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من بينهم إيلون ماسك... تصورات رؤساء وقادة للتحولات العالمية خلال قمة الحكومات 2025 في دبي
من بينهم إيلون ماسك... تصورات رؤساء وقادة للتحولات العالمية خلال قمة الحكومات 2025 في دبي
سبوتنيك عربي
تستضيف القمة العالمية للحكومات 2025، المزمع عقدها غدا الثلاثاء في دبي على مدار الثلاثة أيام، عددا من قادة الدول ورؤساء الحكومات ونخبة من أبرز قادة القطاعات... 10.02.2025, سبوتنيك عربي
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وسيحضر فعاليات القمة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و140 وفداً حكومياً وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، وتضم 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار.كما يلقي نائب رئيس جمهورية السلفادور، فيليكس أولوا، كلمة رئيسية وتلقي أيضا رئيسة وزراء جمهورية لاتفيا، إيفيكا سيلينا، كلمة رئيسية في "منتدى التوازن بين الجنسين".ويشارك في فعاليات القمة أيضا عددا من أهم العلماء والمفكرين ومن بينهم الحائزين على جائزة نوبل في مختلف المجالات.
https://sarabic.ae/20250208/قمة-الحكومات-في-دبي-تبحث-التحديات-وفرص-التعاون-بين-دول-العالم-1097598394.html
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العالم, العالم العربي, أخبار الأمارات
العالم, العالم العربي, أخبار الأمارات

من بينهم إيلون ماسك... تصورات رؤساء وقادة للتحولات العالمية خلال قمة الحكومات 2025 في دبي

15:13 GMT 10.02.2025
© Unsplash/ ZQ Lee دبي
دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
© Unsplash/ ZQ Lee
تابعنا عبر
تستضيف القمة العالمية للحكومات 2025، المزمع عقدها غدا الثلاثاء في دبي على مدار الثلاثة أيام، عددا من قادة الدول ورؤساء الحكومات ونخبة من أبرز قادة القطاعات الرئيسية الكبرى لعرض رؤى وتصورات استراتيجية لتمكين حكومات العالم.
وسيحضر فعاليات القمة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و140 وفداً حكومياً وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، وتضم 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار.

ويلقي كل من رئيس جمهورية بولندا، أندجي دودا، ورئيس وزراء دولة الكويت، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، كلمات رئيسية ضمن أجندة اليوم الأول.

قمة الحكومات في دبي عام 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
قمة الحكومات في دبي تبحث التحديات وفرص التعاون بين دول العالم
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كما يلقي نائب رئيس جمهورية السلفادور، فيليكس أولوا، كلمة رئيسية وتلقي أيضا رئيسة وزراء جمهورية لاتفيا، إيفيكا سيلينا، كلمة رئيسية في "منتدى التوازن بين الجنسين".

وسيشارك في القمة إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركات "سبيس إكس" و"تسلا" و"إكس"، إضافة إلى سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة "غوغل" و"ألفابيت"، كما يشارك جوزيف تساي الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة علي بابا في جلسة بعنوان "هل نشهد صعود امبراطورية تكنولوجية جديدة؟".

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أما فيما يخص قادة الإعلام العالمي، سيشارك السير مارك تومبسون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشبكة "سي إن إن العالمية"، وألمار لاتور الرئيس التنفيذي لـ "داو جونز" وأندرو سولينجر الرئيس التنفيذي لـ "فورين بوليسي"، وجيسيكا سييلي الرئيس التنفيذي لـ "تايم" ويحاورهم ستيفن بيرتوني، مساعد مدير التحرير في "فوربس".

ويشارك في فعاليات القمة أيضا عددا من أهم العلماء والمفكرين ومن بينهم الحائزين على جائزة نوبل في مختلف المجالات.
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