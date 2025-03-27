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روسيا: الاتصالات بين موسكو وواشنطن فتحت نافذة من الفرص نحو تعايش غير تصادمي بين البلدين
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روسيا أسست شبكة مالية قوية بالتعاون مع "بريكس" وجعلت من "سويفت" نظاما جانبيا
روسيا أسست شبكة مالية قوية بالتعاون مع "بريكس" وجعلت من "سويفت" نظاما جانبيا
سبوتنيك عربي
أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الخميس، إلى أن روسيا أسست شبكة مالية قوية بالتعاون مع "بريكس" وجعلت من "سويفت" نظاما جانبيا. 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T08:18+0000
2025-03-27T08:30+0000
نظام سويفت
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وقال بيسنت إن الولايات المتحدة مستعدة للنظر في عودة روسيا إلى النظام المصرفي الدولي "سويفت". وفي الوقت نفسه، أوضح أنه بناءً على عملية التسوية في أوكرانيا، يمكن للولايات أن تخفف أو تشدد العقوبات على للروسية.وأضاف بيسنت أن روسيا لديها بالفعل آلية للتداول بالعملات الوطنية مع العديد من البلدان. والتجارة مع دول "بريكس" تنمو بنشاط، كما ظهر نظام مراسلة مالية في روسيا. انضم إليها أكثر من 580 بنكا وشركة، وأكثر من ربعها غير مقيمية في البلاد. وأشار البنك المركزي إلى أن حركة المرور "إس بي إف سي" تستمر في النمو بشكل مطرد.وقالت دافيدوفا في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أما بالنسبة لإجراءات الاتصال، فهي معقدة للغاية وعادة ما تستغرق من 2 إلى 4 أشهر. ولكن هنا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن بنك "روسيلخوز" (RSHB- البنك الزراعي الروسي) ليس عميلًا جديدًا، ولكنه كان متصلًا في السابق بالنظام، لذلك، على الأرجح، سيتم تنفيذ الإجراء بطريقة سريعة".بدائل لنظام "سويفت" البنكيصرح وزير الخارجية النيجيري، يوسف توغار، أن نيجيريا ترحب ببدائل نظام "سويفت" البنكي، وستدرس استخدامها إذا كان ذلك يناسب مصالحها الوطنية.وتابع، قائلا: "لذا فنحن نرحب به. إنه شيء سننظر فيه. وإذا كان ذلك في مصلحتنا، فسوف نفعل ذلك بالتأكيد".باحثون روس يطورون بديلا لنظام "سويفت"طور باحثون روس في جامعة سان بطرسبورغ الحكومية، في مركز تكنولوجيا السجلات الموزعة، نظاما لا مركزيا للمراسلة بين البنوك "دي إس إم إس" وقدمت واجهة العمل الخاصة به.وأوضح مدير المركز، دميتري شيشماكوف، أن النظام "دي إس إم إس" هو أداة كاملة ومرنة جدا للمراسلات المالية. ووفقا له، فإن النظام اللامركزي للرسائل بين البنوك يعتمد على تقنية سلسلة الكتل (بلوك تشين) ولا يعتمد على مشغل وحيد، الذي يمكنه فصل أحد المشاركين بالقوة أو تغيير البيانات بأي شكل من الأشكال.نظام "سويفت" أداة للعقوبات قال الخبير الاقتصادي، بيار خوري، إن نظام سويفت يتعرض لضغوط هائلة، مشيرا إلى أن السبب يأتي لاستخدامه في ملفات سياسية وأنه أصبح آداة للعقوبات.وتابع: "بعد العقوبات الغربية ضد روسيا لاحظنا حركة متسارعة من الدول لاعتماد وسائل دفع تبادلية خارج نظام الدولار، مما يؤدي إلى تحول نوعي وانهيار نظام سويفت بصفته نظامًا عالميًا.وشدد على أن نظام سويفت حفر قبره بنفسه من خلال كونه أصبح أداة للعقوبات، لكنه قد يستمر أداة للغرب، لكن كنظام محايد للتبادلات الدولية فإنه فشل في تحقيق ذلك.خبير: قد يتم ربط بنك "روسيلخوز" بشبكة "سويفت" بشكل سريع وزير الخزانة الأمريكي: سنعزل إيران عن النظام المالي العالمي ونعيدها للإفلاس مرة أخرى
https://sarabic.ae/20250326/الخزانة-الأمريكية-الولايات-المتحدة-مستعدة-للنظر-في-إعادة-ربط-روسيا-بشبكة-سويفت-1098983006.html
https://sarabic.ae/20250327/خبير-قد-يتم-ربط-بنك-روسيلخوز-بشبكة-سويفت-بشكل-سريع--1098988792.html
https://sarabic.ae/20240307/وزير-الخارجية-النيجيري-نرحب-بإنشاء-بديل-لـسويفت-1086752133.html
https://sarabic.ae/20230707/باحثون-روس-يطورون-بديلا-لنظام-سويفت-1078827858.html
https://sarabic.ae/20230413/خبير-نظام-سويفت-يتعرض-لضغوط-هائلة-لأنه-أصبح-أداة-للعقوبات-1075877342.html
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نظام سويفت, روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
نظام سويفت, روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

