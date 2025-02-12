وزير المالية والاقتصاد البحريني لـ"سبوتنيك": قمة الحكومات ملتقى مهم لمناقشة آخر المستجدات العالمية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
09:18 GMT
29 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
القمة العالمية للحكومات في دبي تناقش الانتقال إلى مرحلة جديدة لم يعرفها التاريخ البشري
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن وقف عمليات تبادل الأسرى و مخاوف من انهيار الاتفاق
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن وقف عمليات تبادل الأسرى و مخاوف من انهيار الاتفاق
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
دبلوماسي مصري: الموقف المصري الثابت هو عدم الموافقة على تهجير الشعب الفلسطيني من غزة
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250212/وزير-المالية-والاقتصاد-البحريني-لـسبوتنيك-قمة-الحكومات-ملتقى-مهم-لمناقشة-آخر-المستجدات-العالمية-1097728144.html
وزير المالية والاقتصاد البحريني لـ"سبوتنيك": قمة الحكومات ملتقى مهم لمناقشة آخر المستجدات العالمية
وزير المالية والاقتصاد البحريني لـ"سبوتنيك": قمة الحكومات ملتقى مهم لمناقشة آخر المستجدات العالمية
سبوتنيك عربي
قال وزير المالية والاقتصاد في البحرين، الشيخ سلمان بن خليفة، إن قمة الحكومات التي تعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمثل ملتقى مهما لمناقشة الكثير من... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T19:44+0000
2025-02-12T19:44+0000
حصري
القمة العالمية للحكومات
دبي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
البحرين
الأخبار
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/04/1069825621_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5212876f09e8cdcbd8d62a2ff0701fd2.jpg
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن القمة العالمية للحكومات تسعى لمناقشة آخر المستجدات العالمية، ومعرفة كيف تحول العالم إلى الاقتصادي المبني على الأفكار والابتكار.وأشاد الوزير البحريني بتنظيم دولة الإمارات للحدث، وقال إن دول المنطقة أصبحت مثالا للحوكمة الصحيحة والتخطيط السليم، وتسعى لوضع الرؤى على المدى الطويل وتنفيذها بأفضل الطرق.وانطلقت أمس الثلاثاء، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.وتشهد القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.
https://sarabic.ae/20250212/الأمين-العام-لجامعة-الدول-العربية-يشيد-في-تصريحات-لـسبوتنيك-بالقمة-العالمية-للحكومات-1097720846.html
دبي
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/04/1069825621_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_aa11502ae38869cbb7f2feb6865779e3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, القمة العالمية للحكومات, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, البحرين, الأخبار, العالم العربي
حصري, القمة العالمية للحكومات, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, البحرين, الأخبار, العالم العربي

وزير المالية والاقتصاد البحريني لـ"سبوتنيك": قمة الحكومات ملتقى مهم لمناقشة آخر المستجدات العالمية

19:44 GMT 12.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد، بمملكة البحرين
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد، بمملكة البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
حصري
قال وزير المالية والاقتصاد في البحرين، الشيخ سلمان بن خليفة، إن قمة الحكومات التي تعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمثل ملتقى مهما لمناقشة الكثير من القضايا والملفات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن القمة العالمية للحكومات تسعى لمناقشة آخر المستجدات العالمية، ومعرفة كيف تحول العالم إلى الاقتصادي المبني على الأفكار والابتكار.
الأمين العام لجامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد في تصريحات لـ"سبوتنيك" بالقمة العالمية للحكومات
15:53 GMT
وأشاد الوزير البحريني بتنظيم دولة الإمارات للحدث، وقال إن دول المنطقة أصبحت مثالا للحوكمة الصحيحة والتخطيط السليم، وتسعى لوضع الرؤى على المدى الطويل وتنفيذها بأفضل الطرق.
وانطلقت أمس الثلاثاء، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.
وتشهد القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.
وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала