https://sarabic.ae/20250212/مسؤولة-تتحدث-لـسبوتنيك-عن-جهود-مصر-في-الرقمنة-والذكاء-الاصطناعي-1097714203.html
مسؤولة تتحدث لـ"سبوتنيك" عن جهود مصر في الرقمنة والذكاء الاصطناعي
مسؤولة تتحدث لـ"سبوتنيك" عن جهود مصر في الرقمنة والذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
في إطار مشاركتها في القمة العالمية للحكومات، تحدثت غادة لبيب، نائبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، عن جهود مصر في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي،... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T13:21+0000
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وقالت غادة لبيب، اليوم الأربعاء، إن مصر حريصة على المشاركة في القمة العالمية للحكومات، وذلك بهدف عرض أحدث إنجازاتها في مجال الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات.وأشارت إلى أن مصر تمتلك استراتيجية وطنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مع تأكيدها أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في هذا المجال.وأضافت أن حضور مصر في القمة يعكس التزامها بإبراز إنجازاتها في الرقمنة والتكنولوجيا.وأفادت أن مصر قد أنشأت جامعة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة لتطوير الجيل القادم من الخبراء في هذا المجال.وانطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة، بالإضافة إلى 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.وتركز القمة على تعزيز التعاون الدولي، ومواجهة التحديات، واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية، مما يجعلها أحد أبرز التجمعات العالمية لرسم ملامح مستقبل الحوكمة وتطوير الأداء الحكومي.
https://sarabic.ae/20250211/كيف-توقعت-قمة-الحكومات-شكل-العالم-في-٢٠٥٠-1097659349.html
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حصري, القمة العالمية للحكومات, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
حصري, القمة العالمية للحكومات, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
مسؤولة تتحدث لـ"سبوتنيك" عن جهود مصر في الرقمنة والذكاء الاصطناعي
حصري
في إطار مشاركتها في القمة العالمية للحكومات، تحدثت غادة لبيب، نائبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، عن جهود مصر في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، مستعرضةً الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في هذه المجالات، إضافة إلى استراتيجياتها المستقبلية لتمكين الشباب وتطوير الكفاءات الوطنية.
وقالت غادة لبيب، اليوم الأربعاء، إن مصر حريصة على المشاركة في القمة العالمية للحكومات، وذلك بهدف عرض أحدث إنجازاتها في مجال الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت لبيب في حديثها لوكالة "سبوتنيك
"، أن الدولة المصرية منذ عام 2017 قد قامت بتأسيس العديد من المجالس التي ساهمت في تعزيز مجال التكنولوجيا والرقمنة، مثل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية، والمجلس الأعلى للأمن السيبراني، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أن مصر تمتلك استراتيجية وطنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مع تأكيدها أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في هذا المجال.
وأضافت أن حضور مصر في القمة يعكس التزامها بإبراز إنجازاتها في الرقمنة والتكنولوجيا.
كما لفتت لبيب إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى تمكين الشباب من مختلف الفئات الاجتماعية من خلال توفير دورات تدريبية لاستخدام الأدوات الحديثة في التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
وأفادت أن مصر قد أنشأت جامعة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة لتطوير الجيل القادم من الخبراء في هذا المجال.
وانطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات
في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة، بالإضافة إلى 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.
وتركز القمة على تعزيز التعاون الدولي، ومواجهة التحديات، واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية، مما يجعلها أحد أبرز التجمعات العالمية لرسم ملامح مستقبل الحوكمة وتطوير الأداء الحكومي.