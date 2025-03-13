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https://sarabic.ae/20250313/3-دول-عربية-تتجه-لخفض-أسعار-الوقود-لديها-1098619031.html
3 دول عربية تتجه لخفض أسعار الوقود لديها
3 دول عربية تتجه لخفض أسعار الوقود لديها
سبوتنيك عربي
توقعت مواقع متخصصة بأسعار الطاقة وإنتاجها انخفاض أسعار الوقود في 3 دول عربية بحلول مطلع شهر أبريل/ نيسان المقبل، مقارنة بدولة عربية أخرى سترتفع فيها أسعار... 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T07:52+0000
2025-03-13T07:52+0000
مجتمع
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وذكرت منصة "الطاقة"، صباح اليوم الخميس، أن أسعار البنزين والديزل في كل من الإمارات والأردن وقطر قد تنخفض بحلول مطلع الشهر المقبل، في ظل تراجع أسعار النفط خلال شهر مارس/ آذار الجاري.وأوضحت المنصة أن "انخفاض سعر برميل النفط عالميا ألقى بظلاله على أسعار الوقود في عدد كبير من الدول، إذ تراجعت الأسعار بعد إعلان مجموعة الدول الـ8 الأعضاء في تحالف "أوبك+"، التخلي عن الخفض الطوعي لإنتاج النفط تدريجيا، بداية من شهر أبريل (المقبل)".وأفادت بأن ارتفاع أسعار الوقود في مصر، ربما يأتي بقرار من لجنة التسعير التلقائي للمشتقات البترولية، حيث يفترض أن تعقد اجتماعها الجديد بنهاية الشهر المقبل، بناء على التزام القاهرة بتأجيل انعقاد اللجنة 6 أشهر، وذلك في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.وأشارت إلى أن لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات حددت التسعيرة الجديدة لشهر أبريل المقبل، وقد تعلن عن انخفاض الأسعار في شهر مارس الجاري، وذلك بعد انخفاض أسعار النفط عالميا.ورغم حرص شركة قطر للطاقة على تثبيت أسعار الوقود لأطول مدة ممكنة، من أجل الحفاظ على استقرار سوق المشتقات النفطية في البلاد، فإنها تتجه إلى خفض الأسعار لشهر أبريل المقبل، على خلفية تراجع أسعار النفط العالمية.ويشار إلى أن قطر واحدة من أكثر دول العالم استقرارا بالنسبة إلى أسعار البنزين والديزل، حيث لم تحرك على مدى أكثر من 3 سنوات أسعار البنزين سوى 3 مرات.وفي السياق ذاته، ينتظر إعلان خفض أسعار الوقود في الأردن لشهر أبريل المقبل، إذ تُعدّ المملكة من الدول التي تتأثر فيها أسعار المشتقات النفطية بحركة سعر برميل النفط من خام "برنت"، خاصة وأنها تستورد ما يزيد على 90% من احتياجاتها الطاقية من الخارج.
https://sarabic.ae/20240322/مصر-تعلن-رفع-أسعار-كل-فئات-البنزين-والسولار-1087242544.html
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أخبار مصر الآن, مصر, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الأردن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار

3 دول عربية تتجه لخفض أسعار الوقود لديها

07:52 GMT 13.03.2025
© Sputnik . Mikhail Mprdasov  / الانتقال إلى بنك الصورمحطة بنزين
محطة بنزين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
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توقعت مواقع متخصصة بأسعار الطاقة وإنتاجها انخفاض أسعار الوقود في 3 دول عربية بحلول مطلع شهر أبريل/ نيسان المقبل، مقارنة بدولة عربية أخرى سترتفع فيها أسعار البنزين والديزل، بناء على التزاماتها الدولية.
وذكرت منصة "الطاقة"، صباح اليوم الخميس، أن أسعار البنزين والديزل في كل من الإمارات والأردن وقطر قد تنخفض بحلول مطلع الشهر المقبل، في ظل تراجع أسعار النفط خلال شهر مارس/ آذار الجاري.
محطة بنزين في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
مصر تعلن رفع أسعار كل فئات البنزين والسولار
22 مارس 2024, 01:48 GMT
وأوضحت المنصة أن "انخفاض سعر برميل النفط عالميا ألقى بظلاله على أسعار الوقود في عدد كبير من الدول، إذ تراجعت الأسعار بعد إعلان مجموعة الدول الـ8 الأعضاء في تحالف "أوبك+"، التخلي عن الخفض الطوعي لإنتاج النفط تدريجيا، بداية من شهر أبريل (المقبل)".
وأفادت بأن ارتفاع أسعار الوقود في مصر، ربما يأتي بقرار من لجنة التسعير التلقائي للمشتقات البترولية، حيث يفترض أن تعقد اجتماعها الجديد بنهاية الشهر المقبل، بناء على التزام القاهرة بتأجيل انعقاد اللجنة 6 أشهر، وذلك في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وأشارت إلى أن لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات حددت التسعيرة الجديدة لشهر أبريل المقبل، وقد تعلن عن انخفاض الأسعار في شهر مارس الجاري، وذلك بعد انخفاض أسعار النفط عالميا.
ورغم حرص شركة قطر للطاقة على تثبيت أسعار الوقود لأطول مدة ممكنة، من أجل الحفاظ على استقرار سوق المشتقات النفطية في البلاد، فإنها تتجه إلى خفض الأسعار لشهر أبريل المقبل، على خلفية تراجع أسعار النفط العالمية.
ويشار إلى أن قطر واحدة من أكثر دول العالم استقرارا بالنسبة إلى أسعار البنزين والديزل، حيث لم تحرك على مدى أكثر من 3 سنوات أسعار البنزين سوى 3 مرات.
وفي السياق ذاته، ينتظر إعلان خفض أسعار الوقود في الأردن لشهر أبريل المقبل، إذ تُعدّ المملكة من الدول التي تتأثر فيها أسعار المشتقات النفطية بحركة سعر برميل النفط من خام "برنت"، خاصة وأنها تستورد ما يزيد على 90% من احتياجاتها الطاقية من الخارج.
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