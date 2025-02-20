https://sarabic.ae/20250220/إنتاج-النفط-في-سوريا-يترقب-وصول-شركة-أجنبية-1097978555.html

"مليار برميل"... سوريا تترقب وصول شركة أجنبية للتنقيب عن النفط

"مليار برميل"... سوريا تترقب وصول شركة أجنبية للتنقيب عن النفط

سبوتنيك عربي

كشفت شركة أجنبية عن رغبتها بالعودة إلى قطاع التنقيب والإنتاج في سوريا، بهدف زيادة الإنتاج اليومي من النفط في البلاد، مشيرة إلى تقديرات بوجود احتياطيات تصل إلى... 20.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-20T07:39+0000

2025-02-20T07:39+0000

2025-02-20T08:20+0000

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يشهد قطاع النفط في سوريا قفزة جديدة، وذلك مع اقتراب رفع العقوبات عن الدولة التي أنهكتها الحرب منذ 14 عامًا. ومن المتوقع زيادة حجم إنتاج النفط في سوريا بما يلبي الاحتياجات المحلية، مع اقتراب رفع العقوبات عن الدولة السورية.وقالت شركة "غلف ساندز بتروليوم" البريطانية (Gulfsands Petroleum) أنها ترغب بالعودة إلى قطاع التنقيب والإنتاج ضمن هدف زيادة الإنتاج اليومي من النفط إلى 100 ألف برميل يوميًا.وأشار رئيسها التنفيذي إلى أنه متفائل برفع العقوبات وتهيئة بيئة مواتية للعمل هناك، لجلب الخبرات والعمّال والمعدّات من جديد، ضمن جهود إعادة الإعمار.الجدير بالذكر، أن أبرز أصول شركة "غلف ساندز" داخل قطاع النفط السوري، هما حقلان داخل المربع 26، الذي تمتلك فيه حصة عاملة قدرها 50% من أسهم رخصة التنقيب والإنتاج، إلى جانب شركة "سينوكيم" الصينية (Sinochem).وبحسب تقديرات الشركة، قد تصل احتياطيات النفط القابلة للاستخراج داخل مربع 26 إلى أكثر من مليار برميل.وزارة النفط السورية تفتح باب المزايدات لبيع "معدن ثمين"الطاقة المتجددة في سوريا... تحديات وفرص في صحراء تدمر

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أخبار سوريا اليوم, اقتصاد, العالم العربي