https://sarabic.ae/20250306/دولة-عربية-تتصدر-أكبر-5-صفقات-نفطية-لعام-2025-1098425271.html

دولة عربية تتصدر أكبر 5 صفقات نفطية لعام 2025

دولة عربية تتصدر أكبر 5 صفقات نفطية لعام 2025

سبوتنيك عربي

كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن تصدر دولة عربية لأكبر 5 صفقات نفطية، لعام 2025. 06.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-06T06:12+0000

2025-03-06T06:12+0000

2025-03-06T06:12+0000

اقتصاد

العالم العربي

سوق النفط

أخبار سوريا اليوم

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار السعودية اليوم

السعودية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/06/1063165145_0:271:3017:1968_1920x0_80_0_0_13d9cb6219bbfd1ae3dda4fc3e88dea0.jpg

وذكر التقرير أن العراق كان في صدارة الدول صاحبة أكبر 5 صفقات نفطية في فبراير/شباط 2025، ثم جاءت المملكة العربية السعودية ثم سوريا. وتنوعت الصفقات النفطية الكبرى، التي جرت خلال شهر فبراير/شباط الماضي، بين اتفاقيات لتصدير وبيع وشراء النفط الخام، وبين صفقات لشراء حصص "استحواذ" في مشروعات، وكذلك إنشاء مشروعات عملاقة. وتضمنت قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في فبراير/ شباط 2025، صفقة محلية داخل سوريا، إذ تكتسب أهمية خاصة لكونها الأولى من نوعها، على الرغم من أنها ليست كبيرة في محتواها من النفط الخام.اتفاقية العراق مع شركة النفط البريطانية "بي بي" تنص الاتفاقية على تطوير احتياطيات نفطية تبلغ نحو 9 مليارات برميل، تقع داخل 4 حقول واعدة، وهي حقول كركوك. وبموجب الصفقة، التي وقّعتها شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط العراقية، مع شركة النفط البريطانية "بي بي"، ستُطور الاحتياطيات النفطية في حقول كركوك، بعد غياب استمر لنحو 6 سنوات.اتفاقيتان للعراق مع شركة أمريكيةوقّعت شركة نفط البصرة مع شركة "هاليبرتون" الأمريكية، اتفاقيتين لتطوير حقل نهر بن عمر وحقل السندباد، وبموجب الاتفاقيتين الجديدتين، ستبدأ عمليات التطوير بأعمال التقييم تمهيدًا للوصول إلى الإنتاج المستهدف وتحقيق أقصى كفاءة في استثمار الموارد، إذ ستسلّم بغداد البيانات والمعلومات الخاصة بالحقلين إلى الشركة الأمريكية لمناقشتها، ووضع النموذج الفني والاقتصادي الملائم لتطوير الإنتاج واستثمار الغاز المصاحب.ومن المقرر أن تشتمل خطط التطوير على دراسات معمّقة حول حقلي نهر بن عمر والسندباد، لزيادة إنتاج الأول من 45 ألف برميل يوميًا، إلى 300 ألف برميل يوميًا، بما سيسهم في زيادة إنتاج العراق من النفط الخام.صفقة لدعم الذكاء الاصطناعي في العراق وقّعت شركة نفط الوسط العراقية مع شركة "إس بي إس" الصينية، صفقة لدعم الذكاء الاصطناعي في حقل شرق بغداد، الذي يعدّ واحدًا من أكبر الحقول النفطية في البلاد، ويمتد على مساحة واسعة، بطول يزيد على 120 كيلومترًا، وعرضه بين 5 و7 كيلومترات.صفقة استحواذ "أرامكو" السعوديةوقّعت شركة "أرامكو" السعودية صفقة للاستحواذ على حصة 25% في شركة "يوني أويل بتروليوم"، وهي إحدى أكبر شركات النفط في الفلبين. وعززت هذه الصفقة من وجود المملكة العربية السعودية في قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في فبراير/ شباط 2025.وبموجب صفقة الاستحواذ، التي تخضع لشروط الإقفال المعتادة، بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية، تستفيد "أرامكو" من النمو المتوقع لسوق الوقود في الفلبين، كما تعزز توسُّعها في قطاع التكرير والبتروكيماويات والتسويق.صفقة نفط سوريةاحتلّت سوريا مكانًا مهمًا في قائمة أكبر 5 صفقات نفطية، في فبراير/ شباط 2025، بفضل شحنة نفطية، جاءت من شمال شرق البلاد إلى العاصمة دمشق، وهو ما يعدّ أول تبادل من نوعه مع الحكومة الجديدة. وتكتسب هذه الصفقة أهميتها، التي وضعتها بين أكبر 5 صفقات نفطية في فبراير/ شباط 2025، من كونها أول شحنة نفط من المنطقة الشمالية الشرقية الغنية بموارد النفط الخام إلى دمشق.كيف تسبب العراق بانخفاض أسعار النفط عالميا؟أغلى أسعار خامات النفط العربية لعام 2025

https://sarabic.ae/20250303/بحث-إمكانية-نقل-النفط-العراقي-لتكريره-في-المعامل-المصرية-1098345736.html

https://sarabic.ae/20250301/اقتراب-الموعد-الحاسم-هل-يتوقف-تدفق-الغاز-الإيراني-إلى-العراق؟-1098286529.html

https://sarabic.ae/20250227/موسكو-تبحث-مع-بغداد-عمل-إحدى-أضخم-شركاتها-النفطية-في-العراق---1098218598.html

https://sarabic.ae/20250227/حقل-نفط-يضع-دولة-عربية-بين-المنتجين-البحريين-الكبار-1098232959.html

العراق

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, العالم العربي, سوق النفط, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية