https://sarabic.ae/20250412/6-مشروعات-ضخمة-في-الجزائر-تقفز-بقطاع-الطاقة-المحلي-1099483550.html
6 مشروعات ضخمة في الجزائر تقفز بقطاع الطاقة المحلي
6 مشروعات ضخمة في الجزائر تقفز بقطاع الطاقة المحلي
سبوتنيك عربي
أعلنت الجزائر عن نيتها تنفيذ 6 مشروعات استراتيجية في مجال الطاقة، خلال السنوات المقبلة، موزعة بين مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي وزيادة إنتاج الغاز وتطوير... 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T13:01+0000
2025-04-12T13:01+0000
2025-04-12T13:01+0000
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وجاء هذا الإعلان على هامش مشاركة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، في افتتاح أعمال مؤتمر ومعرض البحر الأبيض المتوسط للطاقة "ميد إنرجي" المنعقد في مدينة رافينا الإيطالية.وفيما يخص مشروع الغاز، تسعى الجزائر لتكثيف عمليات التنقيب بغية رفع إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي إلى مستوى 200 مليار متر مكعب، خلال السنوات الخمس المقبلة، ضمن خطة استثمارية طموحة يقودها مجمع "سوناطراك" الوطني، وفقا لموقع "الطاقة".وفي السياق ذاته، تخطّط البلاد لإنشاء خط كهربائي بحري يمتد تحت مياه البحر الأبيض المتوسط، ليربطها مباشرة بإيطاليا، ضمن خطة تصدير الكهرباء الخضراء المنتجة من الطاقات المتجددة.
https://sarabic.ae/20250408/روسيا-الإمكانيات-متاحة-أمام-الجزائر-للانضمام-لـبريكس-1099351207.html
https://sarabic.ae/20250412/3-اكتشافات-نفط-وغاز-مصرية-قد-تغير-ميزان-الاقتصاد-في-البلاد-1099479397.html
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اقتصاد, العالم العربي, الجزائر, المغرب العربي, سوق النفط, وزارة الطاقة الجزائرية, الطاقة الشمسية
اقتصاد, العالم العربي, الجزائر, المغرب العربي, سوق النفط, وزارة الطاقة الجزائرية, الطاقة الشمسية
6 مشروعات ضخمة في الجزائر تقفز بقطاع الطاقة المحلي
أعلنت الجزائر عن نيتها تنفيذ 6 مشروعات استراتيجية في مجال الطاقة، خلال السنوات المقبلة، موزعة بين مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي وزيادة إنتاج الغاز وتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى تصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا.
وجاء هذا الإعلان على هامش مشاركة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، في افتتاح أعمال مؤتمر ومعرض البحر الأبيض المتوسط للطاقة "ميد إنرجي" المنعقد في مدينة رافينا الإيطالية.
وفي هذا السياق، تجري حاليًا دراسات فنية واقتصادية تتعلق بمشروع ربط الجزائر بكل من ليبيا ومصر وموريتانيا، بالإضافة إلى دول الساحل الأفريقي، بما يُتيح تبادل الكهرباء وتصدير الفائض من الإنتاج.
وفيما يخص مشروع الغاز، تسعى الجزائر لتكثيف عمليات التنقيب بغية رفع إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي إلى مستوى 200 مليار متر مكعب، خلال السنوات الخمس المقبلة، ضمن خطة استثمارية طموحة يقودها مجمع "سوناطراك" الوطني، وفقا لموقع "الطاقة".
وفي إطار إدماج الطاقة المتجددة في مزيجها الطاقوي، تنوي الجزائر إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية، إذ أُطلقت المرحلة الأولى من المشروع عام 2024، بقدرة 3 آلاف و200 ميغاواط، موزعة على 20 موقعًا في 13 ولاية جزائرية.
وتعمل الجزائر على تطوير مشروع "ممر الهيدروجين الجنوبي"، الذي يستهدف تصدير نحو 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا إلى أوروبا، ولا سيما ألمانيا عبر إيطاليا والنمسا.
وفي السياق ذاته، تخطّط البلاد لإنشاء خط كهربائي بحري يمتد تحت مياه البحر الأبيض المتوسط، ليربطها مباشرة بإيطاليا، ضمن خطة تصدير الكهرباء الخضراء المنتجة من الطاقات المتجددة.