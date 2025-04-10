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القوات الروسية تحرر بلدة جورافكا في مقاطعة سومي
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15 مليار برميل... أكبر حقل نفطي بحري عالميا في دولة عربية
15 مليار برميل... أكبر حقل نفطي بحري عالميا في دولة عربية
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن أن أكبر حقل نفطي بحري في العالم يقع في دولة عربية، باحتياطات تقدّر بـ15 مليار برميل. 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T08:43+0000
2025-04-10T08:48+0000
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وذكر التقرير الجديد أن أكبر حقل نفط بحري في العالم يوجد في المملكة العربية السعودية، وهو حقل السفانية الذي يمتلك تاريخًا طويلًا من الإنتاج والاحتياطيات الضخمة التي تواصل المملكة استثمارها.ويأتي التركيز المتزايد على معرفة موقع أكبر حقل نفطي بحري في العالم نتيجة التنافس العالمي على مصادر الطاقة، في وقت تسعى السعودية إلى تعزيز مكانتها بصفتها أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، من خلال مشروعات تطوير ضخمة لحقل السفانية البحري.ويعد حقل السفانية السعودي أكبر حقل نفطي بحري في العالم، ويقع في مياه الخليج العربي، على بعد نحو 200 إلى 260 كيلومترًا شمال مدينة الظهران في المملكة العربية السعودية، وتديره شركة "أرامكو" السعودية، منذ اكتشافه رسميًا، في عام 1951.ويمتد حقل السفانية على مساحة تصل إلى 50 كيلومترًا طولًا و15 كيلومترًا عرضًا، ويحتوي على احتياطيات مؤكدة تقدّر بنحو 15 مليار برميل من النفط الثقيل، في حين بلغ إجمالي الإنتاج المستخرج منه حتى الآن أكثر من 19.2 مليار برميل.ولم تتوقف أهمية حقل السفانية عند كونه أكبر حقل نفطي بحري في العالم، بل ارتبط أيضًا بدور رئيس في مزيج الطاقة العالمي، وهو ما يعزز مكانة السعودية بوصفها قوة طاقية عالمية، ولا سيما مع استمرار خططها التوسعية، حتى عام 2027.7 دول عربية تنافس عالميا على إنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسيةدولة عربية تتصدر أكبر 5 صفقات نفطية لعام 2025
https://sarabic.ae/20250409/السعودية-تعلن-14-اكتشافا-جديدا-للنفط-والغاز-في-المنطقة-الشرقية-والربع-الخالي-1099391993.html
https://sarabic.ae/20250316/5-دول-عربية-تستحوذ-على-72--من-الناتج-المحلي-الإجمالي-العربي-1098702639.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي

15 مليار برميل... أكبر حقل نفطي بحري عالميا في دولة عربية

08:43 GMT 10.04.2025 (تم التحديث: 08:48 GMT 10.04.2025)
© Sputnik . Axel Schmidtإنشاء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"
إنشاء خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© Sputnik . Axel Schmidt
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كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن أن أكبر حقل نفطي بحري في العالم يقع في دولة عربية، باحتياطات تقدّر بـ15 مليار برميل.
وذكر التقرير الجديد أن أكبر حقل نفط بحري في العالم يوجد في المملكة العربية السعودية، وهو حقل السفانية الذي يمتلك تاريخًا طويلًا من الإنتاج والاحتياطيات الضخمة التي تواصل المملكة استثمارها.
ويأتي التركيز المتزايد على معرفة موقع أكبر حقل نفطي بحري في العالم نتيجة التنافس العالمي على مصادر الطاقة، في وقت تسعى السعودية إلى تعزيز مكانتها بصفتها أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، من خلال مشروعات تطوير ضخمة لحقل السفانية البحري.
حقل نفط في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
السعودية تعلن 14 اكتشافا جديدا للنفط والغاز في المنطقة الشرقية والربع الخالي
أمس, 19:56 GMT
ووفقًا لبيانات موسوعة حقول النفط والغاز لدى منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فإن حقل السفانية يظل يحتفظ بلقب الأكبر عالميًا من حيث الاحتياطيات المؤكدة وإجمالي الإنتاج.
ويعد حقل السفانية السعودي أكبر حقل نفطي بحري في العالم، ويقع في مياه الخليج العربي، على بعد نحو 200 إلى 260 كيلومترًا شمال مدينة الظهران في المملكة العربية السعودية، وتديره شركة "أرامكو" السعودية، منذ اكتشافه رسميًا، في عام 1951.
الاقتصاد السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2025
5 دول عربية تستحوذ على 72 % من الناتج المحلي الإجمالي العربي
16 مارس, 18:12 GMT
ويمتد حقل السفانية على مساحة تصل إلى 50 كيلومترًا طولًا و15 كيلومترًا عرضًا، ويحتوي على احتياطيات مؤكدة تقدّر بنحو 15 مليار برميل من النفط الثقيل، في حين بلغ إجمالي الإنتاج المستخرج منه حتى الآن أكثر من 19.2 مليار برميل.
ولم تتوقف أهمية حقل السفانية عند كونه أكبر حقل نفطي بحري في العالم، بل ارتبط أيضًا بدور رئيس في مزيج الطاقة العالمي، وهو ما يعزز مكانة السعودية بوصفها قوة طاقية عالمية، ولا سيما مع استمرار خططها التوسعية، حتى عام 2027.
7 دول عربية تنافس عالميا على إنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية
دولة عربية تتصدر أكبر 5 صفقات نفطية لعام 2025
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