روسيا أسست شبكة مالية قوية بالتعاون مع "بريكس" وجعلت من "سويفت" نظاما جانبيا

08:18 GMT 27.03.2025 (تم التحديث: 08:30 GMT 27.03.2025)
© Photo / pixabay/pixabayأموال من فئات مختلفة
أموال من فئات مختلفة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
© Photo / pixabay/pixabay
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أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الخميس، إلى أن روسيا أسست شبكة مالية قوية بالتعاون مع "بريكس" وجعلت من "سويفت" نظاما جانبيا.
وقال بيسنت إن الولايات المتحدة مستعدة للنظر في عودة روسيا إلى النظام المصرفي الدولي "سويفت". وفي الوقت نفسه، أوضح أنه بناءً على عملية التسوية في أوكرانيا، يمكن للولايات أن تخفف أو تشدد العقوبات على للروسية.
وأضاف بيسنت أن روسيا لديها بالفعل آلية للتداول بالعملات الوطنية مع العديد من البلدان. والتجارة مع دول "بريكس" تنمو بنشاط، كما ظهر نظام مراسلة مالية في روسيا. انضم إليها أكثر من 580 بنكا وشركة، وأكثر من ربعها غير مقيمية في البلاد. وأشار البنك المركزي إلى أن حركة المرور "إس بي إف سي" تستمر في النمو بشكل مطرد.
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة مستعدة للنظر في إعادة ربط روسيا بشبكة "سويفت"
أمس, 20:18 GMT
بدورها، أكدت يوليا دافيدوفا، الأستاذة المشاركة في قسم التحليل السياسي والعمليات الاجتماعية والنفسية في جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، أن عملية ربط البنوك بنظام "سويفت" الدولي معقدة للغاية ويتطلب ما يصل إلى 4 أشهر، ولكن في حالة بنك "روسيلخوز" الروسي، يمكن إكمال عملية الربط بطريقة سريعة، حيث كان البنك مرتبطا بهذا النظام من قبل.
وقالت دافيدوفا في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أما بالنسبة لإجراءات الاتصال، فهي معقدة للغاية وعادة ما تستغرق من 2 إلى 4 أشهر. ولكن هنا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن بنك "روسيلخوز" (RSHB- البنك الزراعي الروسي) ليس عميلًا جديدًا، ولكنه كان متصلًا في السابق بالنظام، لذلك، على الأرجح، سيتم تنفيذ الإجراء بطريقة سريعة".
جمعية اتصالات مالية عالمية سويفت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
خبير: قد يتم ربط بنك "روسيلخوز" بشبكة "سويفت" بشكل سريع
06:57 GMT

بدائل لنظام "سويفت" البنكي

صرح وزير الخارجية النيجيري، يوسف توغار، أن نيجيريا ترحب ببدائل نظام "سويفت" البنكي، وستدرس استخدامها إذا كان ذلك يناسب مصالحها الوطنية.

وقال توغار، متحدثًا عن إمكانية انضمام نيجيريا إلى نظام الدفع الروسي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هذا نظام مثير للاهتمام للغاية (النظير الروسي لنظام سويفت - نظام نقل الرسائل المالية)... وهذا لا يعني أن نظام "سويفت" نظام سيء، ولكن إذا كانت هناك بدائل أخرى، فإن نيجيريا ستأخذها بالاعتبار".

وتابع، قائلا: "لذا فنحن نرحب به. إنه شيء سننظر فيه. وإذا كان ذلك في مصلحتنا، فسوف نفعل ذلك بالتأكيد".
وزير الخارجية النيجيري يوسف توجار - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
وزير الخارجية النيجيري: نرحب بإنشاء بديل لـ"سويفت"
7 مارس 2024, 10:12 GMT

باحثون روس يطورون بديلا لنظام "سويفت"

طور باحثون روس في جامعة سان بطرسبورغ الحكومية، في مركز تكنولوجيا السجلات الموزعة، نظاما لا مركزيا للمراسلة بين البنوك "دي إس إم إس" وقدمت واجهة العمل الخاصة به.
وذكرت الخدمة الصحفية التابعة للجامعة أن النظام المطور الذي سيحل محل نظام "سويفت" العالمي للمراسلات المالية المستخدم سابقا، أصبح جاهزا للاستخدام وتم اختباره في عشرات المؤسسات.
وأوضح مدير المركز، دميتري شيشماكوف، أن النظام "دي إس إم إس" هو أداة كاملة ومرنة جدا للمراسلات المالية. ووفقا له، فإن النظام اللامركزي للرسائل بين البنوك يعتمد على تقنية سلسلة الكتل (بلوك تشين) ولا يعتمد على مشغل وحيد، الذي يمكنه فصل أحد المشاركين بالقوة أو تغيير البيانات بأي شكل من الأشكال.
الجيش الروسي يوقف اعتماده على الواردات الاجنبية في مجال تكنولوجيا المعلومات - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
مجتمع
باحثون روس يطورون بديلا لنظام "سويفت"
7 يوليو 2023, 12:30 GMT

نظام "سويفت" أداة للعقوبات

قال الخبير الاقتصادي، بيار خوري، إن نظام سويفت يتعرض لضغوط هائلة، مشيرا إلى أن السبب يأتي لاستخدامه في ملفات سياسية وأنه أصبح آداة للعقوبات.

وأوضح، في حديث مع "راديو سبوتنيك"، أنه كان من المفترض أن يبقى سويفت نظاما محايدا وألا تدخل عليه صراعات الدول ومصالحها، أو يستخدمه الغرب لمعاقبة خصومهم في السياسة والاقتصاد، مشددًا على أن كل نظام يفقد طبيعته النبيلة سوف يسقط مع الوقت.

جمعية اتصالات مالية عالمية سويفت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
خبير: نظام "سويفت" يتعرض لضغوط هائلة لأنه أصبح أداة للعقوبات
13 أبريل 2023, 14:06 GMT
وتابع: "بعد العقوبات الغربية ضد روسيا لاحظنا حركة متسارعة من الدول لاعتماد وسائل دفع تبادلية خارج نظام الدولار، مما يؤدي إلى تحول نوعي وانهيار نظام سويفت بصفته نظامًا عالميًا.
وشدد على أن نظام سويفت حفر قبره بنفسه من خلال كونه أصبح أداة للعقوبات، لكنه قد يستمر أداة للغرب، لكن كنظام محايد للتبادلات الدولية فإنه فشل في تحقيق ذلك.
خبير: قد يتم ربط بنك "روسيلخوز" بشبكة "سويفت" بشكل سريع
وزير الخزانة الأمريكي: سنعزل إيران عن النظام المالي العالمي ونعيدها للإفلاس مرة أخرى
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