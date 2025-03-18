https://sarabic.ae/20250318/بلدان-عربيان-ضمن-قائمة-أكبر-10-دول-مصدرة-للبنزين-في-العالم-1098736617.html

بلدان عربيان ضمن قائمة أكبر 10 دول مصدرة للبنزين في العالم

بلدان عربيان ضمن قائمة أكبر 10 دول مصدرة للبنزين في العالم

سبوتنيك عربي

كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن قائمة بأكبر 10 دول مصدرة للبنزين في العالم، تضمنت دولتين عربيتين. 18.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-18T09:11+0000

2025-03-18T09:11+0000

2025-03-18T09:11+0000

اقتصاد

العالم العربي

بنزين

طاقة

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وذكر التقرير الجديد أن الولايات المتحدة تتصدّر قائمة أكبر الدول المصدرة للبنزين في العالم، مستحوذة على أكثر من 14% من الإجمالي العالمي.وأشار التقرير إلى أن صادرات العالم من البنزين المنقول بحرًا بلغت 5.04 مليون برميل، يوميًا، خلال العام الماضي (2024)، دون تغيير تقريبًا عن عام 2023.وتتربع الولايات المتحدة على عرش قائمة أكبر الدول المصدرة للبنزين في العالم، مستفيدةً من ثبات استهلاكها في السنوات الأخيرة إلى جانب امتلاكها ثاني أكبر طاقة تكرير عالميًا (18.43 مليون برميل يوميًا) بفارق ضئيل عن الصين صاحبة المركز الأول.وبحسب التقرير الجديد لوحدة أبحاث الطاقة، نستعرض قائمة أكبر 10 دول مصدرة للبنزين في العالم حتى نهاية 2024، وهي كالآتي:وصدّرت السعودية 254 ألف برميل يوميًا من البنزين في 2024، مقابل 244 ألفًا، العام السابق له، لتكون سابع أكبر مصدري البنزين عالميًا. وتستفيد السعودية من قدرة التكرير الأكبر في الشرق الأوسط (3.3 مليون برميل يوميًا)، وارتفاع إنتاجية المصافي مؤخرًا، خاصة من جانب مصفاة جازان، التي تبلغ قدرتها 400 ألف برميل يوميًا.والجدير بالذكر أن الإمارات تمتلك مصفاة الرويس (إحدى أكبر 5 مصافي تكرير في العالم) بقدرة تصل إلى 837 ألف برميل يوميًا.3 دول عربية تتجه لخفض أسعار الوقود لديهايوفر آلاف الوظائف... الجزائر تكشف عن مشروع طاقي ضخم في قلب الصحراء

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https://sarabic.ae/20241224/ترتيب-أغلى-5-دول-عربية-من-حيث-أسعار-البنزين-1096103167.html

https://sarabic.ae/20250122/بينها-دولتنا-عربيتان-8-دول-أفريقية-تشهد-تطورات-في-مصافي-التكرير---1097048461.html

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اقتصاد, العالم العربي, بنزين, طاقة