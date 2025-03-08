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دولة عربية تتصدر أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في فبراير 2025
دولة عربية تتصدر أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في فبراير 2025
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة "الطاقة" المتخصصة، عن تصدر إحدى الدول العربية قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في فبراير 2025. 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T06:50+0000
2025-03-08T06:50+0000
اقتصاد
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
طاقة
طاقة نظيفة
طاقة متجددة
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وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في فبراير/شباط 2025، بعدد ضخم من المشروعات داخل الدولة وخارجها، بأيدي شركاتها العاملة في المجال.وأشار التقرير إلى أن الكثير من دول العالم تسعى إلى الاستعانة بالطاقة المتجددة، جنبًا إلى جنب مع مصادر الطاقة التقليدية من النفط والغاز والفحم، وكذلك الطاقة الحرارية الأرضية، لتوفير الطاقة للمواطنين، في ظل أزمة طاقة عالمية تلوح في الأفق على المديين المتوسط والبعيد.وكشف التقرير الجديد عن أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في فبراير 2025، التي تنوعت بين مشروعات داخل دولة الإمارات وخارجها، بالإضافة إلى مشروع سعودي عملاق، ومشروع أخر تتجه إليه تركيا، وهي كالآتي:يشار إلى أن قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة ترصد شهريًا إنفاق الدول الكبرى مليارات الدولارات على مشروعات وتقنيات حديثة في قطاعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والهيدروجين الأخضر، وهو ما يحتاج إليه العالم لتوفير الطاقة الموثوقة والآمنة.مصر تعزز قدراتها في تخزين الكهرباء بصفقة ضخمة مع دولة عربية"مليار برميل"... سوريا تترقب وصول شركة أجنبية للتنقيب عن النفط
https://sarabic.ae/20250302/أكبر-الدول-العربية-قدرة-على-توليد-الكهرباء-من-طاقة-الرياح-1098301115.html
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, طاقة, طاقة نظيفة, طاقة متجددة
اقتصاد, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, طاقة, طاقة نظيفة, طاقة متجددة

دولة عربية تتصدر أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في فبراير 2025

06:50 GMT 08.03.2025
© Photo / Unsplash/ Leohoho برج كهرباء
برج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
© Photo / Unsplash/ Leohoho
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كشف تقرير جديد لمنصة "الطاقة" المتخصصة، عن تصدر إحدى الدول العربية قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في فبراير 2025.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في فبراير/شباط 2025، بعدد ضخم من المشروعات داخل الدولة وخارجها، بأيدي شركاتها العاملة في المجال.
وأشار التقرير إلى أن الكثير من دول العالم تسعى إلى الاستعانة بالطاقة المتجددة، جنبًا إلى جنب مع مصادر الطاقة التقليدية من النفط والغاز والفحم، وكذلك الطاقة الحرارية الأرضية، لتوفير الطاقة للمواطنين، في ظل أزمة طاقة عالمية تلوح في الأفق على المديين المتوسط والبعيد.
ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فقد كانت شركة مصدر الإماراتية الداعم الرئيس لوجود الإمارات على رأس قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في فبراير 2025، بعدد من المشروعات العالمية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى أنجزتها هيئة كهرباء ومياه دبي لتوفير الكهرباء النظيفة.
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وكشف التقرير الجديد عن أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في فبراير 2025، التي تنوعت بين مشروعات داخل دولة الإمارات وخارجها، بالإضافة إلى مشروع سعودي عملاق، ومشروع أخر تتجه إليه تركيا، وهي كالآتي:
1.
اتفاقية شركة مصدر الإماراتية مع شركتين أجنبيتين
وقّعت شركة مصدر الإماراتية "أبوظبي لطاقة المستقبل" اتفاقية مع شركتي "توتال إنرجي" الفرنسية، و"إي بوينت زيرو" المتخصصة في إزالة الكربون. وبموجب الصفقة، ستعمل شركة مصدر مع "توتال إنرجي" لتوفير كهرباء موثوقة ومستدامة للمجتمعات المحلية في أفريقيا، بالإضافة إلى التعاون لدعم تحقيق نقلة نوعية في أنظمة الطاقة على المدى الطويل.
2.
تعاون إماراتي إيطالي ألباني
وقّعت شركة مصدر الإماراتية اتفاقية إطارية مع كل من "طاقة لشبكات النقل" التابعة لمجموعة "طاقة"، وشركة "إيني" الإيطالية. وبموجب الصفقة، ستتعاون الشركات الـ3 لمواصلة تنفيذ مبادرة الشراكة الثلاثية، مع التركيز على إنشاء إطار تعاوني تُوقَّع من خلاله اتفاقية طويلة الأمد تشتري إيطاليا بموجبها كهرباء مولدة من الطاقة المتجددة تُنتج في ألبانيا وتُنقل إلى إيطاليا.
3.
أول مشروع طاقة كهرومائية مخزّنة في الخليج
من المقرر أن تبدأ محطة الطاقة الكهرومائية المخزنة في "حتا" تصدير الكهرباء النظيفة إلى إمارة دبي في أبريل/نيسان المقبل، ويذكر أن المحطة التي تنفّذها هيئة كهرباء ومياه دبي، تستعد لبدء التصدير التدريجي إلى الإمارة خلال أسابيع قليلة، بموجب صفقة مهمة وقّعتها الهيئة لتصدير الكهرباء النظيفة.
4.
أكبر مشروع لتخزين الكهرباء في العالم
بعد توقيعها عقود أكبر مشروع لتخزين الكهرباء في العالم، دخلت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في فبراير 2025، بصفقة بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة "بي واي دي" الصينية، بسعة تبلغ 12.5 غيغاواط/ساعة.
وبموجب الصفقة، فإن شركة "بي واي دي" لتخزين الطاقة، ستقدّم تقنيات تخزين الكهرباء المتقدمة، لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة، وتعزيز التنمية السريعة في قطاع الطاقة المتجددة.
5.
صفقة تركية صينية
لحقت تركيا بقائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة، في فبراير 2025، بفضل صفقة جمعتها مع شركة "تشاينا إنرجي" لتأسيس مشروع كبير لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في تركيا، بالتعاون مع شركتي "إخلاص هولدينغ" و"صن جين سولار إنرجي"، التركيتين لتطوير المشروع.
وبموجب العقد الموقّع بين الجانبين، ستبدأ عمليات بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاواط ومنظومة بطاريات تخزين الكهرباء بقدرة 65 ميغاواط، إذ ستمتلك شركتا إخلاص و"صن جين" نسبة 10% لكل منهما من الشركة الجديدة المطورة للمشروع.
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يشار إلى أن قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة ترصد شهريًا إنفاق الدول الكبرى مليارات الدولارات على مشروعات وتقنيات حديثة في قطاعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والهيدروجين الأخضر، وهو ما يحتاج إليه العالم لتوفير الطاقة الموثوقة والآمنة.
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