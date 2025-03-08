https://sarabic.ae/20250308/دولة-عربية-تتصدر-أكبر-5-صفقات-طاقة-متجددة-في-فبراير-2025-1098487950.html

دولة عربية تتصدر أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في فبراير 2025

دولة عربية تتصدر أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في فبراير 2025

سبوتنيك عربي

كشف تقرير جديد لمنصة "الطاقة" المتخصصة، عن تصدر إحدى الدول العربية قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في فبراير 2025. 08.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-08T06:50+0000

2025-03-08T06:50+0000

2025-03-08T06:50+0000

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طاقة

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طاقة متجددة

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وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في فبراير/شباط 2025، بعدد ضخم من المشروعات داخل الدولة وخارجها، بأيدي شركاتها العاملة في المجال.وأشار التقرير إلى أن الكثير من دول العالم تسعى إلى الاستعانة بالطاقة المتجددة، جنبًا إلى جنب مع مصادر الطاقة التقليدية من النفط والغاز والفحم، وكذلك الطاقة الحرارية الأرضية، لتوفير الطاقة للمواطنين، في ظل أزمة طاقة عالمية تلوح في الأفق على المديين المتوسط والبعيد.وكشف التقرير الجديد عن أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في فبراير 2025، التي تنوعت بين مشروعات داخل دولة الإمارات وخارجها، بالإضافة إلى مشروع سعودي عملاق، ومشروع أخر تتجه إليه تركيا، وهي كالآتي:يشار إلى أن قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة ترصد شهريًا إنفاق الدول الكبرى مليارات الدولارات على مشروعات وتقنيات حديثة في قطاعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والهيدروجين الأخضر، وهو ما يحتاج إليه العالم لتوفير الطاقة الموثوقة والآمنة.مصر تعزز قدراتها في تخزين الكهرباء بصفقة ضخمة مع دولة عربية"مليار برميل"... سوريا تترقب وصول شركة أجنبية للتنقيب عن النفط

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اقتصاد, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, طاقة, طاقة نظيفة, طاقة متجددة