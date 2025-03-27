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10 مشروعات نفطية مصرية في 3 دول عربية
10 مشروعات نفطية مصرية في 3 دول عربية
سبوتنيك عربي
أكدت شركة إنبي، أنها نجحت في مواجهة العديد من التحديات خلال عام 2024، بما في ذلك الاضطرابات السياسية العالمية، وتقلبات الأسعار، ومعوقات توافر الطاقة، بالإضافة... 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T10:08+0000
2025-03-27T10:08+0000
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وقال رئيس الشركة المهندس وائل لطفي، إن عام 2024 كان حافلًا بالإنجازات، رغم التحديات، مشيرا إلى أن "الشركة نفذت مشروعات كبرى محليًا ودوليًا بأعلى معدلات الجودة والأمان؛ من بينها 10 مشروعات خارج مصر في كل من السعودية والإمارات والأردن.وأضاف لطفي أن "المشروعات المحلية شملت تنفيذ توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، ومصنع الكلور وفوق أكسيد الهيدروجين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبورواش، بالإضافة إلى مجمع الصوب الزراعية في اللاهون".وحصلت إنبي على التصنيف الأعلى في تاريخها ضمن أفضل الشركات العالمية، وفقًا لتقييم مؤسسة (ENR) الخاص بتصنيف الشركات العالمية عن عام 2024؛ حيث صنّفت في المركز السابع ضمن أفضل 25 شركة تصميم عالمية في مجال مصافي التكرير والبتروكيماويات.وانفردت شركة إنبي بكونها الشركة المصرية الوحيدة ضمن تصنيف أعلى 225 شركة تصميم دولية، وجاءت في المركز الـ73 متقدمة 19 مركزا، واحتلت المركز الـ131 ضمن تصنيف أعلى 250 شركة مقاولات دولية متقدمة 56 مركزًا مقارنة بتصنيفات عام 2023.
https://sarabic.ae/20250208/مصر-استئناف-أعمال-الحفر-في-حقل-ظهر-لزيادة-إنتاج-البلاد-من-الغاز-1097594766.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

10 مشروعات نفطية مصرية في 3 دول عربية

10:08 GMT 27.03.2025
© AP Photo / Gregorio Borgiaحقل الغاز الطبيعي قبالة مصر
حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
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أكدت شركة إنبي، أنها نجحت في مواجهة العديد من التحديات خلال عام 2024، بما في ذلك الاضطرابات السياسية العالمية، وتقلبات الأسعار، ومعوقات توافر الطاقة، بالإضافة إلى عوائق سلاسل الإمداد.
وقال رئيس الشركة المهندس وائل لطفي، إن عام 2024 كان حافلًا بالإنجازات، رغم التحديات، مشيرا إلى أن "الشركة نفذت مشروعات كبرى محليًا ودوليًا بأعلى معدلات الجودة والأمان؛ من بينها 10 مشروعات خارج مصر في كل من السعودية والإمارات والأردن.
وأضاف لطفي أن "المشروعات المحلية شملت تنفيذ توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، ومصنع الكلور وفوق أكسيد الهيدروجين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبورواش، بالإضافة إلى مجمع الصوب الزراعية في اللاهون".
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
مجتمع
مصر.. استئناف أعمال الحفر في حقل ظهر لزيادة إنتاج البلاد من الغاز
8 فبراير, 15:05 GMT
وحصلت إنبي على التصنيف الأعلى في تاريخها ضمن أفضل الشركات العالمية، وفقًا لتقييم مؤسسة (ENR) الخاص بتصنيف الشركات العالمية عن عام 2024؛ حيث صنّفت في المركز السابع ضمن أفضل 25 شركة تصميم عالمية في مجال مصافي التكرير والبتروكيماويات.
وانفردت شركة إنبي بكونها الشركة المصرية الوحيدة ضمن تصنيف أعلى 225 شركة تصميم دولية، وجاءت في المركز الـ73 متقدمة 19 مركزا، واحتلت المركز الـ131 ضمن تصنيف أعلى 250 شركة مقاولات دولية متقدمة 56 مركزًا مقارنة بتصنيفات عام 2023.
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