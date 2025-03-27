https://sarabic.ae/20250327/روسيا-تؤسس-شبكة-مالية-قوية-بالتعاون-مع-بريكس-وتجعل-من-سويفت-نظاما-جانبيا--1098989984.html

روسيا أسست شبكة مالية قوية بالتعاون مع "بريكس" وجعلت من "سويفت" نظاما جانبيا

روسيا أسست شبكة مالية قوية بالتعاون مع "بريكس" وجعلت من "سويفت" نظاما جانبيا

سبوتنيك عربي

أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الخميس، إلى أن روسيا أسست شبكة مالية قوية بالتعاون مع "بريكس" وجعلت من "سويفت" نظاما جانبيا. 27.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-27T08:18+0000

2025-03-27T08:18+0000

2025-03-27T08:30+0000

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وقال بيسنت إن الولايات المتحدة مستعدة للنظر في عودة روسيا إلى النظام المصرفي الدولي "سويفت". وفي الوقت نفسه، أوضح أنه بناءً على عملية التسوية في أوكرانيا، يمكن للولايات أن تخفف أو تشدد العقوبات على للروسية.وأضاف بيسنت أن روسيا لديها بالفعل آلية للتداول بالعملات الوطنية مع العديد من البلدان. والتجارة مع دول "بريكس" تنمو بنشاط، كما ظهر نظام مراسلة مالية في روسيا. انضم إليها أكثر من 580 بنكا وشركة، وأكثر من ربعها غير مقيمية في البلاد. وأشار البنك المركزي إلى أن حركة المرور "إس بي إف سي" تستمر في النمو بشكل مطرد.وقالت دافيدوفا في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أما بالنسبة لإجراءات الاتصال، فهي معقدة للغاية وعادة ما تستغرق من 2 إلى 4 أشهر. ولكن هنا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن بنك "روسيلخوز" (RSHB- البنك الزراعي الروسي) ليس عميلًا جديدًا، ولكنه كان متصلًا في السابق بالنظام، لذلك، على الأرجح، سيتم تنفيذ الإجراء بطريقة سريعة".بدائل لنظام "سويفت" البنكيصرح وزير الخارجية النيجيري، يوسف توغار، أن نيجيريا ترحب ببدائل نظام "سويفت" البنكي، وستدرس استخدامها إذا كان ذلك يناسب مصالحها الوطنية.وتابع، قائلا: "لذا فنحن نرحب به. إنه شيء سننظر فيه. وإذا كان ذلك في مصلحتنا، فسوف نفعل ذلك بالتأكيد".باحثون روس يطورون بديلا لنظام "سويفت"طور باحثون روس في جامعة سان بطرسبورغ الحكومية، في مركز تكنولوجيا السجلات الموزعة، نظاما لا مركزيا للمراسلة بين البنوك "دي إس إم إس" وقدمت واجهة العمل الخاصة به.وأوضح مدير المركز، دميتري شيشماكوف، أن النظام "دي إس إم إس" هو أداة كاملة ومرنة جدا للمراسلات المالية. ووفقا له، فإن النظام اللامركزي للرسائل بين البنوك يعتمد على تقنية سلسلة الكتل (بلوك تشين) ولا يعتمد على مشغل وحيد، الذي يمكنه فصل أحد المشاركين بالقوة أو تغيير البيانات بأي شكل من الأشكال.نظام "سويفت" أداة للعقوبات قال الخبير الاقتصادي، بيار خوري، إن نظام سويفت يتعرض لضغوط هائلة، مشيرا إلى أن السبب يأتي لاستخدامه في ملفات سياسية وأنه أصبح آداة للعقوبات.وتابع: "بعد العقوبات الغربية ضد روسيا لاحظنا حركة متسارعة من الدول لاعتماد وسائل دفع تبادلية خارج نظام الدولار، مما يؤدي إلى تحول نوعي وانهيار نظام سويفت بصفته نظامًا عالميًا.وشدد على أن نظام سويفت حفر قبره بنفسه من خلال كونه أصبح أداة للعقوبات، لكنه قد يستمر أداة للغرب، لكن كنظام محايد للتبادلات الدولية فإنه فشل في تحقيق ذلك.خبير: قد يتم ربط بنك "روسيلخوز" بشبكة "سويفت" بشكل سريع وزير الخزانة الأمريكي: سنعزل إيران عن النظام المالي العالمي ونعيدها للإفلاس مرة أخرى

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نظام سويفت, روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد روسيا, العالم, أخبار العالم الآن