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https://sarabic.ae/20250213/مستشار-الجهاز-المركزي-للتنظيم-بمصر-لـسبوتنيك-قمة-الحكومات-محفل-عالمي-مهم-1097755727.html
مستشار الجهاز المركزي للتنظيم بمصر لـ"سبوتنيك": قمة الحكومات محفل عالمي مهم
مستشار الجهاز المركزي للتنظيم بمصر لـ"سبوتنيك": قمة الحكومات محفل عالمي مهم
سبوتنيك عربي
قال السفير أشرف راشد، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري، اليوم الخميس، إن "القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي، محفل عالمي مهم جدا". 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T15:39+0000
2025-02-13T15:39+0000
القمة العالمية للحكومات
مصر
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "القمة للعام الحالي ودائما، تضم نخبة كبيرة من المسؤولين والمشاركين في جميع دول العالم، سواء كانت نامية أو متقدمة، وكذلك دول عربية وأفريقية وغربية".وأوضح السفير أشرف راشد أن "هناك مجموعات كبيرة حريصة بالتواصل واللقاء كل عام في قمة الحكومات من أجل تبادل الخبرات"، متمنيا النجاح الدائم والمستمر للقمة. وانطلقت يوم الثلاثاء الماضي، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة. وشهدت القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك، وركزت القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.
https://sarabic.ae/20250212/وزير-المالية-والاقتصاد-البحريني-لـسبوتنيك-قمة-الحكومات-ملتقى-مهم-لمناقشة-آخر-المستجدات-العالمية-1097728144.html
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القمة العالمية للحكومات, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, حصري
القمة العالمية للحكومات, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, حصري

مستشار الجهاز المركزي للتنظيم بمصر لـ"سبوتنيك": قمة الحكومات محفل عالمي مهم

15:39 GMT 13.02.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIمستشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، السفير أشرف راشد
مستشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، السفير أشرف راشد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
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حصري
قال السفير أشرف راشد، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري، اليوم الخميس، إن "القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي، محفل عالمي مهم جدا".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "القمة للعام الحالي ودائما، تضم نخبة كبيرة من المسؤولين والمشاركين في جميع دول العالم، سواء كانت نامية أو متقدمة، وكذلك دول عربية وأفريقية وغربية".
وأكد أن "القمة مكان مهم للحديث عن الكثير من المجالات في العالم، وتبادل التجارب والخبرات، باعتبارها محفلا ثريا يتم التفاعل معه دائما، ليس فقط داخل الجلسات بل خارجها".
وأوضح السفير أشرف راشد أن "هناك مجموعات كبيرة حريصة بالتواصل واللقاء كل عام في قمة الحكومات من أجل تبادل الخبرات"، متمنيا النجاح الدائم والمستمر للقمة.
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد، بمملكة البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
وزير المالية والاقتصاد البحريني لـ"سبوتنيك": قمة الحكومات ملتقى مهم لمناقشة آخر المستجدات العالمية
أمس, 19:44 GMT
وانطلقت يوم الثلاثاء الماضي، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.
وشهدت القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك، وركزت القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.
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