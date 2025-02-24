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يوفر آلاف الوظائف... الجزائر تكشف عن مشروع طاقي ضخم في قلب الصحراء
يوفر آلاف الوظائف... الجزائر تكشف عن مشروع طاقي ضخم في قلب الصحراء
سبوتنيك عربي
أشرف الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي، اليوم الاثنين، على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مصفاة جديدة للنفط في مدينة حاسي مسعود في ولاية ورقلة، تعزيزا لقطاع... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T15:06+0000
2025-02-24T15:06+0000
اقتصاد
الجزائر
العالم العربي
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وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن هذه المنشأة الطاقية الجديدة ستسمح بتعزيز القدرات الوطنية الجزائرية التي تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي للجزائر في المواد البترولية وتعد تجسيدا للإستراتيجية القطاعية الجديدة.وبحسب موقع "النهار" الجزائري، سيشغل هذا المشروع أكثر من 10 آلاف عامل خلال مرحلة الإنجاز، ويستحدث ألف منصب شغل جديد خلال مرحلة الاستغلال.واستمع العرباوي إلى عرض حول هذا المشروع الواعد الذي سيسمح بمعالجة 5 ملايين طن سنويا من النفط الخام، والتي من شأنها توفير الإمدادات اللازمة لتزويد المنشآت الصناعية بالمنطقة، وتلبية احتياجاتها من مختلف المنتجات الطاقوية، فضلا عن الإسهام في تعزيز الأمن الطاقي.مصر تعزز قدراتها في تخزين الكهرباء بصفقة ضخمة مع دولة عربيةكيف تسبب العراق بانخفاض أسعار النفط عالميا؟
https://sarabic.ae/20250224/دولة-عربية-تستثمر-بـ4-حقول-غاز-ضخمة-في-البحر-المتوسط-لتعزيز-صادراتها-1098123995.html
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اقتصاد, الجزائر, العالم العربي
اقتصاد, الجزائر, العالم العربي

يوفر آلاف الوظائف... الجزائر تكشف عن مشروع طاقي ضخم في قلب الصحراء

15:06 GMT 24.02.2025
© Getty Images / Ali DJENIDI / Contributorحقول النفط في الجزائر
حقول النفط في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© Getty Images / Ali DJENIDI / Contributor
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أشرف الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي، اليوم الاثنين، على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مصفاة جديدة للنفط في مدينة حاسي مسعود في ولاية ورقلة، تعزيزا لقطاع الطاقة.
وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن هذه المنشأة الطاقية الجديدة ستسمح بتعزيز القدرات الوطنية الجزائرية التي تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي للجزائر في المواد البترولية وتعد تجسيدا للإستراتيجية القطاعية الجديدة.

وينتظر أن تدخل هذه المصفاة حيز الإنتاج سنة 2027، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1 مليون طن من المازوت التي سترتفع تدريجيا لتبلغ 2.8 مليون طن، و1.31 مليون طن بنزين، بالإضافة على كميات هامة من البروبان والبوتان والكيروسين والزفت.

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وبحسب موقع "النهار" الجزائري، سيشغل هذا المشروع أكثر من 10 آلاف عامل خلال مرحلة الإنجاز، ويستحدث ألف منصب شغل جديد خلال مرحلة الاستغلال.
واستمع العرباوي إلى عرض حول هذا المشروع الواعد الذي سيسمح بمعالجة 5 ملايين طن سنويا من النفط الخام، والتي من شأنها توفير الإمدادات اللازمة لتزويد المنشآت الصناعية بالمنطقة، وتلبية احتياجاتها من مختلف المنتجات الطاقوية، فضلا عن الإسهام في تعزيز الأمن الطاقي.
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