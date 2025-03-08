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15:25 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
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مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
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https://sarabic.ae/20250308/5-دول-عربية-ضمن-أكبر-مستوردي-البنزين-من-السعودية-1098506046.html
5 دول عربية ضمن أكبر مستوردي البنزين من السعودية
5 دول عربية ضمن أكبر مستوردي البنزين من السعودية
سبوتنيك عربي
شهد إنتاج السعودية من البنزين زيادة ملحوظة، وذلك بعد الزيادة في إنتاج مصفاة جازان على ساحل البحر الأحمر، التي تصل قدرتها إلى 400 ألف برميل يوميا. 08.03.2025, سبوتنيك عربي
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وجاءت 5 دول عربية ضمن قائمة أكبر مستوردي البنزين السعودي في عام 2024، بينما احتلت الإمارات الأولى عربيا وعالميا.
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انفوجرافيك, أخبار العالم الآن, الأخبار, السعودية, أخبار الأردن, инфографика
انفوجرافيك, أخبار العالم الآن, الأخبار, السعودية, أخبار الأردن, инфографика

5 دول عربية ضمن أكبر مستوردي البنزين من السعودية

15:11 GMT 08.03.2025
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شهد إنتاج السعودية من البنزين زيادة ملحوظة، وذلك بعد الزيادة في إنتاج مصفاة جازان على ساحل البحر الأحمر، التي تصل قدرتها إلى 400 ألف برميل يوميا.
5 دول عربية ضمن أكبر مستوردي البنزين من السعودية - سبوتنيك عربي
وجاءت 5 دول عربية ضمن قائمة أكبر مستوردي البنزين السعودي في عام 2024، بينما احتلت الإمارات الأولى عربيا وعالميا.
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