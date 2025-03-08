https://sarabic.ae/20250308/5-دول-عربية-ضمن-أكبر-مستوردي-البنزين-من-السعودية-1098506046.html
5 دول عربية ضمن أكبر مستوردي البنزين من السعودية
5 دول عربية ضمن أكبر مستوردي البنزين من السعودية
سبوتنيك عربي
شهد إنتاج السعودية من البنزين زيادة ملحوظة، وذلك بعد الزيادة في إنتاج مصفاة جازان على ساحل البحر الأحمر، التي تصل قدرتها إلى 400 ألف برميل يوميا. 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T15:11+0000
2025-03-08T15:11+0000
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وجاءت 5 دول عربية ضمن قائمة أكبر مستوردي البنزين السعودي في عام 2024، بينما احتلت الإمارات الأولى عربيا وعالميا.
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انفوجرافيك, أخبار العالم الآن, الأخبار, السعودية, أخبار الأردن, инфографика
انفوجرافيك, أخبار العالم الآن, الأخبار, السعودية, أخبار الأردن, инфографика
5 دول عربية ضمن أكبر مستوردي البنزين من السعودية
شهد إنتاج السعودية من البنزين زيادة ملحوظة، وذلك بعد الزيادة في إنتاج مصفاة جازان على ساحل البحر الأحمر، التي تصل قدرتها إلى 400 ألف برميل يوميا.
وجاءت 5 دول عربية ضمن قائمة أكبر مستوردي البنزين السعودي في عام 2024، بينما احتلت الإمارات الأولى عربيا وعالميا.