https://sarabic.ae/20250310/إنجاز-كبير-بعد-فترة-من-التوقف-ماذا-تخطط-الحكومة-العراقية-1098548127.html

"إنجاز كبير بعد فترة من التوقف".. ماذا تخطط الحكومة العراقية؟

"إنجاز كبير بعد فترة من التوقف".. ماذا تخطط الحكومة العراقية؟

سبوتنيك عربي

أعلن العراق، اليوم الاثنين، عن خطوة بارزة مع شركة بريطانية، لتعزيز قطاع النفط والغاز لديه. 10.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-10T11:14+0000

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وقالت وزارة النفط العراقية إنها وقعت عقدا بالأحرف الأولى مع شركة "BP" البريطانية لتطوير 4 حقول نفطية رئيسية في كركوك، وذلك بعد فترة من التوقف.وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط، حيان عبدالغني السواد، أن "هذا العقد يمثل إنجازا كبيرا يسهم في رفع إنتاج النفط واستثمار الغاز، مما ينعكس إيجابا على إيرادات الدولة ودعم الموازنة الاتحادية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأوضح أن "الحقول المشمولة في الاتفاق تضم كركوك بقبتيه (آفانا وبابا)، وباي حسن، وخباز، وجمبور، إذ سيتم تطويرها بالتعاون مع شركة "BP".وأشار الوزير إلى أن "هذا المشروع يأتي ضمن خطط الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية عبر استثمار الغاز المصاحب".وأضاف أن "الاتفاق يتضمن أيضا إعادة تأهيل وتوسعة منشآت الغاز في شركة غاز الشمال، ما يسهم في تحسين البنية التحتية لقطاع الطاقة في العراق".وشهد توقيع العقد حضور عدد من كبار المسؤولين في وزارة النفط العراقية، من بينهم وكلاء الوزارة لشؤون الاستخراج والغاز والتصفية، والمدراء العامون لشركتي نفط البصرة ونفط الوسط، إضافة إلى مسؤولين في قطاع تطوير الحقول والتراخيص البترولية.وبهذا الإنجاز، تؤكد الحكومة العراقية التزامها بإعادة تنشيط قطاع النفط وزيادة إنتاجه، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعظيم العوائد المالية للبلاد.

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