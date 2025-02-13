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https://sarabic.ae/20250213/رئيس-البحوث-والبيانات-في-غرف-دبي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-أهم-امتحان-للبشرية-فيديو-1097757023.html
رئيس البحوث والبيانات في غرف دبي يكشف لـ"سبوتنيك" عن "أهم امتحان للبشرية".. فيديو
رئيس البحوث والبيانات في غرف دبي يكشف لـ"سبوتنيك" عن "أهم امتحان للبشرية".. فيديو
سبوتنيك عربي
أكد رئيس البحوث والبيانات في غرف دبي، عمر خان، اليوم الخميس، أن القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، "هي مبادرة ممتازة، تسهم في تقوية علاقات الإمارات مع... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T16:20+0000
2025-02-13T16:20+0000
القمة العالمية للحكومات
دبي
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وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" على هامش القمة العالمية للحكومات إلى أنه "كممثل لغرف دبي، فإنه يرى أن لدى الإمارات العربية المتحدة حكومة متقدمة ومتطورة وسبّاقة في التكنولوجيا وتطبيقها، ولا يرتاح لها بال دون أن تطّلع على كل ما هو جديد في الأفق"، موجها الشكر للحكومة الإماراتية على هذه القمة التي يعتبرها "خدمة للعالم".كما شدد عمر خان على أن "مؤشر مناخ الأعمال من أهم المؤشرات، وهو مؤشر مستقبلي، وأن من أفضل الممارسات التي تقوم بها حكومة الإمارات هي الاستماع لآراء رجال الأعمال، وتسمع آراء المعنيين"، موضحا "أنها قيم لدى الإمارات لم تتغير لديها منذ 50 عاما، وهو ما يجعل الناس يتساءلون عم السر وراء تقدم دولة الإمارات وريادتها العالمية".وردا على سؤال بشأن تقنية "الذكاء الاصطناعي" والمخاوف منها، يرى رئيس البحوث والبيانات في غرف دبي، عمر خان أن "الذكاء الاصطناعي هو مخصص لبناء البشرية، وإذا تم تصميمه بطريقة إيجابية، فلن يكون هناك خوف منه".وأوضح في هذا السياق: "دائما أرى التأثير السلبي لـ"الذكاء الإصطناعي" في أفلام هوليوود، لكنني أعتبر أن هذه التقنية بمثابة أحد أبناء البشر، بمعنى أننا لو عاملناه بطريقة إيجابية ونكون مثله الأعلى، فلا خوف منه بإذن الله، أما إذا استمرينا في منحه توجيهات دون أن نلتزم نحن البشر بها، فإن "الذكاء الاصطناعي" سيغضب مننا، ما يجعله أهم امتحان للبشرية".وانطلقت يوم الثلاثاء الماضي، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.وشهدت القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك، وركزت القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.
https://sarabic.ae/20250213/مستشار-الجهاز-المركزي-للتنظيم-بمصر-لـسبوتنيك-قمة-الحكومات-محفل-عالمي-مهم-1097755727.html
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القمة العالمية للحكومات, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
القمة العالمية للحكومات, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

رئيس البحوث والبيانات في غرف دبي يكشف لـ"سبوتنيك" عن "أهم امتحان للبشرية".. فيديو

16:20 GMT 13.02.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIالقمة العالمية للحكومات في دبي
القمة العالمية للحكومات في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
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أكد رئيس البحوث والبيانات في غرف دبي، عمر خان، اليوم الخميس، أن القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، "هي مبادرة ممتازة، تسهم في تقوية علاقات الإمارات مع الدول الأخرى، وتعزز التعاون معها في مجالات مثل التجارة وتبادل البضائع".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" على هامش القمة العالمية للحكومات إلى أنه "كممثل لغرف دبي، فإنه يرى أن لدى الإمارات العربية المتحدة حكومة متقدمة ومتطورة وسبّاقة في التكنولوجيا وتطبيقها، ولا يرتاح لها بال دون أن تطّلع على كل ما هو جديد في الأفق"، موجها الشكر للحكومة الإماراتية على هذه القمة التي يعتبرها "خدمة للعالم".
كما شدد عمر خان على أن "مؤشر مناخ الأعمال من أهم المؤشرات، وهو مؤشر مستقبلي، وأن من أفضل الممارسات التي تقوم بها حكومة الإمارات هي الاستماع لآراء رجال الأعمال، وتسمع آراء المعنيين"، موضحا "أنها قيم لدى الإمارات لم تتغير لديها منذ 50 عاما، وهو ما يجعل الناس يتساءلون عم السر وراء تقدم دولة الإمارات وريادتها العالمية".
وردا على سؤال بشأن تقنية "الذكاء الاصطناعي" والمخاوف منها، يرى رئيس البحوث والبيانات في غرف دبي، عمر خان أن "الذكاء الاصطناعي هو مخصص لبناء البشرية، وإذا تم تصميمه بطريقة إيجابية، فلن يكون هناك خوف منه".
وأوضح في هذا السياق: "دائما أرى التأثير السلبي لـ"الذكاء الإصطناعي" في أفلام هوليوود، لكنني أعتبر أن هذه التقنية بمثابة أحد أبناء البشر، بمعنى أننا لو عاملناه بطريقة إيجابية ونكون مثله الأعلى، فلا خوف منه بإذن الله، أما إذا استمرينا في منحه توجيهات دون أن نلتزم نحن البشر بها، فإن "الذكاء الاصطناعي" سيغضب مننا، ما يجعله أهم امتحان للبشرية".
مستشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، السفير أشرف راشد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
مستشار الجهاز المركزي للتنظيم بمصر لـ"سبوتنيك": قمة الحكومات محفل عالمي مهم
15:39 GMT
وانطلقت يوم الثلاثاء الماضي، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.
وشهدت القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك، وركزت القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.
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