايات المتحدة بقيمة 17 مليار دولار بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على قطاع السيارات.وقالت جوليا سبايز مديرة قطاع التجارة ومعلومات السوق في مركز التجارة الدولية: "يشكل قطاع السيارات الياباني 20% من إجمالي صادرات البلاد، وتتجه غالبية الصادرات إلى السوق الأميركية". وتابعت قائلة "الآن، تعني الرسوم الجمركية المحددة بنسبة 25% على هذا القطاع والتي دخلت حيز التنفيذ أن اليابان قد تخسر ما قيمته 17 مليار دولار من إمكانات التصدير إلى الولايات المتحدة وفقا لحساباتنا". وأظهرت تحليلات أجرتها رويترز أن الرسوم الجمركية تشمل ما تفوق قيمته 460 مليار دولار من واردات المركبات وقطع غيار السيارات سنويا.وقالت شركة "أندرسون إيكونوميك غروب" الاستشارية في تقرير يوم الخميس إن الرسوم الجمركية الجديدة على السيارات قد تكلف المستهلكين الأميركيين أكثر من 30 مليار دولار من زيادة في أسعار السيارات وانخفاض في مبيعاتها في العام الأول من تطبيق الرسوم.ومركز التجارة الدولية هو وكالة مشتركة بين منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة. وهدفه هو مساعدة الدول النامية والدول التي تمر بمرحلة انتقالية على تحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال الصادرات.
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منوعات, العالم, اقتصاد
شركة يابانية عملاقة تدرس نقل جزء من إنتاجها إلى أمريكا لتفادي الرسوم الجمركية
ذكرت صحيفة يابانية اليوم السبت، أن شركة سيارات يابانية تدرس نقل بعض عمليات إنتاج السيارات المقرر بيعها في السوق الأميركية من اليابان إلى الولايات المتحدة بحلول الصيف لتجنب عملية التصدير.
وأضافت صحيفة "نيكاي" اليابانية، أنه "تخطط شركة صناعة السيارات "نيسان موتور" اليابانية لخفض الإنتاج في مصنعها في فوكوكا ونقل بعض عمليات تصنيع سيارتها الرياضية من طراز روج إلى الولايات المتحدة للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، حسبما قال التقرير دون ذكر مصدر معلوماته".
وأضاف التقرير أن سيارة روج الرياضية، وهي طراز رئيسي في السوق الأميركية، تنتجها "نيسان" حاليا في فوكوكا والولايات المتحدة.
وقدر مركز التجارة الدولية أن اليابان قد تخسر صادرات سيارات محتملة إلى الولايات المتحدة بقيمة 17 مليار دولار بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على قطاع السيارات.
وقالت جوليا سبايز مديرة قطاع التجارة ومعلومات السوق في مركز التجارة الدولية: "يشكل قطاع السيارات الياباني 20% من إجمالي صادرات البلاد، وتتجه غالبية الصادرات إلى السوق الأميركية".
وتابعت قائلة "الآن، تعني الرسوم الجمركية المحددة بنسبة 25% على هذا القطاع والتي دخلت حيز التنفيذ أن اليابان قد تخسر ما قيمته 17 مليار دولار من إمكانات التصدير إلى الولايات المتحدة وفقا لحساباتنا".
وأظهرت تحليلات أجرتها رويترز أن الرسوم الجمركية تشمل ما تفوق قيمته 460 مليار دولار من واردات المركبات وقطع غيار السيارات سنويا.
وذكر مركز التجارة الدولية أن سلوفاكيا واليابان وهندوراس من بين الدول الأكثر تعرضا للآثار السلبية للرسوم الجمركية الأميركية على السيارات. وتمثل السوق الأميركية حصة كبيرة من صادرات قطاع السيارات في هذه الدول. وأشار المركز إلى أن اليابان قد تسعى إلى تنويع وجهات تصدير السيارات.
وقالت شركة "أندرسون إيكونوميك غروب" الاستشارية في تقرير يوم الخميس إن الرسوم الجمركية الجديدة على السيارات قد تكلف المستهلكين الأميركيين أكثر من 30 مليار دولار من زيادة في أسعار السيارات وانخفاض في مبيعاتها في العام الأول من تطبيق الرسوم.
ومركز التجارة الدولية هو وكالة مشتركة بين منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة. وهدفه هو مساعدة الدول النامية والدول التي تمر بمرحلة انتقالية على تحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال الصادرات.