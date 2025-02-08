https://sarabic.ae/20250208/قمة-الحكومات-في-دبي-تبحث-التحديات-وفرص-التعاون-بين-دول-العالم-1097598394.html
قمة الحكومات في دبي تبحث التحديات وفرص التعاون بين دول العالم
قمة الحكومات في دبي تبحث التحديات وفرص التعاون بين دول العالم
سبوتنيك عربي
تركز قمة الحكومات التي تنطلق في دبي في الـ11 من فبراير/ شباط الجاري التعاون والتحديات والفرص في العصر الذكي. 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T19:55+0000
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وسيشارك في الجلسة الافتتاحية للقمة، التي تشارك وكالة "سبوتنيك" في تغطية فعالياتها، محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس القمة العالمية للحكومات وعمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونائب رئيس القمة العالمية للحكومات، بحسب بيان وصل "سبوتنيك"، نسخة منه، اليوم السبت.ومن أهم الموضوعات التي تطرحها القمة "ثِقَل التاريخ: هل يمكن للأمم أن تتطور بما يتجاوز ماضيها؟ وأيضا: هل تقود التحالفات الاقتصادية مستقبل النفوذ العالمي؟، بمشاركة محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، والدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة". وستشهد القمة أيضا كلمة لإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات "سبيس إكس، تيسلا، إكس".وسيشهد العاشر من الشهر الجاري فعاليات اليوم التمهيدي للقمة بمشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية والخبراء وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، حيث تضم فعاليات اليوم التمهيدي منتدى المالية العامة للدول العربية والاجتماع العربي للقيادات الشابة وكذلك منتدى القيادات العربية الشابة.وتستشرف الدورة الجديدة من القمة، التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، وأبرز الفرص والتحديات الناشئة عن هذه التحولات في مختلف القطاعات والقضايا، كما تدعم القمة من خلال حواراتها صياغة استراتيجيات ورؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، بما يهدف إلى تسريع التنمية والازدهار في مختلف الدول والمجتمعات.
https://sarabic.ae/20190210/الإمارات-القمة-العالمية-للحكومات-دبي-1038921992.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي
قمة الحكومات في دبي تبحث التحديات وفرص التعاون بين دول العالم
تركز قمة الحكومات التي تنطلق في دبي في الـ11 من فبراير/ شباط الجاري التعاون والتحديات والفرص في العصر الذكي.
وسيشارك في الجلسة الافتتاحية للقمة، التي تشارك وكالة "سبوتنيك
" في تغطية فعالياتها، محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس القمة العالمية للحكومات وعمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونائب رئيس القمة العالمية للحكومات، بحسب بيان وصل "سبوتنيك"، نسخة منه، اليوم السبت.
10 فبراير 2019, 08:27 GMT
ومن أهم الموضوعات التي تطرحها القمة "ثِقَل التاريخ: هل يمكن للأمم أن تتطور بما يتجاوز ماضيها؟ وأيضا: هل تقود التحالفات الاقتصادية مستقبل النفوذ العالمي؟، بمشاركة محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، والدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات
العربية المتحدة".
وستشهد القمة أيضا كلمة لإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات "سبيس إكس، تيسلا، إكس".
وسيشهد العاشر من الشهر الجاري فعاليات اليوم التمهيدي للقمة بمشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية والخبراء وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، حيث تضم فعاليات اليوم التمهيدي منتدى المالية العامة للدول العربية والاجتماع العربي للقيادات الشابة وكذلك منتدى القيادات العربية الشابة.
وتستشرف الدورة الجديدة من القمة
، التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، وأبرز الفرص والتحديات الناشئة عن هذه التحولات في مختلف القطاعات والقضايا، كما تدعم القمة من خلال حواراتها صياغة استراتيجيات ورؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، بما يهدف إلى تسريع التنمية والازدهار في مختلف الدول والمجتمعات.