https://sarabic.ae/20250306/دولة-عربية-تتصدر-أكبر-5-صفقات-نفطية-لعام-2025-1098425271.html
دولة عربية تتصدر أكبر 5 صفقات نفطية لعام 2025
دولة عربية تتصدر أكبر 5 صفقات نفطية لعام 2025
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن تصدر دولة عربية لأكبر 5 صفقات نفطية، لعام 2025. 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T06:12+0000
2025-03-06T06:12+0000
2025-03-06T06:12+0000
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وذكر التقرير أن العراق كان في صدارة الدول صاحبة أكبر 5 صفقات نفطية في فبراير/شباط 2025، ثم جاءت المملكة العربية السعودية ثم سوريا. وتنوعت الصفقات النفطية الكبرى، التي جرت خلال شهر فبراير/شباط الماضي، بين اتفاقيات لتصدير وبيع وشراء النفط الخام، وبين صفقات لشراء حصص "استحواذ" في مشروعات، وكذلك إنشاء مشروعات عملاقة. وتضمنت قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في فبراير/ شباط 2025، صفقة محلية داخل سوريا، إذ تكتسب أهمية خاصة لكونها الأولى من نوعها، على الرغم من أنها ليست كبيرة في محتواها من النفط الخام.اتفاقية العراق مع شركة النفط البريطانية "بي بي" تنص الاتفاقية على تطوير احتياطيات نفطية تبلغ نحو 9 مليارات برميل، تقع داخل 4 حقول واعدة، وهي حقول كركوك. وبموجب الصفقة، التي وقّعتها شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط العراقية، مع شركة النفط البريطانية "بي بي"، ستُطور الاحتياطيات النفطية في حقول كركوك، بعد غياب استمر لنحو 6 سنوات.اتفاقيتان للعراق مع شركة أمريكيةوقّعت شركة نفط البصرة مع شركة "هاليبرتون" الأمريكية، اتفاقيتين لتطوير حقل نهر بن عمر وحقل السندباد، وبموجب الاتفاقيتين الجديدتين، ستبدأ عمليات التطوير بأعمال التقييم تمهيدًا للوصول إلى الإنتاج المستهدف وتحقيق أقصى كفاءة في استثمار الموارد، إذ ستسلّم بغداد البيانات والمعلومات الخاصة بالحقلين إلى الشركة الأمريكية لمناقشتها، ووضع النموذج الفني والاقتصادي الملائم لتطوير الإنتاج واستثمار الغاز المصاحب.ومن المقرر أن تشتمل خطط التطوير على دراسات معمّقة حول حقلي نهر بن عمر والسندباد، لزيادة إنتاج الأول من 45 ألف برميل يوميًا، إلى 300 ألف برميل يوميًا، بما سيسهم في زيادة إنتاج العراق من النفط الخام.صفقة لدعم الذكاء الاصطناعي في العراق وقّعت شركة نفط الوسط العراقية مع شركة "إس بي إس" الصينية، صفقة لدعم الذكاء الاصطناعي في حقل شرق بغداد، الذي يعدّ واحدًا من أكبر الحقول النفطية في البلاد، ويمتد على مساحة واسعة، بطول يزيد على 120 كيلومترًا، وعرضه بين 5 و7 كيلومترات.صفقة استحواذ "أرامكو" السعوديةوقّعت شركة "أرامكو" السعودية صفقة للاستحواذ على حصة 25% في شركة "يوني أويل بتروليوم"، وهي إحدى أكبر شركات النفط في الفلبين. وعززت هذه الصفقة من وجود المملكة العربية السعودية في قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في فبراير/ شباط 2025.وبموجب صفقة الاستحواذ، التي تخضع لشروط الإقفال المعتادة، بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية، تستفيد "أرامكو" من النمو المتوقع لسوق الوقود في الفلبين، كما تعزز توسُّعها في قطاع التكرير والبتروكيماويات والتسويق.صفقة نفط سوريةاحتلّت سوريا مكانًا مهمًا في قائمة أكبر 5 صفقات نفطية، في فبراير/ شباط 2025، بفضل شحنة نفطية، جاءت من شمال شرق البلاد إلى العاصمة دمشق، وهو ما يعدّ أول تبادل من نوعه مع الحكومة الجديدة. وتكتسب هذه الصفقة أهميتها، التي وضعتها بين أكبر 5 صفقات نفطية في فبراير/ شباط 2025، من كونها أول شحنة نفط من المنطقة الشمالية الشرقية الغنية بموارد النفط الخام إلى دمشق.كيف تسبب العراق بانخفاض أسعار النفط عالميا؟أغلى أسعار خامات النفط العربية لعام 2025
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https://sarabic.ae/20250227/موسكو-تبحث-مع-بغداد-عمل-إحدى-أضخم-شركاتها-النفطية-في-العراق---1098218598.html
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اقتصاد, العالم العربي, سوق النفط, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية
اقتصاد, العالم العربي, سوق النفط, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية
دولة عربية تتصدر أكبر 5 صفقات نفطية لعام 2025
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن تصدر دولة عربية لأكبر 5 صفقات نفطية، لعام 2025.
