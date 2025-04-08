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https://sarabic.ae/20250408/روسيا-الإمكانيات-متاحة-أمام-الجزائر-للانضمام-لـبريكس-1099351207.html
روسيا: الإمكانيات متاحة أمام الجزائر للانضمام لـ"بريكس"
روسيا: الإمكانيات متاحة أمام الجزائر للانضمام لـ"بريكس"
سبوتنيك عربي
أعلن السفير المفوض لوزارة الخارجية الروسية والمبعوث الخاص لشؤون "بريكس" بافل كنيازيف، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر لم تُمنع من الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وإذا... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T16:29+0000
2025-04-08T16:29+0000
روسيا
الجزائر
العالم العربي
مجموعة بريكس
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وقال كنيازيف خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في نادي "فالداي": "لم يمنع أحد الجزائر من الانضمام إلى مجموعة "بريكس".وأوضح أن احتمال انضمام الجزائر للمجموعة يبقى واردا في حال لا تزال ترغب في ذلك، وبالطبع سيتطلب ذلك موافقة الدول الأعضاء.وأكد أن أبواب مجموعة "بريكس" لا تغلق أبدا أمام الدول الراغبة في ذلك، ما عدا تلك التي تفرض عقوبات اقتصادية على أي دولة عضو في المجموعة.وفي بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى مجموعة "بريكس".روسيا أسست شبكة مالية قوية بالتعاون مع "بريكس" وجعلت من "سويفت" نظاما جانبياكيف يمكن للعملات الوطنية لدول "بريكس" خلع الدولار من عرشه؟
https://sarabic.ae/20250403/العالم-ينظر-اليوم-إلى-روسيا-وبريكس-فيما-يهتز-ميزان-الاقتصاد-الغربي---1099174698.html
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روسيا, الجزائر, العالم العربي, مجموعة بريكس
روسيا, الجزائر, العالم العربي, مجموعة بريكس

روسيا: الإمكانيات متاحة أمام الجزائر للانضمام لـ"بريكس"

16:29 GMT 08.04.2025
© Sputnikمندى بريكس للدبلوماسيين الشباب
مندى بريكس للدبلوماسيين الشباب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن السفير المفوض لوزارة الخارجية الروسية والمبعوث الخاص لشؤون "بريكس" بافل كنيازيف، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر لم تُمنع من الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وإذا كانت لا تزال مهتمة بالعضوية، فكل الإمكانيات متاحة لذلك.
وقال كنيازيف خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في نادي "فالداي": "لم يمنع أحد الجزائر من الانضمام إلى مجموعة "بريكس".

وأشار إلى أن "قبول وانضمام الأعضاء الجدد لمجموعة "بريكس" يتم بالتشاور بين كافة دول الجمعية، وترشيح الجزائر لعضوية المجموعة يُنظر إليه بإيجابية، ولم تعارض أي دولة من الدول الأعضاء انضمامها".

وأوضح أن احتمال انضمام الجزائر للمجموعة يبقى واردا في حال لا تزال ترغب في ذلك، وبالطبع سيتطلب ذلك موافقة الدول الأعضاء.
أموال من فئات مختلفة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
العالم ينظر اليوم إلى روسيا و"بريكس"... فيما "يهتز" ميزان الاقتصاد الغربي
3 أبريل, 08:09 GMT
وأكد أن أبواب مجموعة "بريكس" لا تغلق أبدا أمام الدول الراغبة في ذلك، ما عدا تلك التي تفرض عقوبات اقتصادية على أي دولة عضو في المجموعة.

ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين دول، تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل.

وفي بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى مجموعة "بريكس".
روسيا أسست شبكة مالية قوية بالتعاون مع "بريكس" وجعلت من "سويفت" نظاما جانبيا
كيف يمكن للعملات الوطنية لدول "بريكس" خلع الدولار من عرشه؟
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