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https://sarabic.ae/20250318/بلدان-عربيان-ضمن-قائمة-أكبر-10-دول-مصدرة-للبنزين-في-العالم-1098736617.html
بلدان عربيان ضمن قائمة أكبر 10 دول مصدرة للبنزين في العالم
بلدان عربيان ضمن قائمة أكبر 10 دول مصدرة للبنزين في العالم
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن قائمة بأكبر 10 دول مصدرة للبنزين في العالم، تضمنت دولتين عربيتين. 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T09:11+0000
2025-03-18T09:11+0000
اقتصاد
العالم العربي
بنزين
طاقة
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وذكر التقرير الجديد أن الولايات المتحدة تتصدّر قائمة أكبر الدول المصدرة للبنزين في العالم، مستحوذة على أكثر من 14% من الإجمالي العالمي.وأشار التقرير إلى أن صادرات العالم من البنزين المنقول بحرًا بلغت 5.04 مليون برميل، يوميًا، خلال العام الماضي (2024)، دون تغيير تقريبًا عن عام 2023.وتتربع الولايات المتحدة على عرش قائمة أكبر الدول المصدرة للبنزين في العالم، مستفيدةً من ثبات استهلاكها في السنوات الأخيرة إلى جانب امتلاكها ثاني أكبر طاقة تكرير عالميًا (18.43 مليون برميل يوميًا) بفارق ضئيل عن الصين صاحبة المركز الأول.وبحسب التقرير الجديد لوحدة أبحاث الطاقة، نستعرض قائمة أكبر 10 دول مصدرة للبنزين في العالم حتى نهاية 2024، وهي كالآتي:وصدّرت السعودية 254 ألف برميل يوميًا من البنزين في 2024، مقابل 244 ألفًا، العام السابق له، لتكون سابع أكبر مصدري البنزين عالميًا. وتستفيد السعودية من قدرة التكرير الأكبر في الشرق الأوسط (3.3 مليون برميل يوميًا)، وارتفاع إنتاجية المصافي مؤخرًا، خاصة من جانب مصفاة جازان، التي تبلغ قدرتها 400 ألف برميل يوميًا.والجدير بالذكر أن الإمارات تمتلك مصفاة الرويس (إحدى أكبر 5 مصافي تكرير في العالم) بقدرة تصل إلى 837 ألف برميل يوميًا.3 دول عربية تتجه لخفض أسعار الوقود لديهايوفر آلاف الوظائف... الجزائر تكشف عن مشروع طاقي ضخم في قلب الصحراء
https://sarabic.ae/20250308/5-دول-عربية-ضمن-أكبر-مستوردي-البنزين-من-السعودية-1098506046.html
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https://sarabic.ae/20250122/بينها-دولتنا-عربيتان-8-دول-أفريقية-تشهد-تطورات-في-مصافي-التكرير---1097048461.html
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اقتصاد, العالم العربي, بنزين, طاقة
اقتصاد, العالم العربي, بنزين, طاقة

بلدان عربيان ضمن قائمة أكبر 10 دول مصدرة للبنزين في العالم

09:11 GMT 18.03.2025
© Paltoday.psبنزين
بنزين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
© Paltoday.ps
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كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن قائمة بأكبر 10 دول مصدرة للبنزين في العالم، تضمنت دولتين عربيتين.
وذكر التقرير الجديد أن الولايات المتحدة تتصدّر قائمة أكبر الدول المصدرة للبنزين في العالم، مستحوذة على أكثر من 14% من الإجمالي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن صادرات العالم من البنزين المنقول بحرًا بلغت 5.04 مليون برميل، يوميًا، خلال العام الماضي (2024)، دون تغيير تقريبًا عن عام 2023.

ووفقا لبيانات وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن)، فإن أحدث البيانات الشهرية تظهر انخفاض صادرات البنزين العالمية إلى 4.5 مليون برميل يوميًا، في فبراير/شباط 2025، مقابل 4.7 مليون الشهر السابق له، ونحو 5.5 مليون برميل، يوميًا في الشهر نفسه من عام 2024.

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5 دول عربية ضمن أكبر مستوردي البنزين من السعودية
8 مارس, 15:11 GMT
وتتربع الولايات المتحدة على عرش قائمة أكبر الدول المصدرة للبنزين في العالم، مستفيدةً من ثبات استهلاكها في السنوات الأخيرة إلى جانب امتلاكها ثاني أكبر طاقة تكرير عالميًا (18.43 مليون برميل يوميًا) بفارق ضئيل عن الصين صاحبة المركز الأول.
وبحسب التقرير الجديد لوحدة أبحاث الطاقة، نستعرض قائمة أكبر 10 دول مصدرة للبنزين في العالم حتى نهاية 2024، وهي كالآتي:
1.
الولايات المتحدة: 690 ألف برميل يوميًا.
2.
سنغافورة: 551 ألف برميل يوميًا.
3.
هولندا: 355 ألف برميل يوميًا.
4.
كوريا الجنوبية: 351 ألف برميل يوميًا.
5.
بلجيكا: 289 ألف برميل يوميًا.
6.
الهند: 262 ألف برميل يوميًا.
7.
السعودية: 254 ألف برميل يوميًا.
8.
الإمارات: 243 ألف برميل يوميًا.
9.
الصين: 232 ألف برميل يوميًا.
10.
إيطاليا: 152 ألف برميل يوميًا.
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وجاءت السعودية والإمارات ضمن أكبر 10 دول مصدرة للبنزين عالميًا، بفضل امتلاكهما مصافي تكرير ضمن الأكبر في العالم من حيث السعة.

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وصدّرت السعودية 254 ألف برميل يوميًا من البنزين في 2024، مقابل 244 ألفًا، العام السابق له، لتكون سابع أكبر مصدري البنزين عالميًا. وتستفيد السعودية من قدرة التكرير الأكبر في الشرق الأوسط (3.3 مليون برميل يوميًا)، وارتفاع إنتاجية المصافي مؤخرًا، خاصة من جانب مصفاة جازان، التي تبلغ قدرتها 400 ألف برميل يوميًا.
والجدير بالذكر أن الإمارات تمتلك مصفاة الرويس (إحدى أكبر 5 مصافي تكرير في العالم) بقدرة تصل إلى 837 ألف برميل يوميًا.
3 دول عربية تتجه لخفض أسعار الوقود لديها
يوفر آلاف الوظائف... الجزائر تكشف عن مشروع طاقي ضخم في قلب الصحراء
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