وذكر التقرير أن العراق كان في صدارة الدول صاحبة أكبر 5 صفقات نفطية في فبراير/شباط 2025، ثم جاءت المملكة العربية السعودية ثم سوريا. وتنوعت الصفقات النفطية الكبرى، التي جرت خلال شهر فبراير/شباط الماضي، بين اتفاقيات لتصدير وبيع وشراء النفط الخام، وبين صفقات لشراء حصص "استحواذ" في مشروعات، وكذلك إنشاء مشروعات عملاقة.
وتضمنت قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في فبراير/ شباط 2025، صفقة محلية داخل سوريا، إذ تكتسب أهمية خاصة لكونها الأولى من نوعها، على الرغم من أنها ليست كبيرة في محتواها من النفط الخام.
ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، تشتمل قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في فبراير/ شباط 2025، على 3 صفقات عراقية، بالإضافة إلى صفقة استحواذ مهمة عقدتها شركة "أرامكو" السعودية، وصفقة في سوريا.
اتفاقية العراق مع شركة النفط البريطانية "بي بي"
تنص الاتفاقية على تطوير احتياطيات نفطية تبلغ نحو 9 مليارات برميل، تقع داخل 4 حقول واعدة، وهي حقول كركوك. وبموجب الصفقة، التي وقّعتها شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط العراقية، مع شركة النفط البريطانية "بي بي"، ستُطور الاحتياطيات النفطية في حقول كركوك، بعد غياب استمر لنحو 6 سنوات.
اتفاقيتان للعراق مع شركة أمريكية
وقّعت شركة نفط البصرة مع شركة "هاليبرتون" الأمريكية، اتفاقيتين لتطوير حقل نهر بن عمر وحقل السندباد، وبموجب الاتفاقيتين الجديدتين، ستبدأ عمليات التطوير بأعمال التقييم تمهيدًا للوصول إلى الإنتاج المستهدف وتحقيق أقصى كفاءة في استثمار الموارد، إذ ستسلّم بغداد البيانات والمعلومات الخاصة بالحقلين إلى الشركة الأمريكية لمناقشتها، ووضع النموذج الفني والاقتصادي الملائم لتطوير الإنتاج واستثمار الغاز المصاحب.
ومن المقرر أن تشتمل خطط التطوير على دراسات معمّقة حول حقلي نهر بن عمر والسندباد، لزيادة إنتاج الأول من 45 ألف برميل يوميًا، إلى 300 ألف برميل يوميًا، بما سيسهم في زيادة إنتاج العراق من النفط الخام.
صفقة لدعم الذكاء الاصطناعي في العراق
وقّعت شركة نفط الوسط العراقية مع شركة "إس بي إس" الصينية، صفقة لدعم الذكاء الاصطناعي في حقل شرق بغداد، الذي يعدّ واحدًا من أكبر الحقول النفطية في البلاد، ويمتد على مساحة واسعة، بطول يزيد على 120 كيلومترًا، وعرضه بين 5 و7 كيلومترات.
سيبدأ العمل على تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة الآبار في الحقل، بهدف تعزيز كفاءة عمليات الاستخراج وتقليل زمن الاستجابة للأعطال، من خلال استعمال نظام "ديب سيك آر1".
صفقة استحواذ "أرامكو" السعودية
وقّعت شركة "أرامكو" السعودية صفقة للاستحواذ على حصة 25% في شركة "يوني أويل بتروليوم"، وهي إحدى أكبر شركات النفط
في الفلبين. وعززت هذه الصفقة من وجود المملكة العربية السعودية في قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في فبراير/ شباط 2025.
وبموجب صفقة الاستحواذ، التي تخضع لشروط الإقفال المعتادة، بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية، تستفيد "أرامكو" من النمو المتوقع لسوق الوقود في الفلبين، كما تعزز توسُّعها في قطاع التكرير
والبتروكيماويات والتسويق.
احتلّت سوريا مكانًا مهمًا في قائمة أكبر 5 صفقات نفطية
، في فبراير/ شباط 2025، بفضل شحنة نفطية، جاءت من شمال شرق البلاد إلى العاصمة دمشق، وهو ما يعدّ أول تبادل من نوعه مع الحكومة الجديدة. وتكتسب هذه الصفقة أهميتها، التي وضعتها بين أكبر 5 صفقات نفطية في فبراير/ شباط 2025، من كونها أول شحنة نفط من المنطقة الشمالية الشرقية الغنية بموارد النفط الخام إلى دمشق.