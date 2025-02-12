https://sarabic.ae/20250212/وزيرة-التخطيط-والتعاون-الدولي-المصرية-لـسبوتنيك-قمة-الحكومات-تناقش-موضوعات-اقتصادية-وسياسية-مهمة-1097719752.html
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية لـ"سبوتنيك": قمة الحكومات تناقش موضوعات اقتصادية وسياسية مهمة
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية لـ"سبوتنيك": قمة الحكومات تناقش موضوعات اقتصادية وسياسية مهمة
سبوتنيك عربي
أبدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، سعادتها بالتواجد في هذه النسخة من القمة العالمية للحكومات التي تنظمها دبي. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T15:37+0000
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وقالت في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إنها سعيدة بالتواجد في قمة الحكومات، والالتقاء مجددًا في دبي مع الوفود المشاركة.وأوضحت أن القمة هذا العام، تناقش موضوعات مهمة جدًا، على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، متمنية التوفيق لكافة المشاركين في القمة.وانطلقت أمس الثلاثاء، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.وتشهد القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.
https://sarabic.ae/20250211/كيف-توقعت-قمة-الحكومات-شكل-العالم-في-٢٠٥٠-1097659349.html
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حصري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, القمة العالمية للحكومات, دبي, الأخبار
حصري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, القمة العالمية للحكومات, دبي, الأخبار
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية لـ"سبوتنيك": قمة الحكومات تناقش موضوعات اقتصادية وسياسية مهمة
حصري
أبدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، سعادتها بالتواجد في هذه النسخة من القمة العالمية للحكومات التي تنظمها دبي.
وقالت في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إنها سعيدة بالتواجد في قمة الحكومات، والالتقاء مجددًا في دبي مع الوفود المشاركة.
وأوضحت أن القمة هذا العام، تناقش موضوعات مهمة جدًا، على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، متمنية التوفيق لكافة المشاركين في القمة.
وانطلقت أمس الثلاثاء، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات
في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.
وتشهد القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.
وتركّز القمة على التعاون الدولي
ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.