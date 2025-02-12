https://sarabic.ae/20250212/وزير-المالية-والاقتصاد-البحريني-لـسبوتنيك-قمة-الحكومات-ملتقى-مهم-لمناقشة-آخر-المستجدات-العالمية-1097728144.html
وزير المالية والاقتصاد البحريني لـ"سبوتنيك": قمة الحكومات ملتقى مهم لمناقشة آخر المستجدات العالمية
وزير المالية والاقتصاد البحريني لـ"سبوتنيك": قمة الحكومات ملتقى مهم لمناقشة آخر المستجدات العالمية
سبوتنيك عربي
قال وزير المالية والاقتصاد في البحرين، الشيخ سلمان بن خليفة، إن قمة الحكومات التي تعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمثل ملتقى مهما لمناقشة الكثير من... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T19:44+0000
2025-02-12T19:44+0000
2025-02-12T19:44+0000
حصري
القمة العالمية للحكومات
دبي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
البحرين
الأخبار
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/04/1069825621_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5212876f09e8cdcbd8d62a2ff0701fd2.jpg
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن القمة العالمية للحكومات تسعى لمناقشة آخر المستجدات العالمية، ومعرفة كيف تحول العالم إلى الاقتصادي المبني على الأفكار والابتكار.وأشاد الوزير البحريني بتنظيم دولة الإمارات للحدث، وقال إن دول المنطقة أصبحت مثالا للحوكمة الصحيحة والتخطيط السليم، وتسعى لوضع الرؤى على المدى الطويل وتنفيذها بأفضل الطرق.وانطلقت أمس الثلاثاء، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.وتشهد القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.
https://sarabic.ae/20250212/الأمين-العام-لجامعة-الدول-العربية-يشيد-في-تصريحات-لـسبوتنيك-بالقمة-العالمية-للحكومات-1097720846.html
دبي
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/04/1069825621_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_aa11502ae38869cbb7f2feb6865779e3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, القمة العالمية للحكومات, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, البحرين, الأخبار, العالم العربي
حصري, القمة العالمية للحكومات, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, البحرين, الأخبار, العالم العربي
وزير المالية والاقتصاد البحريني لـ"سبوتنيك": قمة الحكومات ملتقى مهم لمناقشة آخر المستجدات العالمية
حصري
قال وزير المالية والاقتصاد في البحرين، الشيخ سلمان بن خليفة، إن قمة الحكومات التي تعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمثل ملتقى مهما لمناقشة الكثير من القضايا والملفات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك
"، أن القمة العالمية للحكومات تسعى لمناقشة آخر المستجدات العالمية، ومعرفة كيف تحول العالم إلى الاقتصادي المبني على الأفكار والابتكار.
وأشاد الوزير البحريني بتنظيم دولة الإمارات للحدث، وقال إن دول المنطقة أصبحت مثالا للحوكمة الصحيحة والتخطيط السليم، وتسعى لوضع الرؤى على المدى الطويل وتنفيذها بأفضل الطرق.
وانطلقت أمس الثلاثاء، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات
في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.
وتشهد القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.
وتركّز القمة على التعاون الدولي
ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.