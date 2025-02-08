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عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
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الإنسان والثقافة
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زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
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قمة الحكومات في دبي تبحث التحديات وفرص التعاون بين دول العالم
قمة الحكومات في دبي تبحث التحديات وفرص التعاون بين دول العالم
سبوتنيك عربي
تركز قمة الحكومات التي تنطلق في دبي في الـ11 من فبراير/ شباط الجاري التعاون والتحديات والفرص في العصر الذكي. 08.02.2025, سبوتنيك عربي
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وسيشارك في الجلسة الافتتاحية للقمة، التي تشارك وكالة "سبوتنيك" في تغطية فعالياتها، محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس القمة العالمية للحكومات وعمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونائب رئيس القمة العالمية للحكومات، بحسب بيان وصل "سبوتنيك"، نسخة منه، اليوم السبت.ومن أهم الموضوعات التي تطرحها القمة "ثِقَل التاريخ: هل يمكن للأمم أن تتطور بما يتجاوز ماضيها؟ وأيضا: هل تقود التحالفات الاقتصادية مستقبل النفوذ العالمي؟، بمشاركة محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، والدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة". وستشهد القمة أيضا كلمة لإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات "سبيس إكس، تيسلا، إكس".وسيشهد العاشر من الشهر الجاري فعاليات اليوم التمهيدي للقمة بمشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية والخبراء وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، حيث تضم فعاليات اليوم التمهيدي منتدى المالية العامة للدول العربية والاجتماع العربي للقيادات الشابة وكذلك منتدى القيادات العربية الشابة.وتستشرف الدورة الجديدة من القمة، التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، وأبرز الفرص والتحديات الناشئة عن هذه التحولات في مختلف القطاعات والقضايا، كما تدعم القمة من خلال حواراتها صياغة استراتيجيات ورؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، بما يهدف إلى تسريع التنمية والازدهار في مختلف الدول والمجتمعات.
https://sarabic.ae/20190210/الإمارات-القمة-العالمية-للحكومات-دبي-1038921992.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي

قمة الحكومات في دبي تبحث التحديات وفرص التعاون بين دول العالم

19:55 GMT 08.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorقمة الحكومات في دبي عام 2024
قمة الحكومات في دبي عام 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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تركز قمة الحكومات التي تنطلق في دبي في الـ11 من فبراير/ شباط الجاري التعاون والتحديات والفرص في العصر الذكي.
وسيشارك في الجلسة الافتتاحية للقمة، التي تشارك وكالة "سبوتنيك" في تغطية فعالياتها، محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس القمة العالمية للحكومات وعمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونائب رئيس القمة العالمية للحكومات، بحسب بيان وصل "سبوتنيك"، نسخة منه، اليوم السبت.
دبي، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2019
انطلاق القمة العالمية للحكومات في دبي بمشاركة دولية واسعة
10 فبراير 2019, 08:27 GMT
ومن أهم الموضوعات التي تطرحها القمة "ثِقَل التاريخ: هل يمكن للأمم أن تتطور بما يتجاوز ماضيها؟ وأيضا: هل تقود التحالفات الاقتصادية مستقبل النفوذ العالمي؟، بمشاركة محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، والدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة".
وستشهد القمة أيضا كلمة لإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات "سبيس إكس، تيسلا، إكس".
وسيشهد العاشر من الشهر الجاري فعاليات اليوم التمهيدي للقمة بمشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية والخبراء وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، حيث تضم فعاليات اليوم التمهيدي منتدى المالية العامة للدول العربية والاجتماع العربي للقيادات الشابة وكذلك منتدى القيادات العربية الشابة.
وتستشرف الدورة الجديدة من القمة، التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، وأبرز الفرص والتحديات الناشئة عن هذه التحولات في مختلف القطاعات والقضايا، كما تدعم القمة من خلال حواراتها صياغة استراتيجيات ورؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، بما يهدف إلى تسريع التنمية والازدهار في مختلف الدول والمجتمعات.
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