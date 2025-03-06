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دولة عربية تتصدر أكبر 5 صفقات نفطية لعام 2025
دولة عربية تتصدر أكبر 5 صفقات نفطية لعام 2025
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن تصدر دولة عربية لأكبر 5 صفقات نفطية، لعام 2025. 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T06:12+0000
2025-03-06T06:12+0000
اقتصاد
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وذكر التقرير أن العراق كان في صدارة الدول صاحبة أكبر 5 صفقات نفطية في فبراير/شباط 2025، ثم جاءت المملكة العربية السعودية ثم سوريا. وتنوعت الصفقات النفطية الكبرى، التي جرت خلال شهر فبراير/شباط الماضي، بين اتفاقيات لتصدير وبيع وشراء النفط الخام، وبين صفقات لشراء حصص "استحواذ" في مشروعات، وكذلك إنشاء مشروعات عملاقة. وتضمنت قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في فبراير/ شباط 2025، صفقة محلية داخل سوريا، إذ تكتسب أهمية خاصة لكونها الأولى من نوعها، على الرغم من أنها ليست كبيرة في محتواها من النفط الخام.اتفاقية العراق مع شركة النفط البريطانية "بي بي" تنص الاتفاقية على تطوير احتياطيات نفطية تبلغ نحو 9 مليارات برميل، تقع داخل 4 حقول واعدة، وهي حقول كركوك. وبموجب الصفقة، التي وقّعتها شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط العراقية، مع شركة النفط البريطانية "بي بي"، ستُطور الاحتياطيات النفطية في حقول كركوك، بعد غياب استمر لنحو 6 سنوات.اتفاقيتان للعراق مع شركة أمريكيةوقّعت شركة نفط البصرة مع شركة "هاليبرتون" الأمريكية، اتفاقيتين لتطوير حقل نهر بن عمر وحقل السندباد، وبموجب الاتفاقيتين الجديدتين، ستبدأ عمليات التطوير بأعمال التقييم تمهيدًا للوصول إلى الإنتاج المستهدف وتحقيق أقصى كفاءة في استثمار الموارد، إذ ستسلّم بغداد البيانات والمعلومات الخاصة بالحقلين إلى الشركة الأمريكية لمناقشتها، ووضع النموذج الفني والاقتصادي الملائم لتطوير الإنتاج واستثمار الغاز المصاحب.ومن المقرر أن تشتمل خطط التطوير على دراسات معمّقة حول حقلي نهر بن عمر والسندباد، لزيادة إنتاج الأول من 45 ألف برميل يوميًا، إلى 300 ألف برميل يوميًا، بما سيسهم في زيادة إنتاج العراق من النفط الخام.صفقة لدعم الذكاء الاصطناعي في العراق وقّعت شركة نفط الوسط العراقية مع شركة "إس بي إس" الصينية، صفقة لدعم الذكاء الاصطناعي في حقل شرق بغداد، الذي يعدّ واحدًا من أكبر الحقول النفطية في البلاد، ويمتد على مساحة واسعة، بطول يزيد على 120 كيلومترًا، وعرضه بين 5 و7 كيلومترات.صفقة استحواذ "أرامكو" السعوديةوقّعت شركة "أرامكو" السعودية صفقة للاستحواذ على حصة 25% في شركة "يوني أويل بتروليوم"، وهي إحدى أكبر شركات النفط في الفلبين. وعززت هذه الصفقة من وجود المملكة العربية السعودية في قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في فبراير/ شباط 2025.وبموجب صفقة الاستحواذ، التي تخضع لشروط الإقفال المعتادة، بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية، تستفيد "أرامكو" من النمو المتوقع لسوق الوقود في الفلبين، كما تعزز توسُّعها في قطاع التكرير والبتروكيماويات والتسويق.صفقة نفط سوريةاحتلّت سوريا مكانًا مهمًا في قائمة أكبر 5 صفقات نفطية، في فبراير/ شباط 2025، بفضل شحنة نفطية، جاءت من شمال شرق البلاد إلى العاصمة دمشق، وهو ما يعدّ أول تبادل من نوعه مع الحكومة الجديدة. وتكتسب هذه الصفقة أهميتها، التي وضعتها بين أكبر 5 صفقات نفطية في فبراير/ شباط 2025، من كونها أول شحنة نفط من المنطقة الشمالية الشرقية الغنية بموارد النفط الخام إلى دمشق.كيف تسبب العراق بانخفاض أسعار النفط عالميا؟أغلى أسعار خامات النفط العربية لعام 2025
https://sarabic.ae/20250303/بحث-إمكانية-نقل-النفط-العراقي-لتكريره-في-المعامل-المصرية-1098345736.html
https://sarabic.ae/20250301/اقتراب-الموعد-الحاسم-هل-يتوقف-تدفق-الغاز-الإيراني-إلى-العراق؟-1098286529.html
https://sarabic.ae/20250227/موسكو-تبحث-مع-بغداد-عمل-إحدى-أضخم-شركاتها-النفطية-في-العراق---1098218598.html
https://sarabic.ae/20250227/حقل-نفط-يضع-دولة-عربية-بين-المنتجين-البحريين-الكبار-1098232959.html
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اقتصاد, العالم العربي, سوق النفط, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية
اقتصاد, العالم العربي, سوق النفط, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية

دولة عربية تتصدر أكبر 5 صفقات نفطية لعام 2025

06:12 GMT 06.03.2025
© Sputnik . Максим Богодвидاستخراج النفط من بطون الأرض
استخراج النفط من بطون الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
© Sputnik . Максим Богодвид
تابعنا عبر
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن تصدر دولة عربية لأكبر 5 صفقات نفطية، لعام 2025.
وذكر التقرير أن العراق كان في صدارة الدول صاحبة أكبر 5 صفقات نفطية في فبراير/شباط 2025، ثم جاءت المملكة العربية السعودية ثم سوريا. وتنوعت الصفقات النفطية الكبرى، التي جرت خلال شهر فبراير/شباط الماضي، بين اتفاقيات لتصدير وبيع وشراء النفط الخام، وبين صفقات لشراء حصص "استحواذ" في مشروعات، وكذلك إنشاء مشروعات عملاقة.
وتضمنت قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في فبراير/ شباط 2025، صفقة محلية داخل سوريا، إذ تكتسب أهمية خاصة لكونها الأولى من نوعها، على الرغم من أنها ليست كبيرة في محتواها من النفط الخام.

ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، تشتمل قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في فبراير/ شباط 2025، على 3 صفقات عراقية، بالإضافة إلى صفقة استحواذ مهمة عقدتها شركة "أرامكو" السعودية، وصفقة في سوريا.

العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
بحث إمكانية نقل النفط العراقي لتكريره في المعامل المصرية
3 مارس, 12:30 GMT

اتفاقية العراق مع شركة النفط البريطانية "بي بي"

تنص الاتفاقية على تطوير احتياطيات نفطية تبلغ نحو 9 مليارات برميل، تقع داخل 4 حقول واعدة، وهي حقول كركوك. وبموجب الصفقة، التي وقّعتها شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط العراقية، مع شركة النفط البريطانية "بي بي"، ستُطور الاحتياطيات النفطية في حقول كركوك، بعد غياب استمر لنحو 6 سنوات.

اتفاقيتان للعراق مع شركة أمريكية

وقّعت شركة نفط البصرة مع شركة "هاليبرتون" الأمريكية، اتفاقيتين لتطوير حقل نهر بن عمر وحقل السندباد، وبموجب الاتفاقيتين الجديدتين، ستبدأ عمليات التطوير بأعمال التقييم تمهيدًا للوصول إلى الإنتاج المستهدف وتحقيق أقصى كفاءة في استثمار الموارد، إذ ستسلّم بغداد البيانات والمعلومات الخاصة بالحقلين إلى الشركة الأمريكية لمناقشتها، ووضع النموذج الفني والاقتصادي الملائم لتطوير الإنتاج واستثمار الغاز المصاحب.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
اقتراب الموعد الحاسم.. هل يتوقف تدفق الغاز الإيراني إلى العراق؟
1 مارس, 09:58 GMT
ومن المقرر أن تشتمل خطط التطوير على دراسات معمّقة حول حقلي نهر بن عمر والسندباد، لزيادة إنتاج الأول من 45 ألف برميل يوميًا، إلى 300 ألف برميل يوميًا، بما سيسهم في زيادة إنتاج العراق من النفط الخام.

صفقة لدعم الذكاء الاصطناعي في العراق

وقّعت شركة نفط الوسط العراقية مع شركة "إس بي إس" الصينية، صفقة لدعم الذكاء الاصطناعي في حقل شرق بغداد، الذي يعدّ واحدًا من أكبر الحقول النفطية في البلاد، ويمتد على مساحة واسعة، بطول يزيد على 120 كيلومترًا، وعرضه بين 5 و7 كيلومترات.
سيبدأ العمل على تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة الآبار في الحقل، بهدف تعزيز كفاءة عمليات الاستخراج وتقليل زمن الاستجابة للأعطال، من خلال استعمال نظام "ديب سيك آر1".
حقل نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
موسكو تبحث مع بغداد عمل إحدى أضخم شركاتها النفطية في العراق
27 فبراير, 09:17 GMT

صفقة استحواذ "أرامكو" السعودية

وقّعت شركة "أرامكو" السعودية صفقة للاستحواذ على حصة 25% في شركة "يوني أويل بتروليوم"، وهي إحدى أكبر شركات النفط في الفلبين. وعززت هذه الصفقة من وجود المملكة العربية السعودية في قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في فبراير/ شباط 2025.
رافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
حقل نفط يضع دولة عربية بين المنتجين البحريين الكبار
27 فبراير, 13:38 GMT
وبموجب صفقة الاستحواذ، التي تخضع لشروط الإقفال المعتادة، بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية، تستفيد "أرامكو" من النمو المتوقع لسوق الوقود في الفلبين، كما تعزز توسُّعها في قطاع التكرير والبتروكيماويات والتسويق.

صفقة نفط سورية

احتلّت سوريا مكانًا مهمًا في قائمة أكبر 5 صفقات نفطية، في فبراير/ شباط 2025، بفضل شحنة نفطية، جاءت من شمال شرق البلاد إلى العاصمة دمشق، وهو ما يعدّ أول تبادل من نوعه مع الحكومة الجديدة. وتكتسب هذه الصفقة أهميتها، التي وضعتها بين أكبر 5 صفقات نفطية في فبراير/ شباط 2025، من كونها أول شحنة نفط من المنطقة الشمالية الشرقية الغنية بموارد النفط الخام إلى دمشق.
كيف تسبب العراق بانخفاض أسعار النفط عالميا؟
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