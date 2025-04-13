https://sarabic.ae/20250413/نحو50-مليار-برميل-أكبر-حقل-نفطي-بري-في-العالم-بدولة-عربية-1099498374.html

باحتياطي نحو 50 مليار برميل... أكبر حقل نفطي بري في العالم بدولة عربية

باحتياطي نحو 50 مليار برميل... أكبر حقل نفطي بري في العالم بدولة عربية

سبوتنيك عربي

يعد حقل "الغوار" في المملكة العربية السعودية، أكبر حقل نفط بري في العالم وأحد أهم مكونات معادلة الطاقة العالمية، نظرا لأهميته الاقتصادية والاستراتيجية القصوى. 13.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-13T08:08+0000

2025-04-13T08:08+0000

2025-04-13T08:09+0000

اقتصاد

العالم العربي

سوق النفط

السعودية

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ووفقًا لبيانات حقول النفط والغاز العربية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يقع الحقل العملاق في المملكة العربية السعودية، ويُعد صمام الأمان لإنتاج النفط في المملكة وداعمًا رئيسًا لاستقرار أسواق الطاقة العالمية.وعلى الرغم من إعلان دول مثل الصين اكتشافَ حقول نفط صخري ضخمة، تبقى السعودية محتفظة بلقب الدولة التي تملك أكبر حقل نفط بري في العالم، وهو حقل "الغوار"، بفضل احتياطياته الضخمة ومساحته الممتدة، وإنتاجه المستمر منذ أكثر من 70 عامًا.يقع حقل "الغوار"، الذي يُصنف أكبر حقل نفط بري في العالم، شرق المملكة العربية السعودية، ويمتد من مدينة الإحساء حتى جنوب شرق العاصمة الرياض.ويمتد حقل الغوار لأكثر من 240 كيلومترًا طولًا، ويصل عرضه إلى 40 كيلومترًا، ليغطي مساحة تقارب 1.3 مليون فدان، ويحتوي على أكبر خزان نفطي في العالم.ويتكوّن الحقل من 6 مناطق رئيسية هي فزران، عين دار، شدقم، العثمانية، الحوية، حرض.وتم اكتشاف الحقل عام 1948، حينما رصدت شركة "أرامكو" السعودية مؤشرات لوجود مكامن نفطية هائلة شرق المملكة، بناءً على خرائط أعدها الجيولوجي الأمريكي إيرني بيرغ، تحت إشراف ماكس ستينكي، كبير الجيولوجيين في "أرامكو"، بمساندة البدو المحليين، وعلى رأسهم خميس بن رمثان، الذين أسهموا بمعرفتهم الجغرافية الدقيقة للمنطقة.ويمثل إنتاج حقل "الغوار" نحو ثلث إنتاج المملكة من النفط الخام، إذ ينتج يوميًا نحو 3.8 إلى 3.9 مليون برميل، وهو أقل قليلًا من ذروة إنتاجه التي سجلها في عام 2005، عندما بلغ إنتاجه نحو 5 ملايين برميل يوميًا، أي أكثر من نصف إنتاج المملكة آنذاك.ويُشار إلى أن مجموع النفط المستخرج من أكبر حقل نفط بري في العالم منذ بدء إنتاجه عام 1951 حتى اليوم، يتجاوز 96 مليار برميل، في حين أن الاحتياطيات المتبقية الحالية أقل من نصف هذا الرقم، وفق تقديرات منصة الطاقة المتخصصة.3 اكتشافات نفط وغاز مصرية قد تغير ميزان الاقتصاد في البلادلهذه الأسباب عزز المغرب مكانته على مؤشر "المرونة الاقتصادية"صادرات النفط من دولة عربية إلى الصين تسجل "قفزة كبيرة"

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اقتصاد, العالم العربي, سوق النفط, السعودية