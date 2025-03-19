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https://sarabic.ae/20250319/دولة-عربية-تقود-طفرة-اكتشافات-النفط-والغاز-عالميا-عام-2025-1098776319.html
دولة عربية تقود طفرة اكتشافات النفط والغاز عالميا عام 2025
دولة عربية تقود طفرة اكتشافات النفط والغاز عالميا عام 2025
سبوتنيك عربي
استحواذت أفريقيا بقيادة دولة عربية على الحصة الأكبر من أحجام اكتشافات النفط والغاز العالمية في بداية عام 2025. 19.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-19T13:00+0000
2025-03-19T13:00+0000
اقتصاد
مصر
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وقادت اكتشافات الغاز في مصر الزخم العالمي، خلال يناير/كانون الثاني 2025، بفضل اكتشاف غاز في بئر "نفرتاري-1"، الذي كان الأهم عالميًا في هذا الشهر، بحسب منتدى الدول المصدرة للغاز.وتراجعت أحجام اكتشافات النفط والغاز العالمية على أساس سنوي، مقارنة مع 1.2 مليار برميل نفط مكافئ، في يناير من العام الماضي.وشكل الغاز 77%، أو ما يعادل 55 مليار متر مكعب، من أحجام اكتشافات النفط والغاز عالميًا خلال الشهر الأول من 2025، في حين استحوذت السوائل النفطية على النسبة المتبقية 23% (95 مليون برميل)، بحسب موقع "الطاقة".وهيمنت أفريقيا على الأحجام المكتشفة من النفط والغاز عالميًا بنسبة 48%، معظمها في مصر، ليكون التوزيع الإقليمي على النحو التالي:وكانت شركة "إكسون موبيل" الأمريكية قد أعلنت في منتصف يناير 2025 اكتشاف غاز بعد الانتهاء من أعمال حفر بئر "نفرتاري-1" في منطقة شمال مراقيا، غرب البحر الأبيض المتوسط، لكنها لا تزال في مرحلة تقييم الكميات المكتَشفة، وبالإضافة إلى "نفرتاري"، شهدت مصر اكتشاف غاز في أحد حقولها بالصحراء الغربية بمنطقة "بدر-1".بلدان عربيان ضمن قائمة أكبر 10 دول مصدرة للبنزين في العالم"إنجاز كبير بعد فترة من التوقف".. ماذا تخطط الحكومة العراقية؟
https://sarabic.ae/20250316/5-دول-عربية-تستحوذ-على-72--من-الناتج-المحلي-الإجمالي-العربي-1098702639.html
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اقتصاد, مصر, العالم العربي
اقتصاد, مصر, العالم العربي

دولة عربية تقود طفرة اكتشافات النفط والغاز عالميا عام 2025

13:00 GMT 19.03.2025
© Chris Graythenمنصة لحفر وإنتاج النفط والغاز
منصة لحفر وإنتاج النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
© Chris Graythen
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استحواذت أفريقيا بقيادة دولة عربية على الحصة الأكبر من أحجام اكتشافات النفط والغاز العالمية في بداية عام 2025.
وقادت اكتشافات الغاز في مصر الزخم العالمي، خلال يناير/كانون الثاني 2025، بفضل اكتشاف غاز في بئر "نفرتاري-1"، الذي كان الأهم عالميًا في هذا الشهر، بحسب منتدى الدول المصدرة للغاز.

وقفزت أحجام الغاز والسوائل النفطية المكتَشفة عالميًا إلى 420 مليون نفط مكافئ خلال يناير 2025، مقابل 60 مليون برميل نفط مكافئ في الشهر الأخير من 2024.

وتراجعت أحجام اكتشافات النفط والغاز العالمية على أساس سنوي، مقارنة مع 1.2 مليار برميل نفط مكافئ، في يناير من العام الماضي.
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وشكل الغاز 77%، أو ما يعادل 55 مليار متر مكعب، من أحجام اكتشافات النفط والغاز عالميًا خلال الشهر الأول من 2025، في حين استحوذت السوائل النفطية على النسبة المتبقية 23% (95 مليون برميل)، بحسب موقع "الطاقة".

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز، فقد شهد، شهر يناير 2025، إعلان 6 اكتشافات للنفط والغاز، جميعها بحرية.

وهيمنت أفريقيا على الأحجام المكتشفة من النفط والغاز عالميًا بنسبة 48%، معظمها في مصر، ليكون التوزيع الإقليمي على النحو التالي:
1.
أفريقيا: 48%.
2.
الشرق الأوسط: 32%.
3.
آسيا والمحيط الهادئ: 17%.
4.
أوروبا: 3%.
وكانت شركة "إكسون موبيل" الأمريكية قد أعلنت في منتصف يناير 2025 اكتشاف غاز بعد الانتهاء من أعمال حفر بئر "نفرتاري-1" في منطقة شمال مراقيا، غرب البحر الأبيض المتوسط، لكنها لا تزال في مرحلة تقييم الكميات المكتَشفة، وبالإضافة إلى "نفرتاري"، شهدت مصر اكتشاف غاز في أحد حقولها بالصحراء الغربية بمنطقة "بدر-1".
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