https://sarabic.ae/20250210/من-بينهم-إيلون-ماسك-تصورات-رؤساء-وقادة-للتحولات-العالمية-خلال-قمة-الحكومات-2025-في-دبي-1097645222.html

من بينهم إيلون ماسك... تصورات رؤساء وقادة للتحولات العالمية خلال قمة الحكومات 2025 في دبي

من بينهم إيلون ماسك... تصورات رؤساء وقادة للتحولات العالمية خلال قمة الحكومات 2025 في دبي

سبوتنيك عربي

تستضيف القمة العالمية للحكومات 2025، المزمع عقدها غدا الثلاثاء في دبي على مدار الثلاثة أيام، عددا من قادة الدول ورؤساء الحكومات ونخبة من أبرز قادة القطاعات... 10.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-10T15:13+0000

2025-02-10T15:13+0000

2025-02-10T15:13+0000

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وسيحضر فعاليات القمة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و140 وفداً حكومياً وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، وتضم 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار.كما يلقي نائب رئيس جمهورية السلفادور، فيليكس أولوا، كلمة رئيسية وتلقي أيضا رئيسة وزراء جمهورية لاتفيا، إيفيكا سيلينا، كلمة رئيسية في "منتدى التوازن بين الجنسين".ويشارك في فعاليات القمة أيضا عددا من أهم العلماء والمفكرين ومن بينهم الحائزين على جائزة نوبل في مختلف المجالات.

https://sarabic.ae/20250208/قمة-الحكومات-في-دبي-تبحث-التحديات-وفرص-التعاون-بين-دول-العالم-1097598394.html

https://sarabic.ae/20250130/سندات-زرقاء-موانئ-دبي-تشهد-حدثا-هو-الأول-من-نوعه-في-الشرق-الأوسط-1097310264.html

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