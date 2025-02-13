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رئيس صندوق "أوبك" لـ"سبوتنيك": نلعب دورا كبيرا في التنمية الدولية حول العالم
رئيس صندوق "أوبك" لـ"سبوتنيك": نلعب دورا كبيرا في التنمية الدولية حول العالم
سبوتنيك عربي
قال رئيس صندوق "أوبك" للتنمية الدولية، عبد الحميد الخليفة، اليوم الخميس، إن "القمة العالمية للحكومات التي عقدت في دبي كانت مناسبة مهمة، وتعد تجمعا كبيرا لمتخذي... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T17:39+0000
2025-02-13T17:39+0000
القمة العالمية للحكومات
حصري
دبي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "القمة تشهد الكثير من الاجتماعات، التي تخرج بنتائج كبيرة على مستوى التعاون الدولي في المستقبل، لا سيما وأنها جمعت أكثر من 6000 شخصية، والكثير من متخذي القرارات على مستوى الحكومات، والمؤسسات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص". وعن صندوق "أوبك"، قال الخليفة إنه" نشأ قبل 50 عاما، وكان له دور كبير في التنمية الدولية حول العالم، إذ ينتشر في 125 دولة، ويقوم بدور كبير في هذا الصدد". وأشار رئيس صندوق "أوبك" للتنمية الدولية، عبد الحميد الخليفة، إلى أنه "ناقش خلال القمة الكثير من المبادرات الكبيرة للصندوق في المستقبل، بما في ذلك مبادرة خاصة بالجزر الصغيرة في المحيط الهندي والأطلسي ومنطقة الكاريبي". وانطلقت يوم الثلاثاء الماضي، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة. وشهدت القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك، وركزت القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.
https://sarabic.ae/20250213/رئيس-البحوث-والبيانات-في-غرف-دبي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-أهم-امتحان-للبشرية-فيديو-1097757023.html
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القمة العالمية للحكومات, حصري, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
القمة العالمية للحكومات, حصري, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة

رئيس صندوق "أوبك" لـ"سبوتنيك": نلعب دورا كبيرا في التنمية الدولية حول العالم

17:39 GMT 13.02.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIرئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية، عبد الحميد الخليفة
رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية، عبد الحميد الخليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
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حصري
قال رئيس صندوق "أوبك" للتنمية الدولية، عبد الحميد الخليفة، اليوم الخميس، إن "القمة العالمية للحكومات التي عقدت في دبي كانت مناسبة مهمة، وتعد تجمعا كبيرا لمتخذي القرار حول العالم".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "القمة تشهد الكثير من الاجتماعات، التي تخرج بنتائج كبيرة على مستوى التعاون الدولي في المستقبل، لا سيما وأنها جمعت أكثر من 6000 شخصية، والكثير من متخذي القرارات على مستوى الحكومات، والمؤسسات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص".
وعن صندوق "أوبك"، قال الخليفة إنه" نشأ قبل 50 عاما، وكان له دور كبير في التنمية الدولية حول العالم، إذ ينتشر في 125 دولة، ويقوم بدور كبير في هذا الصدد".
القمة العالمية للحكومات في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
رئيس البحوث والبيانات في غرف دبي يكشف لـ"سبوتنيك" عن "أهم امتحان للبشرية".. فيديو
16:20 GMT
وأشار رئيس صندوق "أوبك" للتنمية الدولية، عبد الحميد الخليفة، إلى أنه "ناقش خلال القمة الكثير من المبادرات الكبيرة للصندوق في المستقبل، بما في ذلك مبادرة خاصة بالجزر الصغيرة في المحيط الهندي والأطلسي ومنطقة الكاريبي".
وانطلقت يوم الثلاثاء الماضي، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.
وشهدت القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك، وركزت القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.
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