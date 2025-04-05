https://sarabic.ae/20250405/10-فواكه-سحرية-لعلاج-فقر-الدم-1099244222.html
10 فواكه "سحرية" لعلاج فقر الدم
10 فواكه "سحرية" لعلاج فقر الدم
سبوتنيك عربي
يعد الهيموغلوبين ضروريًا لحمل الأكسجين في الدم، وانخفاض مستوياته يؤدي إلى فقر الدم، وبالتالي الشعور بالتعب والضعف. 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T13:39+0000
2025-04-05T13:39+0000
2025-04-05T13:39+0000
علوم
منوعات
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ويمكن باتباع نظام غذائي صحي يحتوي على عناصر غنية بالحديد وفيتامين C أن يتم تحسين حالات فقر الدم. لكن في الوقت نفسه، يوصي الخبراء بضرورة استشارة طبيب متخصص قبل إدخال أي تغييرات على النظام الغذائي.ووفقًا لما نشره موقع شبكة CNBC التليفزيونية الأميركية، فإن هناك 10 فواكه غنية بالحديد وفيتامين C وحمض الفوليك، والتي يمكن أن تساعد على زيادة مستويات الهيموغلوبين بشكل طبيعي، كما يلي:1. الرمانإن الرمان غني بالحديد وفيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يُساعد على امتصاص الحديد بشكل أفضل.2. التفاحيحتوي التفاح على مستويات معتدلة من الحديد، ويُعتقد أنه يُحسّن إنتاج الهيموغلوبين عند تناوله مع مصادر فيتامين C.3. الموزلأن الموز غني بالحديد وفيتامين B6 فإنه يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء.4. التمرإن التمر مصدر طبيعي للحديد وحمض الفوليك، ويُعتقد أنه يُوفر طاقة فورية ويُحسّن مستوى الهيموغلوبين.5. البطيخيُعتقد أن ارتفاع نسبة الماء، بالإضافة إلى الحديد وفيتامين C، يُعزز امتصاص الحديد عند تناول البطيخ باعتدال.6. الجوافةتتميز الجوافة بأنها فاكهة غنية بفيتامين C، الذي يُعزز امتصاص الحديد. كما تحتوي على كميات صغيرة من الحديد.
https://sarabic.ae/20250405/دراسة-تكشف-اختلافات-مذهلة-في-قوة-السمع-حسب-الجنس-وليس-العمر-1099241681.html
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علوم, منوعات
10 فواكه "سحرية" لعلاج فقر الدم
يعد الهيموغلوبين ضروريًا لحمل الأكسجين في الدم، وانخفاض مستوياته يؤدي إلى فقر الدم، وبالتالي الشعور بالتعب والضعف.
ويمكن باتباع نظام غذائي صحي يحتوي على عناصر غنية بالحديد وفيتامين C أن يتم تحسين حالات فقر الدم. لكن في الوقت نفسه، يوصي الخبراء بضرورة استشارة طبيب متخصص قبل إدخال أي تغييرات على النظام الغذائي.
ووفقًا لما نشره موقع شبكة CNBC التليفزيونية الأميركية، فإن هناك 10 فواكه غنية بالحديد وفيتامين C وحمض الفوليك، والتي يمكن أن تساعد على زيادة مستويات الهيموغلوبين بشكل طبيعي، كما يلي:
إن الرمان غني بالحديد وفيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يُساعد على امتصاص الحديد بشكل أفضل.
يحتوي التفاح على مستويات معتدلة من الحديد، ويُعتقد أنه يُحسّن إنتاج الهيموغلوبين عند تناوله مع مصادر فيتامين C.
لأن الموز غني بالحديد وفيتامين B6 فإنه يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء.
إن التمر مصدر طبيعي للحديد وحمض الفوليك، ويُعتقد أنه يُوفر طاقة فورية ويُحسّن مستوى الهيموغلوبين.
يُعتقد أن ارتفاع نسبة الماء، بالإضافة إلى الحديد وفيتامين C، يُعزز امتصاص الحديد عند تناول البطيخ باعتدال.
تتميز الجوافة بأنها فاكهة غنية بفيتامين C، الذي يُعزز امتصاص الحديد. كما تحتوي على كميات صغيرة من الحديد.