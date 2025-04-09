https://sarabic.ae/20250409/شركة-عالمية-تستعين-بـ3-دول-عربية-لإمداد-أوروبا-بالوقود-1099375679.html
شركة عالمية تستعين بـ3 دول عربية لإمداد أوروبا بالوقود
شركة عالمية تستعين بـ3 دول عربية لإمداد أوروبا بالوقود
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن دور بارز تلعبه 3 دول عربية في إمداد أوروبا بالوقود، بسبب زيادة الطلب الداخلي في أوروبا على الوقود. 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T12:23+0000
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أفادت شركة "إيني" الإيطالية، بأن 3 دول عربية تقع في مقدمة البلدان التي تُسهم بدور بارز في تلبية احتياجات أوروبا بالوقود، بالتزامن مع سعى القارة العجوز لتنويع إمدادات الطاقة.وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية كلاوديو ديسكالزي: إنه يوجد خطط لاستثمار نحو 24 مليار يورو (26.24 مليار دولار) في الجزائر وليبيا ومصر على مدار السنوات الـ4 المقبلة لدعم زيادة إنتاج النفط والغاز.وبلغ إنتاج شركة "إيني" من النفط والغاز في دول شمال أفريقيا (مصر والجزائر وليبيا وتونس) في عام 2024، نحو 598 ألف برميل يوميًا من النفط المكافئ، مسجلة انخفاضًا من 619 ألف برميل يوميًا عن عام 2023.وأشار ديسكالزي إلى أن شركة "إيني" ستستثمر خلال السنوات الـ4 المقبلة أكثر من 8 مليارات يورو (8.82 مليار دولار) في كل من الجزائر وليبيا، والمبلغ نفسه تقريبًا في مصر.وتشكل خطط شركة "إيني" لضخ استثمارات جديدة في مصر وليبيا والجزائر جزءًا من جهود الحكومة الإيطالية، لدعم علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع دول شمال أفريقيا، في إطار ما تُعرف باسم "خطة ماتي".3 دول عربية على أبواب إطلاق مشروعات هيدروجين ضخمةدولة عربية تقود طفرة اكتشافات النفط والغاز عالميا عام 2025
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https://sarabic.ae/20250408/شركة-طاقة-عالمية-تعتزم-استثمار-26-مليار-دولار-في-3-دول-عربية-1099350593.html
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار مصر الآن, مصر, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم, طاقة, سوق النفط
اقتصاد, العالم العربي, أخبار مصر الآن, مصر, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم, طاقة, سوق النفط
شركة عالمية تستعين بـ3 دول عربية لإمداد أوروبا بالوقود
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن دور بارز تلعبه 3 دول عربية في إمداد أوروبا بالوقود، بسبب زيادة الطلب الداخلي في أوروبا على الوقود.
أفادت شركة "إيني" الإيطالية، بأن 3 دول عربية تقع في مقدمة البلدان التي تُسهم بدور بارز في تلبية احتياجات أوروبا بالوقود، بالتزامن مع سعى القارة العجوز لتنويع إمدادات الطاقة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية كلاوديو ديسكالزي: إنه يوجد خطط لاستثمار نحو 24 مليار يورو (26.24 مليار دولار) في الجزائر وليبيا ومصر على مدار السنوات الـ4 المقبلة لدعم زيادة إنتاج النفط والغاز.
ووفقا للتقرير الجديد لمنصة الطاقة المتخصصة، فقد استحوذت دول شمال أفريقيا،على نحو 35% من إجمالي إنتاج شركة "إيني" من النفط والغاز، خلال 2024، البالغ نحو 1.707 مليون برميل يوميًا من النفط المكافئ.
وبلغ إنتاج شركة "إيني" من النفط والغاز في دول شمال أفريقيا
(مصر والجزائر وليبيا وتونس) في عام 2024، نحو 598 ألف برميل يوميًا من النفط المكافئ، مسجلة انخفاضًا من 619 ألف برميل يوميًا عن عام 2023.
وأضاف ديسكالزي، أن الجزائر وليبيا ومصر يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في توريد الوقود إلى أوروبا، لكنها تحتاج إلى استثمارات خارجية لتوسيع إنتاجها من الطاقة وتلبية الطلب المحلي المتزايد.
وأشار ديسكالزي إلى أن شركة "إيني" ستستثمر خلال السنوات الـ4 المقبلة أكثر من 8 مليارات يورو (8.82 مليار دولار) في كل من الجزائر وليبيا،
والمبلغ نفسه تقريبًا في مصر.
وتشكل خطط شركة "إيني" لضخ استثمارات جديدة في مصر وليبيا والجزائر
جزءًا من جهود الحكومة الإيطالية، لدعم علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع دول شمال أفريقيا، في إطار ما تُعرف باسم "خطة ماتي".