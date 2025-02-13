https://sarabic.ae/20250213/رئيس-صندوق-أوبك-لـسبوتنيك-نلعب-دورا-كبيرا-في-التنمية-الدولية-حول-العالم-1097758510.html

رئيس صندوق "أوبك" لـ"سبوتنيك": نلعب دورا كبيرا في التنمية الدولية حول العالم

رئيس صندوق "أوبك" لـ"سبوتنيك": نلعب دورا كبيرا في التنمية الدولية حول العالم

سبوتنيك عربي

قال رئيس صندوق "أوبك" للتنمية الدولية، عبد الحميد الخليفة، اليوم الخميس، إن "القمة العالمية للحكومات التي عقدت في دبي كانت مناسبة مهمة، وتعد تجمعا كبيرا لمتخذي... 13.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-13T17:39+0000

2025-02-13T17:39+0000

2025-02-13T17:39+0000

القمة العالمية للحكومات

حصري

دبي

أخبار الإمارات العربية المتحدة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0d/1097758215_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0e51487755645e40c085bde375302416.jpg

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "القمة تشهد الكثير من الاجتماعات، التي تخرج بنتائج كبيرة على مستوى التعاون الدولي في المستقبل، لا سيما وأنها جمعت أكثر من 6000 شخصية، والكثير من متخذي القرارات على مستوى الحكومات، والمؤسسات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص". وعن صندوق "أوبك"، قال الخليفة إنه" نشأ قبل 50 عاما، وكان له دور كبير في التنمية الدولية حول العالم، إذ ينتشر في 125 دولة، ويقوم بدور كبير في هذا الصدد". وأشار رئيس صندوق "أوبك" للتنمية الدولية، عبد الحميد الخليفة، إلى أنه "ناقش خلال القمة الكثير من المبادرات الكبيرة للصندوق في المستقبل، بما في ذلك مبادرة خاصة بالجزر الصغيرة في المحيط الهندي والأطلسي ومنطقة الكاريبي". وانطلقت يوم الثلاثاء الماضي، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة. وشهدت القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك، وركزت القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.

https://sarabic.ae/20250213/رئيس-البحوث-والبيانات-في-غرف-دبي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-أهم-امتحان-للبشرية-فيديو-1097757023.html

دبي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

القمة العالمية للحكومات, حصري, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة