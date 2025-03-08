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إيران توقع على أكبر عقد في صناعة النفط بقيمة 17 مليار دولار
إيران توقع على أكبر عقد في صناعة النفط بقيمة 17 مليار دولار
سبوتنيك عربي
وقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية، اليوم السبت، عقودا بقيمة 17 مليار دولار مما يمثل أكبر عقود النفط في البلاد. 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T12:39+0000
2025-03-08T12:39+0000
اقتصاد
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وأفاد مدير الهندسة في شركة النفط الوطنية، رضا دهقان، بأن "المشروع المهم لوزارة النفط الإيرانية هو مشروع رفع الضغط في حقل "بارس" الجنوبي للغاز، والذي سيتم تنفيذه في 7 مراكز".وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه تم التوقيع على عقود رفع الضغط في حقل بارس الجنوبي للغاز، اليوم السبت، بحضور رئيس الجمهورية الإيراني، مسعود بزشكيان، ووزير النفط الإيراني، ووقعها عن جانب الشركة الوطنية للنفط، حميد بورد، ومديري الشركات المنفذة لمشروع رفع الضغط في حقل "بارس" الجنوبي للغاز.وأوضحت تلك الوسائل أنه وبموجب هذه العقود، سيتم تحديد 14 منصة لرفع الغاز وبنائها وتركيبها وتشغيلها لمراحل حقل "بارس" الجنوبي.الولايات المتحدة تطلب من دولة عربية إنهاء اعتمادها على الطاقة الإيرانيةردا على ترامب.. إيران تؤكد أنه لا يمكن تدمير برنامجها النووي بهجوم عسكري
https://sarabic.ae/20250308/إيران-ترفض-تصريحات-وزير-الخزانة-الأمريكي-بشأن-إفلاسها-وانهيار-اقتصادها-1098488274.html
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اقتصاد, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
اقتصاد, إيران, العالم, أخبار العالم الآن

إيران توقع على أكبر عقد في صناعة النفط بقيمة 17 مليار دولار

12:39 GMT 08.03.2025
© AP Photo / Nabil al-Juraniحقل غاز
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Nabil al-Jurani
تابعنا عبر
وقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية، اليوم السبت، عقودا بقيمة 17 مليار دولار مما يمثل أكبر عقود النفط في البلاد.
وأفاد مدير الهندسة في شركة النفط الوطنية، رضا دهقان، بأن "المشروع المهم لوزارة النفط الإيرانية هو مشروع رفع الضغط في حقل "بارس" الجنوبي للغاز، والذي سيتم تنفيذه في 7 مراكز".

وتابع: "من خلال تركيب المعدات أعلى آبار غاز "عسلوية" وحقن الغاز أو الهواء في الخزان لزيادة الضغط وإنتاج الغاز بشكل مستدام، وبمساعدة شركات محلية مثل "أويك" و"صدرا" و"مقر خاتم الأنبياء"، و"مبنا" و"بتروبارس"، وشركات تصنيع المعدات والضواغط التوربينية، سيتم استثمار 17 مليار دولار في غضون 6 إلى 7 سنوات، وسيصبح إنتاج الغاز من "بارس" الجنوبي مستدامًا.

الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
إيران ترفض تهديدات وزير الخزانة الأمريكي بشأن إفلاسها وانهيار اقتصادها
06:57 GMT
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه تم التوقيع على عقود رفع الضغط في حقل بارس الجنوبي للغاز، اليوم السبت، بحضور رئيس الجمهورية الإيراني، مسعود بزشكيان، ووزير النفط الإيراني، ووقعها عن جانب الشركة الوطنية للنفط، حميد بورد، ومديري الشركات المنفذة لمشروع رفع الضغط في حقل "بارس" الجنوبي للغاز.
وأوضحت تلك الوسائل أنه وبموجب هذه العقود، سيتم تحديد 14 منصة لرفع الغاز وبنائها وتركيبها وتشغيلها لمراحل حقل "بارس" الجنوبي.
الولايات المتحدة تطلب من دولة عربية إنهاء اعتمادها على الطاقة الإيرانية
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