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"مليار برميل"... سوريا تترقب وصول شركة أجنبية للتنقيب عن النفط
"مليار برميل"... سوريا تترقب وصول شركة أجنبية للتنقيب عن النفط
سبوتنيك عربي
كشفت شركة أجنبية عن رغبتها بالعودة إلى قطاع التنقيب والإنتاج في سوريا، بهدف زيادة الإنتاج اليومي من النفط في البلاد، مشيرة إلى تقديرات بوجود احتياطيات تصل إلى... 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T07:39+0000
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يشهد قطاع النفط في سوريا قفزة جديدة، وذلك مع اقتراب رفع العقوبات عن الدولة التي أنهكتها الحرب منذ 14 عامًا. ومن المتوقع زيادة حجم إنتاج النفط في سوريا بما يلبي الاحتياجات المحلية، مع اقتراب رفع العقوبات عن الدولة السورية.وقالت شركة "غلف ساندز بتروليوم" البريطانية (Gulfsands Petroleum) أنها ترغب بالعودة إلى قطاع التنقيب والإنتاج ضمن هدف زيادة الإنتاج اليومي من النفط إلى 100 ألف برميل يوميًا.وأشار رئيسها التنفيذي إلى أنه متفائل برفع العقوبات وتهيئة بيئة مواتية للعمل هناك، لجلب الخبرات والعمّال والمعدّات من جديد، ضمن جهود إعادة الإعمار.الجدير بالذكر، أن أبرز أصول شركة "غلف ساندز" داخل قطاع النفط السوري، هما حقلان داخل المربع 26، الذي تمتلك فيه حصة عاملة قدرها 50% من أسهم رخصة التنقيب والإنتاج، إلى جانب شركة "سينوكيم" الصينية (Sinochem).وبحسب تقديرات الشركة، قد تصل احتياطيات النفط القابلة للاستخراج داخل مربع 26 إلى أكثر من مليار برميل.وزارة النفط السورية تفتح باب المزايدات لبيع "معدن ثمين"الطاقة المتجددة في سوريا... تحديات وفرص في صحراء تدمر
https://sarabic.ae/20250119/3-سيناريوهات-تحدد-مستقبل-النفط-في-سوريا-1096938069.html
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أخبار سوريا اليوم, اقتصاد, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, اقتصاد, العالم العربي

"مليار برميل"... سوريا تترقب وصول شركة أجنبية للتنقيب عن النفط

07:39 GMT 20.02.2025 (تم التحديث: 08:20 GMT 20.02.2025)
© Sputnik . Maksim Blinovرافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية
رافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© Sputnik . Maksim Blinov
تابعنا عبر
كشفت شركة أجنبية عن رغبتها بالعودة إلى قطاع التنقيب والإنتاج في سوريا، بهدف زيادة الإنتاج اليومي من النفط في البلاد، مشيرة إلى تقديرات بوجود احتياطيات تصل إلى أكثر من مليار برميل.
يشهد قطاع النفط في سوريا قفزة جديدة، وذلك مع اقتراب رفع العقوبات عن الدولة التي أنهكتها الحرب منذ 14 عامًا. ومن المتوقع زيادة حجم إنتاج النفط في سوريا بما يلبي الاحتياجات المحلية، مع اقتراب رفع العقوبات عن الدولة السورية.
وقالت شركة "غلف ساندز بتروليوم" البريطانية (Gulfsands Petroleum) أنها ترغب بالعودة إلى قطاع التنقيب والإنتاج ضمن هدف زيادة الإنتاج اليومي من النفط إلى 100 ألف برميل يوميًا.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُعلن فيها الشركة اعتزامها استئناف أعمالها في سوريا، إذ أعدّت خطة تنفيذية عام 2023، بعدما منعتها العقوبات.
نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
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وأشار رئيسها التنفيذي إلى أنه متفائل برفع العقوبات وتهيئة بيئة مواتية للعمل هناك، لجلب الخبرات والعمّال والمعدّات من جديد، ضمن جهود إعادة الإعمار.

ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فقد تدهورت مستويات إنتاج النفط في سوريا إلى ما دون 100 ألف برميل يوميًا في الوقت الحاضر، بالمقارنة بنحو 400 ألف برميل يوميًا، قبل عام 2011.

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الجدير بالذكر، أن أبرز أصول شركة "غلف ساندز" داخل قطاع النفط السوري، هما حقلان داخل المربع 26، الذي تمتلك فيه حصة عاملة قدرها 50% من أسهم رخصة التنقيب والإنتاج، إلى جانب شركة "سينوكيم" الصينية (Sinochem).
وبحسب تقديرات الشركة، قد تصل احتياطيات النفط القابلة للاستخراج داخل مربع 26 إلى أكثر من مليار برميل.
وزارة النفط السورية تفتح باب المزايدات لبيع "معدن ثمين"
الطاقة المتجددة في سوريا... تحديات وفرص في صحراء تدمر
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