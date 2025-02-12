https://sarabic.ae/20250212/الأمين-العام-لجامعة-الدول-العربية-يشيد-في-تصريحات-لـسبوتنيك-بالقمة-العالمية-للحكومات-1097720846.html
الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد في تصريحات لـ"سبوتنيك" بالقمة العالمية للحكومات
الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد في تصريحات لـ"سبوتنيك" بالقمة العالمية للحكومات
سبوتنيك عربي
أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بفعاليات القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي هذا العام. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T15:53+0000
2025-02-12T15:53+0000
2025-02-12T15:53+0000
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وقال في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن القمة العالمية للحكومات جيدة جدًا، مشيدًا بالتنظيم والحضور الكبير للمسؤولين من كافة دول العالم.وفيما يتعلق بالقمة العربية الطارئة التي دعت لها الجامعة العربية بالقاهرة، قال إنها سوف تكون في الموعد المحدد لها في نهاية الشهر الجاري، فيما أكد أنه من المبكر الحكم عليها أو الحديث عن تفاصليها قبل أسبوعين من انطلاقها.وكان أحمد أبو الغيط، قد أكد خلال جلسة له على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على أهل قطاع غزة.وأوضح أن العالم العربي ومصر والأردن والسعودية، وكل القوى ذات التأثير في المنطقة عليها التدخل من أجل حل القضية الفلسطينية حلا عادلا، مؤكدًا أن الطروحات الأمريكية غير مقبولة عربيا وفلسطينيا".وانطلقت أمس الثلاثاء، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.وتشهد القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك. وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.
https://sarabic.ae/20250212/وزيرة-التخطيط-والتعاون-الدولي-المصرية-لـسبوتنيك-قمة-الحكومات-تناقش-موضوعات-اقتصادية-وسياسية-مهمة-1097719752.html
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حصري, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, الأخبار, القمة العالمية للحكومات
حصري, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, الأخبار, القمة العالمية للحكومات
الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد في تصريحات لـ"سبوتنيك" بالقمة العالمية للحكومات
حصري
أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بفعاليات القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي هذا العام.
وقال في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك
"، إن القمة العالمية للحكومات جيدة جدًا، مشيدًا بالتنظيم والحضور الكبير للمسؤولين من كافة دول العالم.
وفيما يتعلق بالقمة العربية الطارئة التي دعت لها الجامعة العربية بالقاهرة، قال إنها سوف تكون في الموعد المحدد لها في نهاية الشهر الجاري، فيما أكد أنه من المبكر الحكم عليها أو الحديث عن تفاصليها قبل أسبوعين من انطلاقها.
وكان أحمد أبو الغيط، قد أكد خلال جلسة له على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على أهل قطاع غزة.
وأوضح أن العالم العربي ومصر والأردن والسعودية، وكل القوى ذات التأثير في المنطقة عليها التدخل من أجل حل القضية الفلسطينية حلا عادلا، مؤكدًا أن الطروحات الأمريكية غير مقبولة عربيا وفلسطينيا".
وانطلقت أمس الثلاثاء، فعاليات أعمال القمة العالمية
للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.
وتشهد القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية
ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك. وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.